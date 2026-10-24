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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकर्क साप्ताहिक राशिफल 25 से 31 अक्टूबर 2026: न्यू आउटलेट और नए प्रॉडक्ट लॉन्च का सुनहरा मौका, पैतृक संपत्ति से धन लाभ; पढ़ें अचूक उपाय!

कर्क साप्ताहिक राशिफल 25 से 31 अक्टूबर 2026: न्यू आउटलेट और नए प्रॉडक्ट लॉन्च का सुनहरा मौका, पैतृक संपत्ति से धन लाभ; पढ़ें अचूक उपाय!

Kark Weekly Horoscope 25 to 31 October 2026: कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल! जानिए फेस्टिव सीजन में गुड लक, सीनियर्स का सहयोग, नया आउटलेट लॉन्च, प्रॉपर्टी से बड़ा मुनाफा और दांपत्य सुख.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 24 Oct 2026 12:33 PM (IST)
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कर्क साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope 25 to 31 October 2026)

ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 25 से 31 अक्टूबर 2026 का यह सप्ताह कर्क राशि के जातकों के लिए ढेरों खुशियां, पारिवारिक सुख और शानदार 'गुड लक' (Good Luck) लेकर आ रहा है. फेस्टिव सीजन (Festive Season) के इस खुशनुमा माहौल में कार्यक्षेत्र से लेकर निजी जीवन तक आपकी तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे.

1. करियर और नौकरी (Career & Job)

सीनियर्स की निकटता और बड़ी जिम्मेदारी: सप्ताह की शुरुआत से ही दफ्तर में उच्चाधिकारियों (Seniors) और बॉसेज के साथ आपकी निकटता बढ़ेगी, जिसका सीधा लाभ आपके करियर को मिलेगा. आपके काम और निष्ठा को देखते हुए ऑफिस में कोई बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.

मिड वीक में बड़ी खुशखबरी: नौकरीपेशा कर्मचारियों (Employed Persons) को सप्ताह के मध्य में प्रमोशन, प्रोजेक्ट अप्रूवल या इंसेंटिव से जुड़ी कोई बहुत बड़ी सुखद खबर मिल सकती है.

2. बिजनेस, प्रॉपर्टी और नए प्रोजेक्ट्स (Business & Property)

न्यू आउटलेट और नए प्रॉडक्ट लॉन्च का सही समय: फेस्टिव सीजन के भारी बाजार को देखते हुए नया शोरूम, आउटलेट खोलने या कोई नया प्रॉडक्ट बाजार में लॉन्च करने के लिए यह समय बेहद अनुकूल और लाभकारी है.

पैतृक संपत्ति में बाधाएं दूर, बड़ा मुनाफा: पुश्तैनी या पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) से जुड़े मामलों में पिछले काफी समय से आ रही अड़चनें अब समाप्त होंगी. प्रॉपर्टी की सेल और परचेज (खरीद-फरोख्त) से जुड़े सौदों में आपको अप्रत्याशित और बड़ा वित्तीय मुनाफा हाथ लग सकता है.

3. लव, फैमिली, यात्रा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

लव लाइफ में प्रगाढ़ता और सुखमय वैवाहिक जीवन: प्रेम संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह अत्यंत शुभ और सकारात्मक रहेगा; लव पार्टनर के साथ आपसी समझ और भावनात्मक निकटता में वृद्धि होगी. शादीशुदा जातकों का दांपत्य जीवन पूर्णतः सुखमय, सामंजस्यपूर्ण और प्रेम से परिपूर्ण बना रहेगा.

शॉपिंग के बीच सेहत और यात्रा का रखें ध्यान: फैमिली के साथ सुखद पलों का आनंद लेंगे और फेस्टिव सीजन की जमकर खरीदारी (Purchasing) करेंगे. हालांकि, लगातार भागदौड़ और यात्रा (Travels) के दौरान अपने खान-पान, सेहत और दिनचर्या का पूरा ध्यान रखें ताकि थकान आप पर हावी न हो.

शुभ रंग: दूधिया सफेद और मोती जैसा सिल्वर

शुभ अंक: 2 और 7

साप्ताहिक अचूक उपाय: पूरे सप्ताह प्रतिदिन शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा गाय का दूध और अक्षत (बिना टूटे चावल) मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करते हुए अर्पित करें. सोमवार के दिन किसी जरूरतमंद को खीर, दूध या सफेद वस्त्र दान करें. चंद्रमा को अर्घ्य दें और माता का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें. इससे आपके भाग्य (Good Luck) में कई गुना वृद्धि होगी, मानसिक शांति मिलेगी और व्यावसायिक योजनाओं में शानदार सफलता हासिल होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Oct 2026 12:33 PM (IST)
Tags :
Cancer Weekly Horoscope Kark Saptahik Rashifal
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