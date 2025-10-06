Cancer Weekly Horoscope (06 to 12 October): इस हफ़्ते कर्क राशि को साहस से जीत हासिल होगी, लेकिन ऑफिस में संभलकर बोलना ज़रूरी है
Kark Saptahik Rashifal: यह नया सप्ताह कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य (Astrologer) सुरेश श्रीमाली से जानें मिथुन के लिए ये सप्ताह प्यार, परिवार, धन, सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है?
Cancer Saptahik Rashifal October 06 to 12, 2025: इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों को परिस्थितियों का सामना साहस और धैर्य के साथ करना होगा. हिम्मत बनाए रखेंगे तो हर समस्या का समाधान मिल जाएगा. परिवार से जुड़ी किसी अहम बात पर आपकी राय को महत्व मिलेगा. फेस्टिवल सीजन को देखते हुए खासतौर पर महिलाओं के लिए समय शुभ रहेगा. कार्यक्षेत्र में सीनियर्स और सहकर्मियों से बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, वरना नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है.
स्वास्थ्य राशिफल
अनियमित खानपान और एसिडिटी के कारण सिरदर्द या माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है. नियमित दिनचर्या और हल्का व्यायाम करना फायदेमंद रहेगा. पर्याप्त नींद लेना ज़रूरी है.
व्यवसाय राशिफल
व्यापारियों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक परिणाम लाएगा. मेहनत और योजनाओं का अच्छा लाभ मिलेगा. हालांकि वित्तीय मामलों में जल्दबाज़ी न करें, हर निवेश सोच-समझकर ही करें. यदि कोई विभागीय जांच या ऑडिट चल रहा है तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना है.
नौकरी राशिफल
ऑफिस में आपकी कार्यशैली थोड़ी धीमी हो सकती है. आलस और सुस्ती से बचें और समय का सदुपयोग करें. सीनियर्स से अनावश्यक बहस न करें. धैर्य और विनम्रता बनाए रखना आपके लिए लाभकारी होगा.
लव व परिवार राशिफल
परिवार में सामंजस्यपूर्ण माहौल रहेगा और आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा. पति-पत्नी के रिश्ते मजबूत होंगे. युवा प्रेम संबंधों में और गहराई महसूस करेंगे.
युवा राशिफल
नई पीढ़ी का आकर्षण विपरीत लिंग की ओर बढ़ सकता है. दोस्ती गहरी होगी और नए संबंध बन सकते हैं. हालांकि पढ़ाई और करियर पर भी ध्यान देना ज़रूरी रहेगा.
उपाय
इस सप्ताह शिवलिंग पर जल चढ़ाएँ और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें. इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: सफेद
शुभ दिन: सोमवार
FAQs
Q1. क्या कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह व्यवसाय में लाभ मिलेगा?
हाँ, आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन आर्थिक मामलों में सावधानी ज़रूरी है.
Q2. क्या कर्क राशि वालों के लिए स्वास्थ्य समस्या बढ़ सकती है?
हाँ, अनियमित खानपान और तनाव से सिरदर्द या माइग्रेन हो सकता है. सावधानी रखें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
