Kark Rashifal: 28 सितंबर 2026, सोमवार के दिन शाम 07:14 तक आश्विन कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि रहेगी, जिसके उपरांत तृतीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, सुबह 10:16 तक रेवती नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, ध्रुव योग, व्याघात योग और आपकी राशि कर्क होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज सुबह 10:16 के बाद मेष राशि में, यानी आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, कार्यक्षेत्र, जनसंपर्क, पद-प्रतिष्ठा, नई जिम्मेदारी व साझेदारी स्थान) में संचार करेंगे. 10वें चंद्रमा के प्रभाव से आज जनता, जनसंपर्क, राजनीति और सामाजिक सेवा से जुड़े कार्यों में आपको अभूतपूर्व लाभ और मान-सम्मान हासिल होगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के कारोबारियों के लिए इंटरनेशनल डील्स, पार्टनरशिप में मजबूती और मार्केटिंग से तगड़ा मुनाफा कमाने का रहेगा. फॉरेन बिजनेस (विदेशी व्यापार, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट) से जुड़े कारोबारियों को कोई नई इंटरनेशनल डील फाइनल करने या विदेश से जुड़ा कोई बड़ा व मुनाफेदार अवसर मिल सकता है. ध्रुव और व्याघात योग के प्रभाव से साझेदारी (पार्टनरशिप) के बिजनेस के दृष्टिकोण से समय अत्यंत अनुकूल और लाभकारी बना हुआ है; आपसी तालमेल से व्यापार नई ऊंचाइयों को छुएगा. बाजार से अच्छा-खासा मुनाफा हाथ लगेगा; बिजनेसमैन मार्केटिंग और विज्ञापन संबंधी गतिविधियों में अपना अधिक ध्यान केंद्रित रखें. सामाजिक संस्थाओं और एनजीओ से जुड़े लोग अपने किसी जनोपयोगी प्रोजेक्ट के लिए बड़ा डोनेशन और फंड इकट्ठा करने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन नई आधिकारिक जिम्मेदारी, सम्मान में वृद्धि और पदोन्नति के मजबूत अवसरों का रहेगा. वर्कस्पेस पर नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और उनके मान-सम्मान व प्रभाव में बढ़ोतरी होगी. अपने कार्य के प्रति पूर्ण ईमानदारी, निष्ठा और लगन बनाए रखें; बहुत जल्द ही आपको करियर को लेकर कोई बहुप्रतीक्षित और अच्छी खबर सुनने को मिलेगी. एंप्लॉयड पर्सन के लगातार बेहतर कार्यप्रदर्शन और अनुशासित रवैये के चलते उच्च प्रबंधन द्वारा उन्हें आगे बढ़ाने और प्रमोशन देने के मजबूत चांस बनेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 10वें चंद्रमा का संचरण सामाजिक प्रतिष्ठा और धार्मिक उत्सवों में भागीदारी लेकर आया है. आज आपको परिवार सहित किसी प्रतिष्ठित सामाजिक या धार्मिक समारोह में सम्मिलित होने का विशेष न्योता मिल सकता है; इस आयोजन में पूरे रस, आनंद और भक्ति भाव के साथ भाग लीजिए, इससे मन प्रफुल्लित रहेगा. पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी और जीवनसाथी के साथ सामंजस्य मजबूत रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Sports & Health)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों (Students & Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी मानसिक सक्रियता और शारीरिक फिटनेस को संतुलित रखने का है. छात्रों और स्पोर्ट्स पर्सन को अपने दिमाग को हमेशा चुस्त और एक्टिव रखने के लिए नियमित शारीरिक एक्टिविटी (व्यायाम, खेलकूद या योगाभ्यास) करते रहना चाहिए; यह उनके मानसिक विकास और एकाग्रता के लिए बहुत ही जरूरी साबित होगा. स्वास्थ्य के लिहाज से, अत्यधिक भागदौड़ और कई जिम्मेदारियों को संभालने के कारण घुटनों में हल्का दर्द या शाम के समय शारीरिक थकान रह सकती है. हल्का, ताजा और सुपाच्य आहार लें, पर्याप्त जल पिएं और खुद को तनावमुक्त रखें.

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: सोमवार और श्राद्ध पक्ष के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व सफेद चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल, काले तिल व कुश से तर्पण करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल या घी का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद अन्न, चावल या दूध का दान करें; इससे मालव्य व ध्रुव योग के प्रभाव से जनता से जुड़े कार्यों में यश मिलेगा, नई इंटरनेशनल डील फाइनल होगी और नौकरी में नई जिम्मेदारी के साथ पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा.

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