धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का कर्क राशिफल 19 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा व मालव्य योग से निवेश में सफलता, न्यू स्टॉक के लिए बाहरी अवसर

आज का कर्क राशिफल 19 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा व मालव्य योग से निवेश में सफलता, न्यू स्टॉक के लिए बाहरी अवसर

आज का कर्क राशिफल 19 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा से थकान, मालव्य योग से नए निवेश में आर्थिक सफलता, न्यू स्टॉक के लिए मिलेंगे बाहरी सौदे! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 19 Sep 2026 06:46 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Kark Rashifal 19 September 2026: 19 सितंबर 2026, शनिवार, श्री राधाष्टमी के पावन पर्व पर दोपहर 03:28 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन मूला नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, आयुष्मान योग और आपकी राशि कर्क होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में, यानी आपकी राशि से 6ठे भाव (षष्ठम भाव यानी शारीरिक स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा, ऋण, परिश्रम व कार्यक्षेत्र में सहयोग स्थान) में संचार करेंगे. 6ठे चंद्रमा के प्रभाव से आज अत्यधिक दौड़धूप के चलते हल्का शारीरिक तनाव या मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

राशिफल
Tarot Weekly Rashifal: साप्ताहिक टैरो राशिफल 20 से 26 सितंबर 2026, सिंह को पदोन्नति के योग, मेष को निवेश से बंपर लाभ; जानें 12 राशियों का भविष्य
साप्ताहिक टैरो राशिफल 20 से 26 सितंबर 2026, सिंह को पदोन्नति के योग, मेष को निवेश से बंपर लाभ; जानें 12 राशियों का भविष्य
राशिफल
टैरो राशिफल 19 सितंबर 2026: कर्क राशि वालों को इंक्रीमेंट का तोहफा, मिथुन राशि धन हानि से सतर्क; जानें 12 राशियों का भाग्य
टैरो राशिफल 19 सितंबर 2026: कर्क राशि वालों को इंक्रीमेंट का तोहफा, मिथुन राशि धन हानि से सतर्क; जानें 12 राशियों का भाग्य
राशिफल
आज का कन्या राशिफल 19 सितंबर 2026: 4थे चंद्रमा व भद्र योग से महिला की सेहत का रखें ख्याल, टैक्स मामलों में बरतें सावधानी
आज का कन्या राशिफल 19 सितंबर 2026: 4थे चंद्रमा व भद्र योग से महिला की सेहत का रखें ख्याल, टैक्स मामलों में बरतें सावधानी
राशिफल
आज का सिंह राशिफल 19 सितंबर 2026: 5वें चंद्रमा से संतान सुख, आयुष्मान योग से अटकी उधारी होगी वसूल, जॉब में उन्नति के पक्के संकेत
आज का सिंह राशिफल 19 सितंबर 2026: 5वें चंद्रमा से संतान सुख, आयुष्मान योग से अटकी उधारी होगी वसूल, जॉब में उन्नति के पक्के संकेत

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए नए कार्यों की शुरुआत, बाहरी संपर्कों से लाभ और आर्थिक सफलता के शिखर पर पहुंचने का रहेगा. व्यापार में नया निवेश करने अथवा किसी भी नवीन कार्य को प्रारंभ करने के लिए यह समय ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत बेहतर बना हुआ है, जिससे बड़ी आर्थिक सफलता के उत्तम योग बन रहे हैं. बिजनेस में आज शानदार मुनाफा और फायदा देखने को मिलेगा; बाजार में टिके रहने के लिए अन्य सहयोगियों के साथ निरंतर मेहनत जारी रखें. आगामी फेस्टिवल सीजन को देखते हुए नए स्टॉक (New Stock) की खरीद या आपूर्ति के लिए आपको किसी दूर के शहर अथवा विदेश से जुड़ा कोई बड़ा व आकर्षक व्यावसायिक अवसर प्राप्त हो सकता है. हालांकि, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों (Social & Political Fields) में कार्य करने वाले जातकों के लिए वर्तमान समय कुछ प्रतिकूलता और चुनौतियां लेकर आ सकता है, अतः सार्वजनिक बयानों में सतर्कता बरतें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सहकर्मियों के सहयोग, मार्केटिंग बाधाओं को दूर करने और अतिरिक्त श्रम का रहेगा. ऑफिस में साथी को-वर्कर्स की समय पर मिली हेल्प (मदद) के चलते एंप्लॉयड पर्सन के आधिकारिक काम को लेकर हालात पूरी तरह सामान्य और नियंत्रित बने रहेंगे. हालांकि, अधिक शारीरिक व मानसिक श्रम करने की वजह से नौकरीपेशा लोगों को दिन के अंत में अत्यधिक थकान महसूस हो सकती है. इस वीकेंड (Weekend) पर काम से संबंधित फील्ड मार्केटिंग में कुछ शुरुआती बाधाएं या अड़चनें आ सकती हैं, किंतु आप अपनी सूझबूझ से उन्हें दूर करने में सफल रहेंगे. मानसिक तकलीफों और उलझनों को सुलझाने का नया मार्ग भी आपको मिलेगा, बस अपनी तरफ से लगातार सकारात्मक प्रयास जारी रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 6ठे चंद्रमा का संचरण मन की शंकाओं को शांत करने और रिश्तों में परिपक्वता बरतने का सुझाव दे रहा है. जब तक आपके स्वयं के अंदर किसी बात को लेकर चल रही दुविधा, संशय या भ्रम पूरी तरह दूर न हो जाए, तब तक उस संवेदनशील विषय पर अपने लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर के साथ चर्चा करने से बचें; अधूरी समझ से बहस छिड़ सकती है. मन को स्थिर रखें और घर में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने का प्रयास करें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन आलस्य और कमजोरी को त्यागने का कड़ा संदेश दे रहा है. छात्र, कलाकार और स्पोर्ट्स पर्सन आज शारीरिक रूप से आलसी, सुस्त और मानसिक रूप से कमजोर महसूस कर सकते हैं; इस नकारात्मक शिथिलता को तुरंत अपने ऊपर से हटाएं और अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाकर अपनी प्रैक्टिस व अध्ययन पर लौटें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

