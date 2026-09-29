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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का कर्क राशिफल 29 सितंबर 2026: 10वें चंद्रमा व मालव्य योग से जॉब में प्रसिद्धि, सुलझेंगे सरकारी नोटिस, हर्षण योग से बढ़िया बिजनेस

आज का कर्क राशिफल 29 सितंबर 2026: 10वें चंद्रमा व मालव्य योग से जॉब में प्रसिद्धि, सुलझेंगे सरकारी नोटिस, हर्षण योग से बढ़िया बिजनेस

आज का कर्क राशिफल 29 सितंबर 2026: 10वें चंद्रमा व मालव्य योग से जॉब में प्रसिद्धि, सुलझेंगे सरकारी नोटिस, हर्षण योग से बढ़िया बिजनेस! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 29 Sep 2026 02:48 AM (IST)
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Kark Rashifal: 29 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन शाम 05:11 तक आश्विन कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, सुबह 09:04 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, हर्षण योग, सर्वाअमृत योग और आपकी राशि कर्क होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन मेष राशि में, यानी आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, कार्यक्षेत्र, जॉब में प्रसिद्धि, सरकारी कार्य, पिता, सामाजिक प्रतिष्ठा व मनोबल स्थान) में संचरण करेंगे. 10वें चंद्रमा के प्रभाव से आज कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा और मान-सम्मान में जबर्दस्त इजाफा होगा; आपकी मेहनत से जॉब में भरपूर प्रसिद्धि और पहचान मिलने के प्रबल योग बनेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के कारोबारियों के लिए सरकारी मामलों के समाधान, नए बिजनेस और मनोबल में भारी वृद्धि का रहेगा.

सरकारी नोटिस व लीगल पेपर्स का समाधान: बिजनेसमैन के ऊपर किसी सरकारी नोटिस, टैक्स जांच या ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ी कोई पुरानी परेशानी चल रही थी, तो आज किसी कुशल लीगल एक्सपर्ट या अनुभवी व्यक्ति की सही सलाह से वह मामला पूरी तरह सुलझने की दिशा में आगे बढ़ेगा.

हर्षण व सर्वाअमृत योग का लाभ: इन शुभ योगों के बनने से बिजनेसमैन को बाजार से एक साथ कई शुभ समाचार प्राप्त होंगे; साथ ही आपको बड़ा व बढ़िया बिजनेस मिलेगा, जिससे आपका मनोबल सातवें आसमान पर रहेगा.

न्यू बिजनेसमैन के लिए सीख: नए कारोबारियों (New Businessmen) को आज अथक कड़ी मेहनत करनी होगी; लगातार नई चीजें सीखना और नए प्रयास जारी रखना ही वह मार्ग है जिससे वे अपने नए बिजनेस को बाजार में मजबूती से स्थापित कर पाएंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में प्रसिद्धि पाने, तकनीकी दक्षता बढ़ाने और नई नौकरी की तलाश में सक्रिय रहने का रहेगा.

जॉब में प्रसिद्धि व टेक्नोलॉजी का उपयोग: 10वें चंद्रमा के प्रभाव से आपको संस्थान में विशेष पहचान और प्रसिद्धि मिलेगी. एंप्लॉयड पर्सन अपने सभी दैनिक कार्यों की एक व्यवस्थित लिस्ट बनाकर एडवांस प्लानिंग कर लें; काम में आधुनिक टेक्नोलॉजी (सॉफ्टवेयर व टूल्स) की मदद लें ताकि अधिकारियों को बेहतरीन और प्रभावशाली रिजल्ट दे सकें.

ऑनलाइन जॉब सर्चिंग: जो जातक नई नौकरी की तलाश में हैं, वे आज विभिन्न ऑनलाइन प्लेसमेंट पोर्टल्स और कंपनियों की वेबसाइटों को बारीकी से खंगालें; जहां भी आपकी योग्यता और प्रोफाइल के अनुसार पद दिखे, वहां तुरंत अप्लाई करें, सफलता के मजबूत अवसर हैं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से 10वें चंद्रमा का संचरण घरेलू सुख और नए लाभकारी संपर्कों का निर्माण कर रहा है.

सुखद पारिवारिक जीवन: घर-परिवार में सुख-शांति, प्रेम और सामंजस्य का वातावरण बना रहेगा. जीवनसाथी और परिजनों के साथ बिताए गए पल सुकून देंगे.

बुजुर्गों के साथ समय बिताएं: आपको आज अपने घर के बुजुर्गों और वरिष्ठ सदस्यों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करना चाहिए; उनकी बातों को सुनने और उनकी सेवा करने से आपको आत्मिक शांति और अमूल्य आशीर्वाद मिलेगा.

नए लाभकारी संपर्क: आज सामाजिक व पारिवारिक स्तर पर कुछ नए लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, जो भविष्य में आपके व्यक्तिगत व पेशेवर जीवन के लिए अत्यधिक लाभकारी साबित होंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन तकनीकी विषयों और करियर ओरिएंटेड कोर्सेज में बेहतर प्रदर्शन करने का रहेगा. अपने सिलेबस को सुनियोजित करके पढ़ें, सफलता अवश्य मिलेगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, दशम भाव के चंद्रमा के कारण मानसिक रूप से आप काफी ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करेंगे. हालांकि, दिनभर की भागदौड़ और ऑफिशियल व्यस्तता के चलते शाम को घुटनों में दर्द, पैरों में थकान या हल्की जकड़न हो सकती है. भोजन में पौष्टिकता बनाए रखें, पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल पिएं और रात्रि को समय पर विश्राम करें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: मंगलवार और पितृ पक्ष के पावन अवसर पर हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा या संकटमोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और सिंदूर का तिलक लगाएं. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व सफेद पुष्प अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद या बुजुर्ग व्यक्ति को भोजन या वस्त्र दान करें; इससे 10वें चंद्रमा से जॉब में यश-प्रसिद्धि मिलेगी, सरकारी नोटिस से राहत मिलेगी, हर्षण योग से बिजनेस का मनोबल बढ़ेगा और नई नौकरी के दरवाजे खुलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Sep 2026 02:48 AM (IST)
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