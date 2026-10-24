कर्क साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope 25 to 31 October 2026)

ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 25 से 31 अक्टूबर 2026 का यह सप्ताह कर्क राशि के जातकों के लिए ढेरों खुशियां, पारिवारिक सुख और शानदार 'गुड लक' (Good Luck) लेकर आ रहा है. फेस्टिव सीजन (Festive Season) के इस खुशनुमा माहौल में कार्यक्षेत्र से लेकर निजी जीवन तक आपकी तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे.

1. करियर और नौकरी (Career & Job)

सीनियर्स की निकटता और बड़ी जिम्मेदारी: सप्ताह की शुरुआत से ही दफ्तर में उच्चाधिकारियों (Seniors) और बॉसेज के साथ आपकी निकटता बढ़ेगी, जिसका सीधा लाभ आपके करियर को मिलेगा. आपके काम और निष्ठा को देखते हुए ऑफिस में कोई बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.

मिड वीक में बड़ी खुशखबरी: नौकरीपेशा कर्मचारियों (Employed Persons) को सप्ताह के मध्य में प्रमोशन, प्रोजेक्ट अप्रूवल या इंसेंटिव से जुड़ी कोई बहुत बड़ी सुखद खबर मिल सकती है.

2. बिजनेस, प्रॉपर्टी और नए प्रोजेक्ट्स (Business & Property)

न्यू आउटलेट और नए प्रॉडक्ट लॉन्च का सही समय: फेस्टिव सीजन के भारी बाजार को देखते हुए नया शोरूम, आउटलेट खोलने या कोई नया प्रॉडक्ट बाजार में लॉन्च करने के लिए यह समय बेहद अनुकूल और लाभकारी है.

पैतृक संपत्ति में बाधाएं दूर, बड़ा मुनाफा: पुश्तैनी या पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) से जुड़े मामलों में पिछले काफी समय से आ रही अड़चनें अब समाप्त होंगी. प्रॉपर्टी की सेल और परचेज (खरीद-फरोख्त) से जुड़े सौदों में आपको अप्रत्याशित और बड़ा वित्तीय मुनाफा हाथ लग सकता है.

3. लव, फैमिली, यात्रा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

लव लाइफ में प्रगाढ़ता और सुखमय वैवाहिक जीवन: प्रेम संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह अत्यंत शुभ और सकारात्मक रहेगा; लव पार्टनर के साथ आपसी समझ और भावनात्मक निकटता में वृद्धि होगी. शादीशुदा जातकों का दांपत्य जीवन पूर्णतः सुखमय, सामंजस्यपूर्ण और प्रेम से परिपूर्ण बना रहेगा.

शॉपिंग के बीच सेहत और यात्रा का रखें ध्यान: फैमिली के साथ सुखद पलों का आनंद लेंगे और फेस्टिव सीजन की जमकर खरीदारी (Purchasing) करेंगे. हालांकि, लगातार भागदौड़ और यात्रा (Travels) के दौरान अपने खान-पान, सेहत और दिनचर्या का पूरा ध्यान रखें ताकि थकान आप पर हावी न हो.

शुभ रंग: दूधिया सफेद और मोती जैसा सिल्वर

शुभ अंक: 2 और 7

साप्ताहिक अचूक उपाय: पूरे सप्ताह प्रतिदिन शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा गाय का दूध और अक्षत (बिना टूटे चावल) मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करते हुए अर्पित करें. सोमवार के दिन किसी जरूरतमंद को खीर, दूध या सफेद वस्त्र दान करें. चंद्रमा को अर्घ्य दें और माता का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें. इससे आपके भाग्य (Good Luck) में कई गुना वृद्धि होगी, मानसिक शांति मिलेगी और व्यावसायिक योजनाओं में शानदार सफलता हासिल होगी.

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