हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलCancer Weekly Horoscope (16 से 22 नवंबर 2025): कर्क राशि इस सप्ताह आय बढ़ने की संभावना, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें

Cancer Weekly Horoscope: कर्क राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें कर्क साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 Nov 2025 09:47 PM (IST)
Preferred Sources

Cancer Saptahik Rashifal 16 to 22 November 2025: यह सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए शुभता और सौभाग्य लेकर आएगा. यदि आप लंबे समय से किसी विशेष कार्य को पूरा करने के प्रयास में थे, तो आपको इसमें मनचाही सफलता मिलने की संभावना है. 

बिज़नेस राशिफल:
व्यवसाय में लाभ बढ़ेगा और मार्केट में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. निवेश या साझेदारी से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. यदि आप लंबे समय से नौकरी की तलाश में थे, तो आपके प्रयास सफल होंगे. कर्मचारियों के लिए नए आय के स्रोत खुल सकते हैं.

नौकरी राशिफल:
ऑफिस में अनुकूलता बनी रहेगी और वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत की सराहना करेंगे. तकनीकी और विशेषज्ञ क्षेत्रों में कार्यरत लोग विशेष सफलता हासिल कर सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल:
लव लाइफ में अनुकूलता बनी रहेगी. सिंगल जातकों के लिए ड्रीम लवर की एंट्री संभव है. विवाहित जातकों के लिए संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है. भाई-बहनों और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में गर्मजोशी बढ़ेगी.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:
युवाओं का समय दोस्तों और मनोरंजन में बीतेगा. विद्यार्थियों को खासतौर पर ध्यान बनाए रखना होगा ताकि पढ़ाई में कोई कमी न आए.

हेल्थ राशिफल:
मौसमी बीमारियों से सतर्क रहें. स्वयं और माता की सेहत पर विशेष ध्यान दें. संतुलित आहार और पर्याप्त आराम आवश्यक है.

शुभ अंक: 3
शुभ रंग: सफ़ेद
उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुड़-चना का भोग लगाएं.

FAQs:
Q1: क्या इस सप्ताह नौकरी में प्रमोशन संभव है?
A1: हां, मेहनत और समर्पण से सीनियर्स आपकी मेहनत की सराहना करेंगे.

Q2: बिज़नेस में निवेश करना सही रहेगा?
A2: जी हां, सोच-समझकर निवेश करें. जल्दबाजी से बचें.

Q3: स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी?
A3: मौसमी बीमारियों से सतर्क रहें और आराम पर ध्यान दें.

Q4: लव लाइफ में कोई नई शुरुआत संभव है?
A4: जी हां, सिंगल जातकों के लिए नए रिश्ते की संभावना है.

Q5: परिवार में किसी विवाद की संभावना?
A5: नहीं, संयम और समझदारी से माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 16 Nov 2025 09:47 PM (IST)
Cancer Horoscope Weekly Horoscope Kark Saptahik Rashifal
