हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKark Saptahik Rashifal (September 28 to October 4 2025): यह सप्ताह मिलाजुला रहेगा, घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं, करियर में सावधानी आवश्यक है

Kark Saptahik Rashifal: यह नया सप्ताह कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य (Astrologer) सुरेश श्रीमाली से जानें मिथुन के लिए ये सप्ताह प्यार, परिवार, धन, सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 28 Sep 2025 05:30 PM (IST)
Cancer Saptahik Rashifal September 28 to October 4, 2025: इस सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है. सप्ताह की शुरुआत मिलाजुला रहेगा और आपको अपने मन और वाणी पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी. भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें, अन्यथा बाद में पछतावा हो सकता है.

करियर और व्यवसाय:
करियर और व्यवसाय में सावधानी आवश्यक है. मिड वीक होम रेनोवेशन और डेकोरेशन में खर्च अधिक हो सकता है, जिससे बजट गड़बड़ हो सकता है. बिजनेसमैन के लिए मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, इसलिए रणनीति बनाकर ही आगे बढ़ें. कार्यालय में आपके फैसलों में थोड़ी कठिनाई आ सकती है.

आर्थिक स्थिति:
आर्थिक दृष्टि से सावधानी बरतें. धन का लेन-देन सोच-समझकर करें और निवेश करते समय सलाह अवश्य लें. अचानक बड़े खर्चों से बचें.

पारिवारिक और सामाजिक जीवन:
घरेलू मामलों में कुछ चुनौतियाँ आ सकती हैं, जिससे तनाव महसूस हो सकता है. हालांकि कठिन समय में आपके बेस्ट फ्रेंड्स और लाइफ पार्टनर आपका समर्थन करेंगे. परिवार के साथ संवाद और सहयोग बनाए रखें.

प्रेम और दांपत्य जीवन:
प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. लव पार्टनर के साथ कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं. प्रेम संबंध को मजबूत करने के लिए खुले मन से संवाद करें. विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी है.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक तनाव से बचें और पर्याप्त नींद व पौष्टिक आहार लें.

शुभ अंक: 2, 8
शुभ रंग: गहरा नीला, चांदी
उपाय:

  • मंगलवार को गंगा जल से स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें.
  • घर में हल्दी या चंदन से पूजा स्थान को नियमित स्वच्छ रखें.

FAQs:
Q1: क्या इस सप्ताह व्यापार में जोखिम उठाना सुरक्षित है?
A1: मिड वीक सावधानी जरूरी है, बड़े निवेश से बचें.

Q2: प्रेम संबंधों में सुधार कैसे होगा?
A2: लव पार्टनर के साथ खुले संवाद और समझदारी से काम लेने से संबंध मजबूत होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यताजानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 28 Sep 2025 05:30 PM (IST)
Kark Rashifal Cancer Weekly Horoscope Kark Saptahik Rashifal
Embed widget