Cancer Weekly Horoscope 2025: आलस्य से बचें, मेहनत और लगन से ही मिलेगा मनचाहा परिणाम, पढ़ें कर्क साप्ताहिक राशिफल
Cancer Weekly Horoscope 2025: कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह वाद-विवाद से बचने की सलाह है. करियर और व्यापार में अपने दुश्मनों की चाल से रहे सावधान! पढ़िए कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Kark Saptahik Rashifal 12 to 18 October 2025: कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह परिश्रम और संयम की परीक्षा लेने वाला रहेगा. इस सप्ताह आपको अपने काम में आलस्य और टालमटोल से बिल्कुल बचना होगा. कार्यक्षेत्र में छोटी-सी लापरवाही भी आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है. यदि आप किसी परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो आलस्य छोड़कर पूरी मेहनत से पढ़ाई करना ही सफलता की कुंजी साबित होगी.
करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में इस सप्ताह दबाव अधिक रहेगा. कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं. सप्ताह के मध्य में राजकीय या कानूनी मामलों में उलझनें आ सकती हैं. यदि आपका कोई मामला कोर्ट-कचहरी में लंबित है, तो उसे सुलझाने के लिए भागदौड़ करनी पड़ेगी. इस समय किसी भी दस्तावेज पर बिना जांचे हस्ताक्षर न करें.
आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा सावधानी भरा रहेगा. परिश्रम के अनुपात में लाभ कम मिल सकता है, जिससे मन में निराशा या असंतोष के भाव उत्पन्न हो सकते हैं. अनावश्यक खर्चों से बचें और बचत को प्राथमिकता दें.
परिवार और सामाजिक जीवन में इस सप्ताह वातावरण थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. घर के सदस्यों के बीच मतभेद या तकरार से मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है. अहं को रिश्तों के बीच न आने दें और लोगों से विनम्रता और धैर्य से व्यवहार करें.
प्रेम और वैवाहिक जीवन में संवेदनशीलता बनाए रखें. रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए संवाद और विश्वास पर ध्यान दें.
स्वास्थ्य राशिफल: खान-पान और दिनचर्या में लापरवाही स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है. पेट या तनाव से जुड़ी समस्या संभव है, इसलिए संतुलित जीवनशैली अपनाएं.
उपाय: प्रतिदिन शिवमहिम्नस्तोत्र का पाठ करें और सोमवार को शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.
FAQs
प्र1. यह सप्ताह कैसा रहेगा?
मेहनत अधिक और फल सामान्य रहेगा, पर धैर्य बनाए रखें.
प्र2. करियर और नौकरी में क्या सावधानी रखें?
टालमटोल और लापरवाही से नुकसान हो सकता है.
प्र3. पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?
मतभेद की स्थिति बन सकती है, शांत और संयमी रहें.
प्र4. स्वास्थ्य के लिए क्या करें?
नियमित दिनचर्या और हल्का आहार अपनाएं.
प्र5. शुभ उपाय क्या है?
शिवमहिम्नस्तोत्र का पाठ करें और भगवान शिव का जलाभिषेक करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