षष्ठम भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण शारीरिक थकान, बदन दर्द या मांसपेशियों में तनाव की समस्या हो सकती है. कार्यक्षेत्र में लगातार भागदौड़ के चलते ऊर्जा के स्तर में गिरावट आ सकती है. शनिवार व श्री राधाष्टमी के दिन हल्का, सुपाच्य और ताजा सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और रात में भरपूर नींद अवश्य लें.

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: शनिवार व श्री राधाष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री राधा-कृष्ण की विधिवत पूजा करें और उन्हें सफेद पुष्प, माखन व मिश्री का भोग लगाएं. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. 6ठे चंद्रमा के शारीरिक तनाव को दूर करने और मालव्य योग की शुभता के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व सफेद चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या दिव्यांग को भोजन या फल का दान करें; इससे आयुष्मान योग से व्यापार में नए निवेश सफल होंगे, न्यू स्टॉक के बाहरी सौदे मिलेंगे, मानसिक दुविधा दूर होगी और शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 19 Sep 2026 06:46 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Aaj Ka Panchang Kark Rashifal Cancer Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Tarot Weekly Rashifal: साप्ताहिक टैरो राशिफल 20 से 26 सितंबर 2026, सिंह को पदोन्नति के योग, मेष को निवेश से बंपर लाभ; जानें 12 राशियों का भविष्य
साप्ताहिक टैरो राशिफल 20 से 26 सितंबर 2026, सिंह को पदोन्नति के योग, मेष को निवेश से बंपर लाभ; जानें 12 राशियों का भविष्य
राशिफल
टैरो राशिफल 19 सितंबर 2026: कर्क राशि वालों को इंक्रीमेंट का तोहफा, मिथुन राशि धन हानि से सतर्क; जानें 12 राशियों का भाग्य
टैरो राशिफल 19 सितंबर 2026: कर्क राशि वालों को इंक्रीमेंट का तोहफा, मिथुन राशि धन हानि से सतर्क; जानें 12 राशियों का भाग्य
राशिफल
आज का कन्या राशिफल 19 सितंबर 2026: 4थे चंद्रमा व भद्र योग से महिला की सेहत का रखें ख्याल, टैक्स मामलों में बरतें सावधानी
आज का कन्या राशिफल 19 सितंबर 2026: 4थे चंद्रमा व भद्र योग से महिला की सेहत का रखें ख्याल, टैक्स मामलों में बरतें सावधानी
राशिफल
आज का सिंह राशिफल 19 सितंबर 2026: 5वें चंद्रमा से संतान सुख, आयुष्मान योग से अटकी उधारी होगी वसूल, जॉब में उन्नति के पक्के संकेत
आज का सिंह राशिफल 19 सितंबर 2026: 5वें चंद्रमा से संतान सुख, आयुष्मान योग से अटकी उधारी होगी वसूल, जॉब में उन्नति के पक्के संकेत
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Delhi Accident News: दिल्ली में रफ्तार का 'बेकाबू शैतान' !
Passport Rules: विदेश यात्रा से पहले जान लें! बच्चों के पासपोर्ट का नियम बदला |
Chitra Tripathi | Pakistan News: पाकिस्तान का भट्ठा बैठ गया ! | Shahbaz Sharif | Asim Munir | ABP
मिट गई वो TMC..निशाने पर क्यों EC?
शिवसेना, NCP, अब तृणमूल..EC बना शूल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप का अमेरिकी मीडिया पर एक्शन, CNN-Politico और MS NOW पर लगाया बैन
ट्रंप का अमेरिकी मीडिया पर एक्शन, CNN-Politico और MS NOW पर लगाया बैन
दिल्ली NCR
DUSU Election Result: 8 बजे से होगी मतगणना, किसके सिर सजेगा ताज?
डूसू रिजल्ट: 8 बजे से होगी मतगणना, किसके सिर सजेगा ताज?
स्पोर्ट्स
भारत में एशियन गेम्स लाइव कैसे और कहां देखें? जानें 19 सितंबर का पूरा शेड्यूल
भारत में एशियन गेम्स लाइव कैसे और कहां देखें? जानें 19 सितंबर का पूरा शेड्यूल
बॉलीवुड
'इधर बदतमीजी बहुत है...' जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया गाना
जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया था गाना
इंडिया
MP हाईकोर्ट के जज का बड़ा फैसला, रिटायर होने पर 1 करोड़ करेंगे दान
MP हाईकोर्ट के जज का बड़ा फैसला, रिटायर होने पर 1 करोड़ करेंगे दान
विश्व
'US का कोई भी दुश्मन अब...', डेनमार्क-ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बड़ी घोषणा
'US का कोई भी दुश्मन अब...', डेनमार्क-ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बड़ी घोषणा
शिक्षा
ओडिशा में 13,000 जूनियर टीचर क्यों कर रहे प्रदर्शन? जानें उनकी मांगें
ओडिशा में 13,000 जूनियर टीचर क्यों कर रहे प्रदर्शन? जानें उनकी मांगें
जनरल नॉलेज
पाक का 'PNS हुनैन' कितना ताकतवर, जिसने मारी भारतीय वॉरशिप को टक्कर?
पाक का 'PNS हुनैन' कितना ताकतवर, जिसने मारी भारतीय वॉरशिप को टक्कर?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget