Aaj Ka Kark Rashifal 6 September 2026: 6 सितंबर 2026, रविवार के दिन शाम 07:30 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 07:53 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग, सिद्धि योग और आपकी राशि कर्क होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी अत्यधिक खर्च, व्यय, कमजोर कल्पनाशक्ति, संपर्क विच्छेद, भारी कर्ज व बाहरी संकट स्थान) में संचार करेंगे (मिथुन राशि में गोचर करेंगे). 12वें चंद्रमा के प्रभाव से आज कमजोर कल्पनाशक्ति और असमंजस के कारण आपके कुछ नए और महत्वपूर्ण व्यावसायिक कॉन्टैक्ट्स (Contacts) टूट सकते हैं. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज कर्क राशि के जातकों को अत्यधिक संकटपूर्ण और सतर्क दौर से गुजरना पड़ सकता है. बिजनेसमैन द्वारा पूर्व में तैयार किए गए व्यावसायिक प्लान ऐन वक्त पर फेल हो सकते हैं, जिससे अचानक बड़ी आर्थिक हानि (सडन फाइनेंशियल लॉस) होने की प्रबल आशंका है. बिजनेस में मुश्किल और चुनौतीपूर्ण समय में किसी वरिष्ठ व अनुभवी व्यक्ति की निष्पक्ष सलाह ही आपके लिए संजीवनी साबित होगी. अनियंत्रित खर्चों (Expeditures) के साथ-साथ यदि आपने अंधाधुंध उधार लिया, तो आपका कर्ज बहुत अधिक बढ़ सकता है, जिसके चलते कारोबार डूबने या गंभीर वित्तीय संकट के कगार पर आ सकता है; इसलिए आज किसी भी नए कर्ज से पूरी तरह बचें और केवल लागत नियंत्रण पर ध्यान दें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज संडे के दिन भी कार्य का अत्यधिक दबाव और सहकर्मियों से असहयोग झेलना पड़ सकता है. टीम से किसी महत्वपूर्ण एंप्लॉयड पर्सन के अचानक नौकरी छोड़कर चले जाने के कारण सारा वर्कलोड आपके ऊपर आ सकता है. ऑफिस में आज किसी भी कार्य में साथी को-वर्कर्स (Co-workers) से कोई खास मदद नहीं मिल पाएगी, जिससे आपको अकेले ही मोर्चा संभालना पड़ेगा. वर्कस्पेस पर इस बात का कड़ा ध्यान रखें कि बिना पर्याप्त अनुभव या तकनीकी जानकारी के किसी नए कार्य में हाथ न डालें. रविवार के दिन आपको जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी; थकान और चिड़चिड़ेपन के चलते आपकी वाणी आक्रामक और कटु हो सकती है, जो दूसरों को आहत करेगी, इसलिए अपने शब्दों पर कड़ा नियंत्रण रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से 12वें चंद्रमा के कारण अहंकार से बचने की सख्त जरूरत है. आपके जीवनसाथी (Life Partner) के साथ रिश्ते में तनाव और समस्याएं उभर सकती हैं, जिसका मुख्य कारण आपका अहंकारी और रूखा व्यवहार रहेगा. यदि आप दांपत्य जीवन में शांति चाहते हैं, तो अपने भीतर के ईगो (Ego) को तुरंत त्यागें, विनम्रता अपनाएं और पार्टनर की भावनाओं का आदर करें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन कड़ी परीक्षा का रहेगा. साधारण अभ्यास या कम मेहनत से बात नहीं बनेगी; अपने-अपने फील्ड में सफल होने और अपनी पहचान बनाए रखने के लिए आपको सामान्य से कहीं अधिक अतिरिक्त प्रयास (Extra Efforts) करने होंगे.

द्वादश भाव में चंद्रमा के संचरण, बढ़ते कर्ज की चिंता और अत्यधिक वर्कलोड के कारण मानसिक तनाव, अनिद्रा और सिरदर्द की समस्या हो सकती है. आक्रामकता और गुस्से पर काबू रखें क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का व सुपाच्य भोजन लें, कुछ समय एकांत में ध्यान (Meditation) करें और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाएं.

शुभ रंग: ग्रीन (हरा)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: रविवार के पावन अवसर पर तांबे के लोटे में जल, रोली, अक्षत और लाल पुष्प डालकर 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें. साथ ही शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद व काले तिल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. पीपल के वृक्ष के नीचे घी या तेल का दीपक जलाएं और किसी जरूरतमंद को फल, भोजन या हरी मूंग का दान करें; इससे 12वें चंद्रमा के अशुभ प्रभाव शांत होंगे, अचानक होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाव होगा और रिश्तों में मधुरता लौटेगी.

FAQs

Q1. 6 सितंबर 2026 को कर्क राशि के कारोबारियों को बड़े आर्थिक नुकसान से बचने के लिए क्या करना चाहिए?

Ans. नए कर्ज लेने से पूरी तरह बचें, खर्चों पर कड़ा अंकुश लगाएं और किसी भी जटिल मामले में अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें.

Q2. आज कर्क राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में वर्कलोड और वाणी को लेकर क्या सावधानी बरतनी है?

Ans. बिना अनुभव के काम हाथ में न लें, सहकर्मियों की अनुपस्थिति में धैर्य से काम संभालें और बढ़ते तनाव के बीच अपनी वाणी में आक्रामकता न आने दें.

Q3. आज कर्क राशि वालों के दांपत्य जीवन में विवाद की मुख्य वजह क्या बन सकती है?

Ans. आपका अहंकारी और रूखा व्यवहार जीवनसाथी के साथ दूरियां बढ़ा सकता है; विनम्रता और आदर भाव रखकर ही इस समस्या को सुलझाया जा सकता है.

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