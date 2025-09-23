हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कर्क साप्ताहिक राशिफल (21–27 सितंबर 2025): मेहनत के बाद भी नतीजे अधूरे, सेहत और रिश्तों में टेंशन बढ़ेगा

कर्क साप्ताहिक राशिफल (21–27 सितंबर 2025): मेहनत के बाद भी नतीजे अधूरे, सेहत और रिश्तों में टेंशन बढ़ेगा

Cancer Weekly Horoscope: कर्क राशि के जातकों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा जाने वाला है? प्रेम, धन, करियर, व्यापार और सेहत के लिहाज से 21 से 27 सितंबर 2025 का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 23 Sep 2025 10:32 AM (IST)
Kark Saptahik Rashifal 21 to 27 September 2025: इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों के लिए थोड़े उतार-चढ़ाव वाले रहेंगे. सप्ताह की शुरुआत में आपका मन कुछ हद तक निराश और थका हुआ महसूस हो सकता है, क्योंकि आपकी मेहनत का परिणाम अपेक्षित रूप से तुरंत सामने नहीं आएगा. परिवार और करीबी मित्रों का सहयोग थोड़ा कम मिल सकता है. ऐसे समय में धैर्य बनाए रखना और निर्णय सोच-समझकर लेना अत्यंत आवश्यक होगा.

व्यवसाय और धन लाभ: सप्ताह के पूर्वार्ध में करियर और व्यवसाय में यात्रा या अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता पड़ सकती है. यात्रा थोड़ी थकान भरी रहेगी और अपेक्षित परिणाम देने में समय लगेगा. व्यवसाय और निवेश में जल्दबाजी न करें. बाजार की मंदी या अस्थिरता के कारण जोखिम भरे निर्णय टालें. यदि आप लंबे समय से भूमि, भवन या वाहन से जुड़े किसी योजना पर काम कर रहे थे, तो मित्रों और सहयोगियों की मदद से इसे सफल बना सकते हैं.

परिवार और सामाजिक जीवन: सप्ताह के मध्य में पारिवारिक विवाद या मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं. भाई-बहनों और घर के अन्य सदस्य के साथ तालमेल बनाए रखना आवश्यक होगा. परिवार और समाज के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखने के लिए संयम और संवाद पर ध्यान दें. घर के बुजुर्गों की सलाह और मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन: प्रेम संबंधों में सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. पुराने मतभेद या गलतफहमियों को सुधारने के लिए धैर्य और समझदारी जरूरी होगी. विवाहिता जीवन में अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करना लाभकारी रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें. मौसमी बीमारियाँ, थकान और पाचन संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं. खान-पान में संतुलन और नियमित दिनचर्या बनाए रखना फायदेमंद रहेगा.

उपाय: भगवान शिव रुद्राष्टकं का पाठ करें और सोमवार को शिवजी को जल अर्पित करें.

FAQs:

प्र.1: यह सप्ताह कैसा रहेगा?
उत्तर: उतार-चढ़ाव भरा, धैर्य और संयम आवश्यक.

प्र.2: निवेश और व्यवसाय में सावधानी कैसे रखें?
उत्तर: जोखिम भरे निर्णय टालें, मित्रों की मदद लें.

प्र.3: प्रेम जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर: पुराने मतभेद सुधारें, धैर्य और समझदारी रखें.

प्र.4: स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी रखें?
उत्तर: खान-पान संतुलित रखें, मौसमी बीमारियों से बचें.

प्र.5: शुभ उपाय क्या है?
उत्तर: रुद्राष्टकं का पाठ और सोमवार को शिवजी को जल अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 23 Sep 2025 10:20 AM (IST)
Kark Rashifal Cancer Weekly Horoscope Kark Saptahik Rashifal
Embed widget