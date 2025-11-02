हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Cancer Weekly Horoscope: कर्क राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें कर्क साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 02 Nov 2025 09:07 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Cancer Saptahik Rashifal 2 to 8 November 2025: कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता, सौभाग्य और उन्नति लेकर आ रहा है. ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है, जिससे कार्यक्षेत्र और व्यक्तिगत जीवन में नए अवसर प्राप्त होंगे. जो काम लंबे समय से अधूरे थे, वे अब पूरे होंगे. मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग आपकी प्रगति में सहायक रहेगा. सप्ताह का आरंभ उत्साहजनक रहेगा और अंत में धनलाभ के योग बनेंगे.

हेल्थ राशिफल:
सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मौसम में बदलाव के कारण खांसी-जुकाम या थकान जैसी समस्या हो सकती है. नींद पूरी लें और खानपान में संतुलन बनाए रखें. सोमवार को चंद्रमा को दूध अर्पित करें और "ॐ चंद्राय नमः" मंत्र का जाप करें, स्वास्थ्य लाभ होगा.

बिज़नेस राशिफल:
व्यवसाय में तेजी देखने को मिलेगी. मार्केट में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और पुरानी डील्स से लाभ प्राप्त होगा. जिन लोगों का व्यापार तकनीक, मीडिया या शिक्षा से जुड़ा है, उन्हें विशेष सफलता मिलेगी. यात्राएँ लाभदायक सिद्ध होंगी और नए ग्राहक मिल सकते हैं.

नौकरी राशिफल:
ऑफिस में सीनियर आपसे प्रभावित रहेंगे और कार्य की प्रशंसा करेंगे. आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, जिससे सम्मान में वृद्धि होगी. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. मिडवीक में कार्यस्थल पर माहौल अनुकूल रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल:
लव लाइफ में रोमांस और समझदारी दोनों बनी रहेगी. सिंगल जातकों की जिंदगी में किसी खास व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. भाई-बहनों से संबंध मजबूत होंगे और घर में कोई शुभ समाचार मिलेगा. विवाहित जातकों को संतान सुख या उससे जुड़ी खुशी मिल सकती है.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:
युवाओं के लिए यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है. नई स्किल्स सीखने और करियर की दिशा तय करने का उत्तम समय है. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत हैं.

भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: सिल्वर या दूधिया सफेद
साप्ताहिक उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और "ॐ नमः शिवाय" का 108 बार जाप करें. यह उपाय करियर और स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभदायक रहेगा.

FAQs:

Q1. क्या इस सप्ताह नौकरी बदलना सही रहेगा?
A1. हाँ, यदि आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो इस सप्ताह ट्रांज़िशन का सही समय है.

Q2. क्या धन लाभ के योग बन रहे हैं?
A2. जी हाँ, मध्य सप्ताह के बाद आय में वृद्धि और रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना है.

Q3. क्या परिवार में कोई शुभ कार्य होगा?
A3. हाँ, मांगलिक या धार्मिक कार्य का आयोजन हो सकता है, जिससे घर में प्रसन्नता फैलेगी.

Q4. क्या प्रेम संबंध में स्थिरता आएगी?
A4. हाँ, संबंधों में भरोसा और निकटता बढ़ेगी. सिंगल लोगों के लिए प्रेम प्रस्ताव का योग है.

Q5. कौन सा दिन सबसे शुभ रहेगा?
A5. सोमवार, नए कार्यों की शुरुआत और शुभ समाचार के लिए सर्वोत्तम रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 02 Nov 2025 09:07 AM (IST)
