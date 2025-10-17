हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKark Saptahik Rashifal: ये सप्ताह आर्थिक उतार-चढ़ाव से भरा, प्रेम और सेहत में बरतें सावधनी! पढ़ें कर्क साप्ताहिक राशिफल

Kark Saptahik Rashifal: ये सप्ताह आर्थिक उतार-चढ़ाव से भरा, प्रेम और सेहत में बरतें सावधनी! पढ़ें कर्क साप्ताहिक राशिफल

Cancer Weekly Horoscope 2025: कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह वाद-विवाद से बचने की सलाह है. करियर और व्यापार में अपने दुश्मनों की चाल से रहे सावधान! पढ़िए कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 17 Oct 2025 04:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kark Saptahik Rashifal 19 to 25 October 2025: कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला साबित होगा. सप्ताह की शुरुआत में पुरानी चिंताएँ और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ मन को विचलित कर सकती हैं.

आपको अपने समय और सेहत दोनों का विशेष ध्यान रखना होगा, अन्यथा आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानियाँ बढ़ सकती हैं.

व्यवसाय और धन लाभ

सप्ताह के मध्य में व्यवसाय में अपेक्षित सफलता न मिलने से निराशा हो सकती है. व्यापारी वर्ग को सरकारी नीतियों या नियमों के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में स्थिति सुधरेगी और कारोबार फिर से गति पकड़ेगा. निवेश या किसी नए सौदे में जल्दबाजी से बचें.

परिवार और सामाजिक जीवन

घर-परिवार में स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन किसी विवाद या मतभेद से बचना होगा. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन इस सप्ताह आपके लिए सहायक रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

कठिन समय में आपका प्रेमी या जीवनसाथी आपका सहारा बनेगा. पारस्परिक समझ से रिश्ते मजबूत होंगे. विवाहित जातकों को एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर गलतफहमियाँ बढ़ सकती हैं, इसलिए संवाद बनाए रखें.

स्वास्थ्य राशिफल

सेहत इस सप्ताह कमजोर रहेगी. किसी पुराने रोग के दोबारा उभरने या मौसमी बीमारी की संभावना है. खान-पान और आराम पर ध्यान दें. योग और ध्यान से मानसिक राहत मिलेगी.

उपाय

रुद्राष्टकं का पाठ करें.

FAQs
प्र1. सप्ताह कैसा रहेगा?
उत्तर यह सप्ताह मिलाजुला रहेगा, स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में सावधानी रखें.

प्र2. व्यवसाय और धन लाभ में क्या रहेगा?
उत्तर शुरुआती कठिनाइयों के बाद कारोबार में सुधार होगा, जल्दबाजी से बचें.

प्र3. परिवार और सामाजिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर परिवार में सामंजस्य बनाए रखने के लिए वाणी पर नियंत्रण जरूरी रहेगा.

प्र4. प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर प्रेमी या जीवनसाथी सहयोगी रहेंगे, लेकिन संवाद में स्पष्टता जरूरी है.

प्र5. स्वास्थ्य के लिहाज से क्या ध्यान रखें?
उत्तर पुरानी बीमारी या थकान से बचें, नियमित योग और उचित नींद जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 17 Oct 2025 04:00 PM (IST)
Cancer Weekly Horoscope Kark Saptahik Rashifal
