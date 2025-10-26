ऑफिस में कुछ अड़चनों के बावजूद आपका दबदबा बना रहेगा और सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, लेकिन छिपे हुए दुश्मनों से सावधान रहें।
Cancer Weekly Horoscope (26 अक्टूबर – 1 नवम्बर 2025) मिलाजुला सप्ताह, कार्यालय में दबदबा बना रहेगा, लेकिन सावधानी आवश्यक
Cancer Weekly Horoscope: कर्क राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें कर्क साप्ताहिक राशिफल.
Cancer Saptahik Rashifal 26 October to 1 November 2025: इस सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए मिलाजुला समय रहेगा. ऑफिस में कुछ अड़चनों के बावजूद आपका दबदबा बना रहेगा. सीनियर्स की कृपा और सहयोग मिलेगा, लेकिन हिडन एनिमी से सतर्क रहें, क्योंकि वे आपके कामकाज में बाधा डाल सकते हैं.
करियर और कार्यस्थल:
बिजनेस में मंदी या धीमी प्रगति से मानसिक तनाव बढ़ सकता है. ऑफिस में कार्यों में सफलता मिलने के बावजूद किसी छुपे हुए विरोधी की गतिविधियों पर ध्यान दें. मिड वीक में अधिक मेहनत और सावधानी की आवश्यकता रहेगी.
व्यापार एवं वित्त:
बिजनेस में मनचाहा लाभ न मिलने और खर्च की अधिकता के कारण वित्तीय दबाव बढ़ सकता है. घर की रेनोवेशन, डेकोरेशन या अन्य जरूरतों पर अधिक धन खर्च होगा.
परिवार और सामाजिक जीवन:
परिवार और रिश्तेदारों के साथ तालमेल बनाए रखें. किसी भी विवाद या मतभेद में संयम और धैर्य रखें.
लव और वैवाहिक जीवन:
लव लाइफ में महत्वपूर्ण कदम उठाने का समय है. हर निर्णय में लव पार्टनर आपका पूरा समर्थन करेंगे. इमोशन में बहकर निर्णय न लें. मैरिड लाइफ सुखमय रहने के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें.
स्वास्थ्य:
बीपी या हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार लाभकारी रहेगा.
साप्ताहिक उपाय:
- बुधवार को मां दुर्गा के लाल फूल और दीपक अर्पित करें.
- सफेद रंग की वस्तु या कपड़े का प्रयोग मानसिक शांति लाएगा.
FAQs:
Q1. क्या इस सप्ताह बिजनेस में लाभ मिल पाएगा?
A1. बिजनेस में प्रगति धीमी रहेगी, लेकिन सावधानी और रणनीति से नुकसान कम होगा.
Q2. क्या मैरिड लाइफ में सुख और सामंजस्य बना रहेगा?
A2. हां, जीवनसाथी के साथ समय बिताने और भावनाओं का सम्मान करने से मैरिड लाइफ सुखमय रहेगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
इस सप्ताह कर्क राशि वालों के करियर में क्या स्थिति रहेगी?
व्यापार और वित्त के लिहाज से यह सप्ताह कैसा रहेगा?
बिजनेस में मनचाहा लाभ न मिलने और खर्चों की अधिकता से वित्तीय दबाव बढ़ सकता है, खासकर घर के रेनोवेशन पर।
कर्क राशि वालों के लव और वैवाहिक जीवन के लिए क्या सलाह है?
लव लाइफ में महत्वपूर्ण कदम उठाने का यह अच्छा समय है, लेकिन इमोशन में बहकर निर्णय न लें। वैवाहिक जीवन सुखमय रखने के लिए जीवनसाथी का सम्मान करें।
इस सप्ताह कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में क्या कहा गया है?
बीपी के मरीजों को विशेष ध्यान रखना होगा और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। हल्का व्यायाम और संतुलित आहार लाभकारी रहेगा।
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL