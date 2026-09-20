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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का कर्क राशिफल 20 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा व मालव्य योग से शत्रुता होगी कम, सौभाग्य योग से दिन की शुरुआत में लाभ

आज का कर्क राशिफल 20 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा व मालव्य योग से शत्रुता होगी कम, सौभाग्य योग से दिन की शुरुआत में लाभ

आज का कर्क राशिफल 20 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा व मालव्य योग से कम होगी शत्रुता, सौभाग्य योग से व्यापार में मुनाफा, परिवार में पिता का बढ़ेगा सम्मान! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 20 Sep 2026 02:30 AM (IST)
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Aaj Ka Kark Rashifal 20 September 2026: 20 सितंबर 2026, रविवार के दिन शाम 05:52 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, सौभाग्य योग और आपकी राशि कर्क होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में, यानी आपकी राशि से 6ठे भाव (षष्ठम भाव यानी शत्रु शमन, रोग निवारण, प्रतिस्पर्धा, दैनिक कार्यप्रणाली व सेवा स्थान) में संचार करेंगे. 6ठे चंद्रमा के प्रभाव से आज अपनी सूझबूझ, सौम्य व्यवहार और कूटनीति से आपको शत्रुओं की शत्रुता और विरोध को कम करने का प्रयास करना चाहिए. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए मुनाफा कमाने, निवेश की पूर्व-योजना बनाने और दिनचर्या में रणनीतिक बदलाव लाने का रहेगा. ग्रह गोचर का अनुकूल साथ मिलने से बिजनेसमैन के लिए मोटा मुनाफा कमाने की बहुत मजबूत स्थिति बनती दिख रही है, इसलिए अपनी पूरी ऊर्जा व्यापार पर ही केंद्रित रखें. सौभाग्य योग के प्रभाव से व्यापार में दिन की स्टार्टिंग (शुरुआत) काफी बेहतर और उत्साहवर्धक रहेगी. यदि आप अपने अतिरिक्त धन को किसी सुरक्षित योजना में सही तरीके से निवेश करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो आज योजना बनाकर कल शुभ मुहूर्त देखकर ही निवेश करें; यह आपके लिए अत्यधिक फायदेमंद साबित होगा. आगामी फेस्टिवल सीजन की भारी मांग को देखते हुए बिजनेसमैन अपनी दैनिक दिनचर्या और कार्यप्रणाली में कोई बड़ा व सकारात्मक बदलाव भी कर सकते हैं.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन नए कॉन्सेप्ट्स सीखने, शुभ समाचार की प्राप्ति और खर्चों पर नियंत्रण साधने का रहेगा. वर्कस्पेस पर आधिकारिक काम के सिलसिले में आपको बहुत ही शानदार और सुखद नतीजे मिलेंगे; कार्यक्षेत्र से जुड़ी कोई बहुत अच्छी खबर मिलने से आपका मन दिनभर प्रसन्न रहेगा. नई चीजें, आधुनिक टूल्स और नए कॉन्सेप्ट्स सीखने के लिए आज का दिन एंप्लॉयड पर्सन के लिए काफी बेहतरीन और फलदायी साबित होगा. हालांकि, आर्थिक मोर्चे पर एंप्लॉयड पर्सन की नियमित इनकम तो सामान्य बनी रहेगी, लेकिन कुछ घरेलू या निजी खर्चे बढ़ सकते हैं; इसलिए अपने बजट को संतुलित रखने का प्रयास करें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 6ठे चंद्रमा का संचरण पिता का मान-सम्मान बढ़ाने और दांपत्य जीवन में असीम मधुरता लेकर आया है. समाज और कुल में आपके परिवार और पिता का सम्मान काफी बढ़ेगा. परिवार में आपके द्वारा किए गए प्रेमपूर्ण, आत्मीय और सौम्य व्यवहार से जीवनसाथी (Life Partner) का दिल जीत लेंगे और वे बेहद खुश रहेंगे. घर का समग्र माहौल प्रेम, शांति और आपसी विश्वास से परिपूर्ण रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन अपनी स्वाभाविक रुचि और रचनात्मकता से पढ़ाई करने का रहेगा. छात्र अपनी व्यक्तिगत रुचि के अनुसार विषयों का अध्ययन करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे जटिल पाठ भी आसानी से याद होंगे और वे आगामी परीक्षाओं में बढ़िया और उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त कर सकेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

षष्ठम भाव में चंद्रमा के संचरण से दिनभर मानसिक सक्रियता बनी रहेगी. हालांकि, बढ़ते खर्चों की चिंता और फेस्टिवल सीजन की दिनचर्या में बदलाव के कारण हल्की शारीरिक थकान या मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है. रविवार के दिन सात्विक, सुपाच्य और ताजा आहार लें, पर्याप्त मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और स्वयं को मानसिक तनाव से दूर रखें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: रविवार के दिन सुबह तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल चंदन, रोली, अक्षत और गुड़ डालकर भगवान सूर्य नारायण को 'ॐ सूर्याय नमः' या गायत्री मंत्र बोलते हुए अर्घ्य दें. 6ठे चंद्रमा के शत्रु शमन और मालव्य योग के पूर्ण शुभ प्रभाव के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व लाल पुष्प डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. पिता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति या भिक्षुक को भोजन या फल का दान करें; इससे सौभाग्य योग से व्यापार में दिन की शानदार शुरुआत होगी, शत्रुओं के विरोध शांत होंगे, कार्यक्षेत्र में शुभ समाचार मिलेगा और परिवार में पिता का गौरव बढ़ेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Sep 2026 02:30 AM (IST)
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