Aaj Ka Kark Rashifal 20 September 2026: 20 सितंबर 2026, रविवार के दिन शाम 05:52 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, सौभाग्य योग और आपकी राशि कर्क होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में, यानी आपकी राशि से 6ठे भाव (षष्ठम भाव यानी शत्रु शमन, रोग निवारण, प्रतिस्पर्धा, दैनिक कार्यप्रणाली व सेवा स्थान) में संचार करेंगे. 6ठे चंद्रमा के प्रभाव से आज अपनी सूझबूझ, सौम्य व्यवहार और कूटनीति से आपको शत्रुओं की शत्रुता और विरोध को कम करने का प्रयास करना चाहिए. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए मुनाफा कमाने, निवेश की पूर्व-योजना बनाने और दिनचर्या में रणनीतिक बदलाव लाने का रहेगा. ग्रह गोचर का अनुकूल साथ मिलने से बिजनेसमैन के लिए मोटा मुनाफा कमाने की बहुत मजबूत स्थिति बनती दिख रही है, इसलिए अपनी पूरी ऊर्जा व्यापार पर ही केंद्रित रखें. सौभाग्य योग के प्रभाव से व्यापार में दिन की स्टार्टिंग (शुरुआत) काफी बेहतर और उत्साहवर्धक रहेगी. यदि आप अपने अतिरिक्त धन को किसी सुरक्षित योजना में सही तरीके से निवेश करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो आज योजना बनाकर कल शुभ मुहूर्त देखकर ही निवेश करें; यह आपके लिए अत्यधिक फायदेमंद साबित होगा. आगामी फेस्टिवल सीजन की भारी मांग को देखते हुए बिजनेसमैन अपनी दैनिक दिनचर्या और कार्यप्रणाली में कोई बड़ा व सकारात्मक बदलाव भी कर सकते हैं.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन नए कॉन्सेप्ट्स सीखने, शुभ समाचार की प्राप्ति और खर्चों पर नियंत्रण साधने का रहेगा. वर्कस्पेस पर आधिकारिक काम के सिलसिले में आपको बहुत ही शानदार और सुखद नतीजे मिलेंगे; कार्यक्षेत्र से जुड़ी कोई बहुत अच्छी खबर मिलने से आपका मन दिनभर प्रसन्न रहेगा. नई चीजें, आधुनिक टूल्स और नए कॉन्सेप्ट्स सीखने के लिए आज का दिन एंप्लॉयड पर्सन के लिए काफी बेहतरीन और फलदायी साबित होगा. हालांकि, आर्थिक मोर्चे पर एंप्लॉयड पर्सन की नियमित इनकम तो सामान्य बनी रहेगी, लेकिन कुछ घरेलू या निजी खर्चे बढ़ सकते हैं; इसलिए अपने बजट को संतुलित रखने का प्रयास करें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 6ठे चंद्रमा का संचरण पिता का मान-सम्मान बढ़ाने और दांपत्य जीवन में असीम मधुरता लेकर आया है. समाज और कुल में आपके परिवार और पिता का सम्मान काफी बढ़ेगा. परिवार में आपके द्वारा किए गए प्रेमपूर्ण, आत्मीय और सौम्य व्यवहार से जीवनसाथी (Life Partner) का दिल जीत लेंगे और वे बेहद खुश रहेंगे. घर का समग्र माहौल प्रेम, शांति और आपसी विश्वास से परिपूर्ण रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन अपनी स्वाभाविक रुचि और रचनात्मकता से पढ़ाई करने का रहेगा. छात्र अपनी व्यक्तिगत रुचि के अनुसार विषयों का अध्ययन करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे जटिल पाठ भी आसानी से याद होंगे और वे आगामी परीक्षाओं में बढ़िया और उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त कर सकेंगे.

षष्ठम भाव में चंद्रमा के संचरण से दिनभर मानसिक सक्रियता बनी रहेगी. हालांकि, बढ़ते खर्चों की चिंता और फेस्टिवल सीजन की दिनचर्या में बदलाव के कारण हल्की शारीरिक थकान या मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है. रविवार के दिन सात्विक, सुपाच्य और ताजा आहार लें, पर्याप्त मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और स्वयं को मानसिक तनाव से दूर रखें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: रविवार के दिन सुबह तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल चंदन, रोली, अक्षत और गुड़ डालकर भगवान सूर्य नारायण को 'ॐ सूर्याय नमः' या गायत्री मंत्र बोलते हुए अर्घ्य दें. 6ठे चंद्रमा के शत्रु शमन और मालव्य योग के पूर्ण शुभ प्रभाव के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व लाल पुष्प डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. पिता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति या भिक्षुक को भोजन या फल का दान करें; इससे सौभाग्य योग से व्यापार में दिन की शानदार शुरुआत होगी, शत्रुओं के विरोध शांत होंगे, कार्यक्षेत्र में शुभ समाचार मिलेगा और परिवार में पिता का गौरव बढ़ेगा.

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