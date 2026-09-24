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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकर्क राशिफल 24 सितंबर 2026: 8वें चंद्रमा व ग्रहण दोष से संभलकर चलें, विदेशी नौकरी में बाधा; बिजनेस में पारदर्शिता जरूरी

कर्क राशिफल 24 सितंबर 2026: 8वें चंद्रमा व ग्रहण दोष से संभलकर चलें, विदेशी नौकरी में बाधा; बिजनेस में पारदर्शिता जरूरी

कर्क राशिफल 24 सितंबर 2026: 8वें चंद्रमा व ग्रहण दोष से विदेशी नौकरी में बाधा, बिजनेस में पारदर्शिता जरूरी. गलत संगति से बचें छात्र व खिलाड़ी. लकी नंबर 2, लकी रंग सफेद.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 24 Sep 2026 03:30 AM (IST)
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Cancer Horoscope Today: 24 सितंबर 2026, गुरुवार के पावन अवसर पर रात्रि 11:19 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 10:35 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पूरे दिन व रात्रि शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, धृति योग और आपकी राशि कर्क होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन कुंभ राशि में, यानी आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी रुकावट, अचानक बदलाव, शोध, स्वास्थ्य विकार, कागजी जटिलता व मानसिक अशांति स्थान) में संचार करेंगे. इसके साथ ही कुंभ राशि में चंद्रमा-राहु की युति से ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है, जिसके प्रभाव से बिना सोचे-समझे कुछ नया सीखने या आजमाने के चक्कर में धन व समय का नुकसान हो सकता है. आज शुभ कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया) और दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया). दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के कारोबारियों के लिए अत्यधिक सतर्कता बरतने, आलस्य त्यागने और सरकारी तंत्र से किसी भी टकराव से बचने का रहेगा.

आलस्य त्यागें व योजनाबद्ध काम करें: बिजनेस के दैनिक कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही और आलस बरतने से बड़ी व्यापारिक दिक्कतें आ सकती हैं. इसलिए अपने प्रत्येक कार्य की पूर्व प्लानिंग बनाएं और समयबद्ध तरीके से लक्ष्य पूरा करें.

पारदर्शिता रखें, जांच से बचें: सरकारी कार्यों या नीतियों में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी न करें. अपने व्यवसाय में पूरी कानूनी व वित्तीय पारदर्शिता (Transparency) बनाकर रखना अत्यंत जरूरी है; नियमों की अनदेखी करने पर किसी प्रकार की सरकारी जांच (Inquiry) से गुजरना पड़ सकता है.

फंसे हुए पैसे के लिए धैर्य: बाजार में फंसे हुए पेमेंट्स को निकालने के लिए आपको सामान्य से अधिक प्रयास और धैर्य रखना होगा; उग्रता से काम बिगड़ सकता है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कागजातों को व्यवस्थित रखने, विदेशी कंपनियों के प्रयासों में धैर्य बरतने और फील्ड में सेहत का ध्यान रखने का रहेगा.

ऑफिस पेपर्स रखें कंप्लीट: कार्यस्थल पर अपने विभाग, प्रोजेक्ट्स और ऑडिट से संबंधित सभी आधिकारिक दस्तावेजों व पेपर्स को पूरी तरह सुव्यवस्थित और कंप्लीट रखें; अचानक किसी फाइल की मांग हो सकती है.

विदेशी नौकरी में अड़चनें: 8वें भाव में चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष होने से जो जातक बहुराष्ट्रीय या विदेशी कंपनी (MNC/Foreign Company) में नौकरी पाने के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें निराशा या मानसिक तनाव झेलना पड़ सकता है; कार्य बनते-बनते ऐन वक्त पर बाधा आ सकती है.

मार्केटिंग कर्मियों को सेहत का निर्देश: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें; धूप, धूल और अनियमित खान-पान से की गई लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 8वें चंद्रमा और ग्रहण दोष का प्रभाव रिश्तों में संयम और संवाद की मांग कर रहा है.

बॉन्डिंग हो सकती है कमजोर: प्रेम जीवन में किसी गलतफहमी या शक के चलते आपसी बॉन्डिंग (Bonding) कमजोर पड़ सकती है. छोटी-छोटी बातों पर विवाद करने से बचें.

पारिवारिक बिखराव से बचाव: परिवार के सदस्यों के बीच वैचारिक तालमेल की कमी से बिखराव जैसी अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो सकती है; क्रोध और कड़वे शब्दों पर कड़ा नियंत्रण रखें और सबको साथ लेकर चलें.

शिक्षा, स्टूडेंट और युवा वर्ग (Education, Sports & Youth)

स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया से दूरी: इंस्टाग्राम रील्स (Instagram Reels) और सोशल मीडिया की लत आज आपकी कार्यक्षमता और पढ़ाई की प्रोडक्टिविटी चुरा सकती है; काम व पढ़ाई के दौरान फोन को खुद से दूर रखें.

गलत संगति से बचें: स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों (Competitive Students) की संगति इस दौरान गलत या लापरवाह लोगों के साथ हो सकती है. भटकाव से बचने के लिए अत्यधिक सजग और अलर्ट रहें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

अष्टम भाव में चंद्रमा-राहु की युति शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए संवेदनशील मानी जाती है. पेट दर्द, अपच, मौसमी बुखार या मानसिक बेचैनी की समस्या हो सकती है. वाहन चलाते समय और सड़क पार करते समय पूरी सावधानी बरतें. हल्का व सात्विक भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और खुद को मानसिक रूप से शांत रखें.

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: गुरुवार का दिन होने और 8वें भाव के चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के शमन हेतु भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु की संयुक्त आराधना करें. शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व सफेद चंदन मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. पक्षियों को दाना डालें और किसी कुष्ठरोगी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद अन्न (चावल) या दूध का दान करें; इससे ग्रहण दोष का कुप्रभाव दूर होगा, विदेशी नौकरी की बाधाएं समाप्त होंगी और पारिवारिक शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Sep 2026 03:30 AM (IST)
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