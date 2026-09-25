Cancer Horoscope 2026: 25 सितंबर 2026, शुक्रवार के पावन अवसर पर अनंत चतुर्दशी का महापर्व मनाया जा रहा है. रात्रि 11:07 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी तिथि रहेगी, तत्पश्चात पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:22 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, शूल योग और आपकी राशि कर्क होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन कुंभ राशि में, यानी आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी रुकावट, आकस्मिक खर्च, भावनात्मक उथल-पुथल, धोखा, स्वास्थ्य विकार व शोध स्थान) में संचार करेंगे. 8वें भाव में चंद्रमा के संचरण से मन में गहरा भावनात्मक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. इसके साथ ही कुंभ राशि में चंद्रमा-राहु की युति से ग्रहण दोष का प्रभाव रहेगा, इसलिए कार्यक्षेत्र में ढिलाई और वित्तीय मामलों में अंधविश्वास से पूरी तरह बचना होगा. आज शुभ कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) और दूसरा दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया). सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के कारोबारियों के लिए अनियंत्रित खर्चों से बचने, अंधविश्वास न करने और सेहत के प्रति गंभीर रहने का रहेगा.

खर्चों की अधिकता व क्रेडिट कार्ड का उपयोग: बिजनेस में आज अप्रत्याशित और अनचाहे खर्चे (Expenditure) बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, जिसके चलते आपको कुछ आर्थिक तंगी और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है. स्थिति ऐसी बन सकती है कि आपको तात्कालिक जरूरतों के लिए क्रेडिट कार्ड या कर्ज का सहारा लेना पड़े.

अंधविश्वास से बचें, धोखे की आशंका: व्यापार में इस समय किसी भी पार्टनर, नए वेंडर या बाहरी व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा करना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा. कागजी पड़ताल के बिना वित्तीय लेनदेन करने पर आपके साथ धोखा या आर्थिक नुकसान हो सकता है.

कारोबारियों की सेहत में गिरावट: अत्यधिक व्यावसायिक चिंता और दौड़धूप के चलते बिजनेसमैन की सेहत में अचानक गिरावट आने की आशंका है. सेहत के मामले में की गई छोटी सी लापरवाही भी बड़ा नुकसान करा सकती है, इसलिए सचेत रहें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काम में ढिलाई न बरतने, ईगो से बचने और मौज-मस्ती छोड़ करियर पर फोकस करने का रहेगा.

ढिलाई से भड़क सकता है बॉस का गुस्सा: 8वें भाव में चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष होने से कामकाज के मामलों में बिल्कुल भी लापरवाही या टालमटोल न दिखाएं. आपकी छोटी सी ढिलाई के कारण बॉस और उच्चाधिकारी गंभीर रूप से नाराज हो सकते हैं, जिससे आपकी स्थिति असहज हो सकती है.

मार्केटिंग कर्मी न गंवाएं समय: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन मौज-मस्ती और गपशप में अपना कीमती समय व्यर्थ न करें. अपने टारगेट्स और करियर ग्रोथ पर पूरी एकाग्रता बनाए रखें.

अहम की भावना त्यागें, दूर होगी आर्थिक कशमकश: जब तक नौकरीपेशा लोगों का काम में पूरी तरह मन नहीं लगेगा, तब तक कोई नया प्रोजेक्ट या बेहतर अवसर नहीं मिल सकेगा. इस समय चल रही आर्थिक कशमकश के बीच अपने भीतर 'अहम' (Ego) की भावना बिल्कुल न आने दें और विनम्रता से काम निपटाएं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 8वें चंद्रमा का संचरण भावनात्मक संतुलन और मित्रों के साथ दिल की बात साझा करने का संकेत दे रहा है.

घनिष्ठ मित्रों से साझा करेंगे मन की बात: मन में चल रही भावनात्मक उथल-पुथल को शांत करने के लिए आज आप अपने घनिष्ठ और विश्वासपात्र मित्रों से पारिवारिक और निजी जीवन की महत्वपूर्ण बातें शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको मानसिक संबल और सही परामर्श मिलेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट, कला और खेल (Education, Artists & Sports)

दिनमान रहेगा कमजोर: कर्क राशि के विद्यार्थियों (Students), कलाकारों (Artists) और खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिनमान थोड़ा कमजोर और चुनौतीपूर्ण रहेगा. ग्रहण दोष के प्रभाव से एकाग्रता भंग हो सकती है और प्रदर्शन में रुकावट आ सकती है; धैर्यपूर्वक अभ्यास जारी रखें.

अष्टम भाव में चंद्रमा-राहु की युति होने से पाचन विकार, पेट दर्द, मौसमी संक्रमण या मानसिक अवसाद की स्थिति बन सकती है. बिजनेसमैन और नौकरीपेशा दोनों ही खान-पान में सात्विकता बरतें और पर्याप्त आराम लें. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें.

शुभ रंग: रेड (लाल)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: आज अनंत चतुर्दशी और शुक्रवार का पावन संयोग है. 8वें भाव के चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के शमन और मालव्य योग की सिद्धि के लिए भगवान श्री अनंत पद्मनाभ (विष्णु जी) और भगवान शिव की संयुक्त आराधना करें. शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व थोड़ा सा शहद मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. अनंत चतुर्दशी का चौदह गांठों वाला सूत्र धारण करें और किसी जरूरतमंद को खीर या सफेद अन्न का दान करें; इससे अचानक आने वाले खर्चे रुकेंगे, कार्यक्षेत्र की बाधाएं समाप्त होंगी और सेहत में सुधार होगा.

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