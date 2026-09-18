Aaj Ka Kark Rashifal 18 September 2026: 18 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन दोपहर 01:02 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 10:45 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, फिर मूला नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, प्रीति योग और आपकी राशि कर्क होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज रात्रि 10:45 तक वृश्चिक राशि में, यानी आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी बुद्धि, शिक्षा, एकाग्रता, संतान, प्रबंधन क्षमता व इच्छा पूर्ति स्थान) में संचार करेंगे, उसके बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे. दोपहर 04:35 के बाद आपकी ही राशि में मंगल का प्रवेश होगा. 5वें चंद्रमा के प्रभाव से आज विद्यार्थियों की अध्ययन शैली और पढ़ाई में जबर्दस्त निखार देखने को मिलेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए नेतृत्व क्षमता के विकास, शुभ चौघड़िया में विस्तार और धन लाभ के प्रबल योगों का रहेगा. ग्रह गोचर पूरी तरह आपके पक्ष में होने से आपकी प्रबंधन क्षमता (Management Skills) में जबर्दस्त निखार आएगा और नई लीडरशिप का विकास होगा. पारिजात और प्रीति योग के बनने से कारोबारियों के लिए चौतरफा धन लाभ के बेहतरीन योग बन रहे हैं. यदि आप अपने बिजनेस का विस्तार करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो आज के दिन के दो शुभ मुहूर्त—सुबह 08:15 से 10:15 बजे के मध्य अथवा दोपहर 01:15 से 02:15 बजे के मध्य अपनी योजनाओं को अमलीजामा पहनाएं; यह समय आपके व्यापारिक भविष्य के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मनोकामना पूर्ति, सीनियर्स के सानिध्य और कर्मठता से आगे बढ़ने का रहेगा. वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ रहेगा, जिसके चलते आपकी काफी समय से अधूरी चल रही कोई बड़ी पेशेवर इच्छा पूरी हो सकती है. कार्यक्षेत्र में आपको सीनियर्स और उच्चाधिकारियों का अमूल्य मार्गदर्शन व सानिध्य प्राप्त होगा; संभव है कि वे किसी अत्यंत महत्वपूर्ण और रणनीतिक मामले में आपसे व्यक्तिगत रूप से सलाह-मशविरा करें. एंप्लॉयड पर्सन को ऑफिस में व्यर्थ की बातों पर ज्यादा सोचने के बजाय केवल अपने आधिकारिक काम पर अधिक ध्यान केंद्रित रखना चाहिए; आपकी निष्ठा से स्थितियां धीरे-धीरे पूरी तरह आपके अनुकूल हो जाएंगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 5वें चंद्रमा का गोचर मिश्रित खुशियां लेकर आया है. आज आपको अपने छोटे भाई की किसी विशेष उपलब्धि या सहयोग के कारण मन में बहुत खुशी और गर्व का अनुभव होगा. घर का समग्र पारिवारिक माहौल काफी हद तक शांतिपूर्ण बना रहेगा. हालांकि, वैवाहिक मोर्चे पर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी; किसी बात पर दंपतियों (Husband-Wife) के बीच हल्का वैचारिक तनाव या मतभेद होने की संभावना बन सकती है, जिसे बातचीत से सुलझाया जा सकता है.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल और सकारात्मक परिणाम देने वाला साबित होगा. 5वें चंद्रमा के प्रभाव से छात्रों की एकाग्रता बढ़ेगी और पढ़ाई में खास निखार आएगा. वहीं कलाकार अपनी कलात्मक प्रस्तुति से और खिलाड़ी मैदान पर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से शानदार व अनुकूल परिणाम हासिल करेंगे.

पंचम भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक ताजगी और रचनात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. दांपत्य जीवन के हल्के तनाव या काम के दबाव के कारण थोड़ी मानसिक बेचैनी हो सकती है. शुक्रवार के दिन सात्विक, हल्का और सुपाच्य आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान का अभ्यास करें और स्वयं को अनावश्यक मानसिक उलझनों से दूर रखें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: शुक्रवार के दिन मां महालक्ष्मी और भगवान शिव की विधिवत पूजा करें. शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व थोड़ा सा इत्र डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. शाम को मां लक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं नमः' मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद कन्या या गरीब व्यक्ति को सफेद मिष्ठान, फल या भोजन का दान करें; इससे मालव्य, पारिजात व प्रीति योग से व्यापार विस्तार के शुभ मुहूर्त सफल होंगे, नौकरी में बड़ी इच्छा पूरी होगी और दांपत्य जीवन का तनाव दूर होगा.

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