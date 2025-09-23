कर्क साप्ताहिक राशिफल (21–27 सितंबर 2025): मेहनत के बाद भी नतीजे अधूरे, सेहत और रिश्तों में टेंशन बढ़ेगा
Cancer Weekly Horoscope: कर्क राशि के जातकों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा जाने वाला है? प्रेम, धन, करियर, व्यापार और सेहत के लिहाज से 21 से 27 सितंबर 2025 का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Kark Saptahik Rashifal 21 to 27 September 2025: इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों के लिए थोड़े उतार-चढ़ाव वाले रहेंगे. सप्ताह की शुरुआत में आपका मन कुछ हद तक निराश और थका हुआ महसूस हो सकता है, क्योंकि आपकी मेहनत का परिणाम अपेक्षित रूप से तुरंत सामने नहीं आएगा. परिवार और करीबी मित्रों का सहयोग थोड़ा कम मिल सकता है. ऐसे समय में धैर्य बनाए रखना और निर्णय सोच-समझकर लेना अत्यंत आवश्यक होगा.
व्यवसाय और धन लाभ: सप्ताह के पूर्वार्ध में करियर और व्यवसाय में यात्रा या अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता पड़ सकती है. यात्रा थोड़ी थकान भरी रहेगी और अपेक्षित परिणाम देने में समय लगेगा. व्यवसाय और निवेश में जल्दबाजी न करें. बाजार की मंदी या अस्थिरता के कारण जोखिम भरे निर्णय टालें. यदि आप लंबे समय से भूमि, भवन या वाहन से जुड़े किसी योजना पर काम कर रहे थे, तो मित्रों और सहयोगियों की मदद से इसे सफल बना सकते हैं.
परिवार और सामाजिक जीवन: सप्ताह के मध्य में पारिवारिक विवाद या मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं. भाई-बहनों और घर के अन्य सदस्य के साथ तालमेल बनाए रखना आवश्यक होगा. परिवार और समाज के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखने के लिए संयम और संवाद पर ध्यान दें. घर के बुजुर्गों की सलाह और मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी रहेगा.
प्रेम और वैवाहिक जीवन: प्रेम संबंधों में सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. पुराने मतभेद या गलतफहमियों को सुधारने के लिए धैर्य और समझदारी जरूरी होगी. विवाहिता जीवन में अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करना लाभकारी रहेगा.
स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें. मौसमी बीमारियाँ, थकान और पाचन संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं. खान-पान में संतुलन और नियमित दिनचर्या बनाए रखना फायदेमंद रहेगा.
उपाय: भगवान शिव रुद्राष्टकं का पाठ करें और सोमवार को शिवजी को जल अर्पित करें.
FAQs:
प्र.1: यह सप्ताह कैसा रहेगा?
उत्तर: उतार-चढ़ाव भरा, धैर्य और संयम आवश्यक.
प्र.2: निवेश और व्यवसाय में सावधानी कैसे रखें?
उत्तर: जोखिम भरे निर्णय टालें, मित्रों की मदद लें.
प्र.3: प्रेम जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर: पुराने मतभेद सुधारें, धैर्य और समझदारी रखें.
प्र.4: स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी रखें?
उत्तर: खान-पान संतुलित रखें, मौसमी बीमारियों से बचें.
प्र.5: शुभ उपाय क्या है?
उत्तर: रुद्राष्टकं का पाठ और सोमवार को शिवजी को जल अर्पित करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
