Cancer Weekly Horoscope: 13 सितंबर से 19 सितंबर 2026 के इस पावन सप्ताह में ग्रहों की अनुकूल स्थिति कर्क राशि के जातकों के लिए रचनात्मकता की चमक, खेल जगत में उपलब्धियां और व्यापार में फेस्टिवल सीजन के लाभ लेकर आ रही है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के ग्रह-गोचर विश्लेषण के अनुसार, सप्ताह की शुरुआत कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए बड़े मंचों के द्वार खोलेगी.

महिला उद्यमियों के नए इनोवेशन बाजार में छाएंगे, नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियों से करियर ग्रोथ मिलेगी और अविवाहितों के रिश्ते को पारिवारिक स्वीकृति मिलने से घर में उत्सव का माहौल बनेगा. यात्राएं नए अवसर और भविष्य के लिए उपयोगी संपर्कों का निर्माण करेंगी.

कला, खेल और समाज सेवा साप्ताहिक राशिफल (Art, Sports & Politics)

सप्ताह की शुरुआत (वीक स्टार्टिंग) कर्क राशि के कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए असीम संभावनाओं और नए अवसरों से भरी रहने वाली है. आर्टिस्ट्स को किसी बड़े सांस्कृतिक इवेंट, लाइव शो या प्रतिष्ठित प्रोग्राम में हिस्सा लेने का शानदार मौका मिल सकता है, जिससे उनकी प्रतिभा दूर-दूर तक सराही जाएगी. वहीं, खेल जगत से जुड़े प्लेयर्स के लिए सिलेक्शन ट्रायल, आधिकारिक टीम लिस्ट में नाम आने या किसी महत्वपूर्ण राज्य/राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में चयन होने की संभावना बहुत मजबूत है. राजनीति और समाज सेवा से जुड़े जातकों को किसी नए पद या महत्वपूर्ण संगठनात्मक जिम्मेदारी का दायित्व मिल सकता है, जिससे समाज में उनका सम्मान और रुतबा और अधिक बढ़ेगा.

बिजनेस और फाइनेंस साप्ताहिक राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से यह सप्ताह इन्वेंट्री मैनेजमेंट, नए उत्पाद लॉन्च करने और फेस्टिवल स्ट्रैटेजी को साधने का रहेगा. कर्क राशि की महिला उद्यमियों (Businesswomen) को नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग या नई कस्टमर सर्विसेज शुरू करने से बाजार से जबर्दस्त और सकारात्मक रिस्पॉन्स प्राप्त होगा. आगामी त्योहारों की मांग को देखते हुए नया स्टॉक खरीदने, इन्वेंट्री मेंटेन करने और ग्राहकों के लिए आकर्षक फेस्टिवल ऑफर्स (Festive Offers) की प्लानिंग करना आपके लिए अत्यधिक लाभदायक और मुनाफे का सौदा साबित होगा. वित्तीय स्थिति सुदृढ़ रहेगी और बाजार में आपका ब्रांड भरोसा हासिल करेगा.

करियर और जॉब साप्ताहिक राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह पदोन्नति, जिम्मेदारियों में इजाफे और विदेशों से प्रशंसा का रहेगा. वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन को संस्थान द्वारा कोई नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी (Key Responsibility) सौंपी जा सकती है, जो सीधे तौर पर आपकी करियर ग्रोथ और भविष्य की तरक्की का मार्ग प्रशस्त करेगी. जो जातक मल्टीनेशनल कंपनियों या विदेशों में कार्यरत हैं (Foreign Employed People), उन्हें अपने बेहतर कार्यप्रदर्शन के दम पर विदेशी सीनियर्स और मैनेजमेंट से विशेष प्रशंसा और सराहना मिलेगी. वहीं, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स अपने मासिक व साप्ताहिक टारगेट समय पर कंप्लीट करके भारी मानसिक राहत और सुकून महसूस करेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से यह सप्ताह रिश्तों को सामाजिक और पारिवारिक मान्यता दिलाने का रहेगा. अनमैरिड (अविवाहित) जातकों के लिए विवाह, सगाई (Engagement) या प्रेम संबंधों को परिवार के वरिष्ठों की ओर से आधिकारिक मंजूरी मिल सकती है, जिससे दोनों पक्षों के घरों में शहनाई बजने की तैयारियां शुरू होंगी. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और जीवनसाथी के साथ सामंजस्यपूर्ण व सुखद पल बीतेंगे.

स्वास्थ्य के नजरिए से यह सप्ताह कर्क राशि के लोगों के लिए सामान्य से काफी बेहतर रहने वाला है. मानसिक शांति और शारीरिक स्फूर्ति का स्तर उत्तम बना रहेगा. संतुलित खान-पान और नियमित दिनचर्या का पालन जारी रखें. वहीं, यात्रा (Travel) के लिहाज से यह सप्ताह अत्यंत फलदायी साबित होगा; कामकाजी और व्यक्तिगत यात्राओं के माध्यम से आपको नए-नए व्यवसायिक अवसर प्राप्त होंगे और कई दूरगामी उपयोगी संपर्कों (Useful Contacts) का निर्माण होगा.

शुभ रंग: दूधिया सफेद (Milky White) और सिल्वर (Silver)

शुभ अंक: 2 और 7

दिशा शूल: सप्ताहांत में पूर्व दिशा की यात्रा में सावधानी बरतें.

इस सप्ताह का अचूक उपाय: सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें; शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व सफेद चंदन अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. अपनी माता या घर की वरिष्ठ महिलाओं के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें. शनिवार की शाम पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और किसी जरूरतमंद को सफेद मिष्ठान, फल या भोजन का दान करें; इससे चंद्रमा की कृपा से मानसिक शांति मिलेगी, फेस्टिवल ऑफर्स से व्यापार में बंपर मुनाफा होगा और विवाह संबंधी वार्ता सफल होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.