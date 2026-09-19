Aaj Ka Kark Rashifal 19 September 2026: 19 सितंबर 2026, शनिवार, श्री राधाष्टमी के पावन पर्व पर दोपहर 03:28 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन मूला नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, आयुष्मान योग और आपकी राशि कर्क होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में, यानी आपकी राशि से 6ठे भाव (षष्ठम भाव यानी शारीरिक स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा, ऋण, परिश्रम व कार्यक्षेत्र में सहयोग स्थान) में संचार करेंगे. 6ठे चंद्रमा के प्रभाव से आज अत्यधिक दौड़धूप के चलते हल्का शारीरिक तनाव या मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए नए कार्यों की शुरुआत, बाहरी संपर्कों से लाभ और आर्थिक सफलता के शिखर पर पहुंचने का रहेगा. व्यापार में नया निवेश करने अथवा किसी भी नवीन कार्य को प्रारंभ करने के लिए यह समय ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत बेहतर बना हुआ है, जिससे बड़ी आर्थिक सफलता के उत्तम योग बन रहे हैं. बिजनेस में आज शानदार मुनाफा और फायदा देखने को मिलेगा; बाजार में टिके रहने के लिए अन्य सहयोगियों के साथ निरंतर मेहनत जारी रखें. आगामी फेस्टिवल सीजन को देखते हुए नए स्टॉक (New Stock) की खरीद या आपूर्ति के लिए आपको किसी दूर के शहर अथवा विदेश से जुड़ा कोई बड़ा व आकर्षक व्यावसायिक अवसर प्राप्त हो सकता है. हालांकि, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों (Social & Political Fields) में कार्य करने वाले जातकों के लिए वर्तमान समय कुछ प्रतिकूलता और चुनौतियां लेकर आ सकता है, अतः सार्वजनिक बयानों में सतर्कता बरतें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सहकर्मियों के सहयोग, मार्केटिंग बाधाओं को दूर करने और अतिरिक्त श्रम का रहेगा. ऑफिस में साथी को-वर्कर्स की समय पर मिली हेल्प (मदद) के चलते एंप्लॉयड पर्सन के आधिकारिक काम को लेकर हालात पूरी तरह सामान्य और नियंत्रित बने रहेंगे. हालांकि, अधिक शारीरिक व मानसिक श्रम करने की वजह से नौकरीपेशा लोगों को दिन के अंत में अत्यधिक थकान महसूस हो सकती है. इस वीकेंड (Weekend) पर काम से संबंधित फील्ड मार्केटिंग में कुछ शुरुआती बाधाएं या अड़चनें आ सकती हैं, किंतु आप अपनी सूझबूझ से उन्हें दूर करने में सफल रहेंगे. मानसिक तकलीफों और उलझनों को सुलझाने का नया मार्ग भी आपको मिलेगा, बस अपनी तरफ से लगातार सकारात्मक प्रयास जारी रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 6ठे चंद्रमा का संचरण मन की शंकाओं को शांत करने और रिश्तों में परिपक्वता बरतने का सुझाव दे रहा है. जब तक आपके स्वयं के अंदर किसी बात को लेकर चल रही दुविधा, संशय या भ्रम पूरी तरह दूर न हो जाए, तब तक उस संवेदनशील विषय पर अपने लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर के साथ चर्चा करने से बचें; अधूरी समझ से बहस छिड़ सकती है. मन को स्थिर रखें और घर में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने का प्रयास करें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन आलस्य और कमजोरी को त्यागने का कड़ा संदेश दे रहा है. छात्र, कलाकार और स्पोर्ट्स पर्सन आज शारीरिक रूप से आलसी, सुस्त और मानसिक रूप से कमजोर महसूस कर सकते हैं; इस नकारात्मक शिथिलता को तुरंत अपने ऊपर से हटाएं और अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाकर अपनी प्रैक्टिस व अध्ययन पर लौटें.

षष्ठम भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण शारीरिक थकान, बदन दर्द या मांसपेशियों में तनाव की समस्या हो सकती है. कार्यक्षेत्र में लगातार भागदौड़ के चलते ऊर्जा के स्तर में गिरावट आ सकती है. शनिवार व श्री राधाष्टमी के दिन हल्का, सुपाच्य और ताजा सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और रात में भरपूर नींद अवश्य लें.

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: शनिवार व श्री राधाष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री राधा-कृष्ण की विधिवत पूजा करें और उन्हें सफेद पुष्प, माखन व मिश्री का भोग लगाएं. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. 6ठे चंद्रमा के शारीरिक तनाव को दूर करने और मालव्य योग की शुभता के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व सफेद चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या दिव्यांग को भोजन या फल का दान करें; इससे आयुष्मान योग से व्यापार में नए निवेश सफल होंगे, न्यू स्टॉक के बाहरी सौदे मिलेंगे, मानसिक दुविधा दूर होगी और शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

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