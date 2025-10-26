हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Cancer Weekly Horoscope (26 अक्टूबर – 1 नवम्बर 2025) मिलाजुला सप्ताह, कार्यालय में दबदबा बना रहेगा, लेकिन सावधानी आवश्यक

Cancer Weekly Horoscope (26 अक्टूबर – 1 नवम्बर 2025) मिलाजुला सप्ताह, कार्यालय में दबदबा बना रहेगा, लेकिन सावधानी आवश्यक

Cancer Weekly Horoscope: कर्क राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें कर्क साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Oct 2025 01:37 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Cancer Saptahik Rashifal 26 October to 1 November 2025: इस सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए मिलाजुला समय रहेगा. ऑफिस में कुछ अड़चनों के बावजूद आपका दबदबा बना रहेगा. सीनियर्स की कृपा और सहयोग मिलेगा, लेकिन हिडन एनिमी से सतर्क रहें, क्योंकि वे आपके कामकाज में बाधा डाल सकते हैं.

करियर और कार्यस्थल:
बिजनेस में मंदी या धीमी प्रगति से मानसिक तनाव बढ़ सकता है. ऑफिस में कार्यों में सफलता मिलने के बावजूद किसी छुपे हुए विरोधी की गतिविधियों पर ध्यान दें. मिड वीक में अधिक मेहनत और सावधानी की आवश्यकता रहेगी.

व्यापार एवं वित्त:
बिजनेस में मनचाहा लाभ न मिलने और खर्च की अधिकता के कारण वित्तीय दबाव बढ़ सकता है. घर की रेनोवेशन, डेकोरेशन या अन्य जरूरतों पर अधिक धन खर्च होगा.

परिवार और सामाजिक जीवन:
परिवार और रिश्तेदारों के साथ तालमेल बनाए रखें. किसी भी विवाद या मतभेद में संयम और धैर्य रखें.

लव और वैवाहिक जीवन:
लव लाइफ में महत्वपूर्ण कदम उठाने का समय है. हर निर्णय में लव पार्टनर आपका पूरा समर्थन करेंगे. इमोशन में बहकर निर्णय न लें. मैरिड लाइफ सुखमय रहने के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें.

स्वास्थ्य:
बीपी या हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार लाभकारी रहेगा.

साप्ताहिक उपाय:

  • बुधवार को मां दुर्गा के लाल फूल और दीपक अर्पित करें.
  • सफेद रंग की वस्तु या कपड़े का प्रयोग मानसिक शांति लाएगा.

FAQs:
Q1. क्या इस सप्ताह बिजनेस में लाभ मिल पाएगा?
A1. बिजनेस में प्रगति धीमी रहेगी, लेकिन सावधानी और रणनीति से नुकसान कम होगा.

Q2. क्या मैरिड लाइफ में सुख और सामंजस्य बना रहेगा?
A2. हां, जीवनसाथी के साथ समय बिताने और भावनाओं का सम्मान करने से मैरिड लाइफ सुखमय रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 26 Oct 2025 01:37 AM (IST)
Frequently Asked Questions

इस सप्ताह कर्क राशि वालों के करियर में क्या स्थिति रहेगी?

ऑफिस में कुछ अड़चनों के बावजूद आपका दबदबा बना रहेगा और सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, लेकिन छिपे हुए दुश्मनों से सावधान रहें।

व्यापार और वित्त के लिहाज से यह सप्ताह कैसा रहेगा?

बिजनेस में मनचाहा लाभ न मिलने और खर्चों की अधिकता से वित्तीय दबाव बढ़ सकता है, खासकर घर के रेनोवेशन पर।

कर्क राशि वालों के लव और वैवाहिक जीवन के लिए क्या सलाह है?

लव लाइफ में महत्वपूर्ण कदम उठाने का यह अच्छा समय है, लेकिन इमोशन में बहकर निर्णय न लें। वैवाहिक जीवन सुखमय रखने के लिए जीवनसाथी का सम्मान करें।

इस सप्ताह कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में क्या कहा गया है?

बीपी के मरीजों को विशेष ध्यान रखना होगा और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। हल्का व्यायाम और संतुलित आहार लाभकारी रहेगा।

टॉप रील्स
Embed widget