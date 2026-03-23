Kark Weekly Horoscope 22-28 March 2026: कर्क वालों को नई नौकरी के लिए करना होगा इंतजार या मिलेगा ऑफर, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
Weekly Horoscope 2026 (22 to 28 March): कर्क राशि के लिए मार्च का नया सप्ताह यानी 22-28 मार्च करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल.
Kark Weekly Horoscope 2026 (22 to 28 March 2026): मार्च 2026 महीने का यह नया सप्ताह 22 से 28 मार्च का समय कर्क राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कर्क राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.
- कर्क राशि वालों को इस सप्ताह की शुरुआत में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है.
- इस सप्ताह भावनात्मक संतुलन, परिवार और करियर के बीच सामंजस्य बनाने का समय रहेगा.
- रोजगार की तलाश कर रहे जातकों को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है.
- इस दौरान आप अपने अंदर थोड़ी संवेदनशीलता और भावुकता महसूस कर सकते हैं, जिससे छोटे-छोटे मामलों का असर मन पर ज्यादा पड़ सकता है.
- अचानक किसी बड़े खर्च से बचने की कोशिश करें और धन के मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें.
- आय के स्रोत स्थिर रहेंगे और किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना भी बन सकती है.
- कारोबार में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्यपूर्वक काम करके आप सफलता हासिल कर सकते हैं.
- भूमि-भवन से जुड़ा विवाद आपको परेशान कर सकता है. जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है.
- सिंगल लोगों के लिए यह समय किसी पुराने परिचित के साथ रिश्ते की शुरुआत का संकेत दे सकता है.
- परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी और घर का वातावरण भी सकारात्मक रहेगा.
- दांपत्य जीवन ठीकठाक रहेगा. पार्टनर की भावनाओं को नजरअंदाज न करें. नौकरीपेशा जातकों को कुछ राहत मिलेगी.
- जहां एक ओर रिश्तों में गहराई बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर भावनात्मक उतार-चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं.
- पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करना और एक-दूसरे की भावनाओं को समझना बेहद जरूरी होगा.
- स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह थोड़ा सतर्क रहने का संकेत देता है. मानसिक तनाव या चिंता आपको प्रभावित कर सकती है.
- नींद या पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं इसलिए अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें, समय पर भोजन करें और योग-ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.
- परिवार और समाज में आपकी छवि मजबूत होगी और लोग आपकी बातों को महत्व देंगे. इस सप्ताह आपके मन में नए विचार और योजनाएँ जन्म ले सकती हैं, जिन पर आप गंभीरता से विचार करेंगे.
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