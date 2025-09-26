हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Cancer Weekly Horoscope 2025: इस हफ्ते वाद-विवाद से बचें, लक्ष्य पर करें फोकस! पढ़ें कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल

Cancer Weekly Horoscope: कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह वाद-विवाद से बचने की सलाह है. करियर और व्यापार में अपने दुश्मनों की चाल से रहे सावधान! पढ़िए कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 26 Sep 2025 02:43 PM (IST)
Preferred Sources

Kark Saptahik Rashifal 28 September to 4 October 2025: कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह तर्क-वितर्क से बचकर अपने लक्ष्य पर फोकस करने की आवश्यकता रहेगी.

सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में विरोधियों की चालों से सतर्क रहें. किसी भी कार्य को दूसरों के भरोसे न छोड़ें, अन्यथा बना-बनाया काम बिगड़ सकता है. पढ़िए कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल.

व्यवसाय और धन लाभ

नौकरीपेशा जातकों को कार्य समय पर और बेहतर तरीके से पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए. भागीदारी या भरोसे पर काम छोड़ना नुकसानदेह हो सकता है. व्यवसाय से जुड़े लोग निवेश और लेन-देन में सतर्क रहें.

परिवार और सामाजिक जीवन

बीते समय से चली आ रही समस्याएँ इस सप्ताह थोड़ी चिंता पैदा कर सकती हैं, लेकिन शुभचिंतक और परिवारिक सहयोग समाधान में मददगार साबित होंगे. सप्ताह के मध्य में अचानक लंबी या छोटी दूरी की यात्रा की संभावना है; यात्रा के दौरान सेहत और सामान का विशेष ध्यान रखें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

लव पार्टनर या इष्टमित्र के साथ किसी बात को लेकर तनातनी चल रही है तो इसे सुलझाने का प्रयास करें. दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना और संवाद बनाए रखना आवश्यक है. वैवाहिक जीवन सुखमय बनाने के लिए खुले मन से समझने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य राशिफल

शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखना आवश्यक है. प्रतिदिन ध्यान, योग और संतुलित खान-पान पर ध्यान दें. मानसिक तनाव कम करने के लिए समय निकालें.

उपाय

शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें.

FAQs
प्र.1 सप्ताह की शुरुआत कैसी रहेगी?
उत्तर विरोधियों की चाल से सतर्क रहें, कार्यों पर फोकस बनाए रखें.

प्र.2 कार्यक्षेत्र में क्या सावधानी रखें?
उत्तर किसी भी कार्य को दूसरों के भरोसे न छोड़ें, समय पर पूरा करें.

प्र.3 परिवार और रिश्तों में कैसे रहें?
उत्तर शुभचिंतकों और परिवार की मदद से समस्याओं का समाधान संभव है.

प्र.4 प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर संवाद और समझ से गलतफहमियों को दूर करें, रिश्ते सुखमय रहेंगे.

प्र.5 शुभ उपाय क्या है?
उत्तर शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 26 Sep 2025 02:30 PM (IST)
