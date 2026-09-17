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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकर्क राशि 5वें चंद्रमा से अचानक खास मुलाकात, मालव्य योग से पारिवारिक बिजनेस सफल, संयुक्त परिवार में रखें संयम

कर्क राशि 5वें चंद्रमा से अचानक खास मुलाकात, मालव्य योग से पारिवारिक बिजनेस सफल, संयुक्त परिवार में रखें संयम

Kark Rashifal 17 September 2026: 5वें चंद्रमा से अचानक खास मुलाकात, मालव्य योग से पारिवारिक बिजनेस में सफलता, ऑफिस में दें सहकर्मियों का साथ! पढ़ें 17 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 17 Sep 2026 02:15 AM (IST)
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Aaj Ka Kark Rashifal 17 September 2026: 17 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन सुबह 10:48 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 07:54 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, विष्कुम्भ योग और आपकी राशि कर्क होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी संतान, आकस्मिक मुलाकात, बुद्धि, रचनात्मकता, पारिवारिक व्यवसाय व निर्णय क्षमता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 5वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपकी किसी पुराने परिचित, विशिष्ट व्यक्ति या खास मित्र से अचानक मुलाकात हो सकती है, जो मन को प्रसन्नता देगी. आज शुभ व मांगलिक कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए समय प्रबंधन, व्यवस्थित कार्यशैली और पारिवारिक व्यवसाय में वृद्धि का रहेगा. बिजनेस में आज आप अपने खाली समय का भरपूर और रचनात्मक उपयोग करेंगे, जिससे आपके सभी रुके हुए व्यापारिक काम बहुत ही आसानी और सहजता से पूरे होते चले जाएंगे. ग्रह गोचर पूरी तरह आपके पक्ष में बना हुआ है, जिसके शुभ प्रभाव से पारिवारिक व्यवसाय (Family Business) से जुड़े सभी कार्य पूरी तरह सफल रहेंगे और अच्छा आर्थिक मुनाफा दिलाएंगे. अपनी कार्यप्रणाली को पूरी तरह सलीकेदार, अनुशासित और व्यवस्थित बनाने का प्रयास करें; इस सुव्यवस्थित कार्यशैली के दम पर आप बहुत जल्द अपने तय किए गए बड़े व्यापारिक लक्ष्यों को हासिल करने में कामयाब रहेंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन टीम भावना से काम करने, वर्कप्लेस का माहौल हल्का रखने और नए माहौल में ढलने का रहेगा. जो लोग नौकरी में नए हैं (New Employed Person), उन्हें वर्कप्लेस पर अपने साथी को-वर्कर्स या सीनियर्स की कार्यशैली, बातों और विचारों को गहराई से समझने में थोड़ा वक्त लग सकता है; इसलिए धैर्य रखें और सीखने की ललक बनाए रखें. ऑफिस का समग्र माहौल सकारात्मक और मधुर बनाए रखने के लिए आपको अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर अधूरे पड़े आधिकारिक कार्यों को पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए; जरूरत पड़ने पर उनके प्रोजेक्ट्स व कार्यों में भी उनका हाथ बंटाएं, जिससे आपसी तालमेल और कार्यक्षमता दोनों में जबर्दस्त सुधार होगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 5वें चंद्रमा का गोचर मर्यादा का पालन करने और पुरानी बातों को भुलाने की सख्त सलाह दे रहा है. संयुक्त परिवार (Joint Family) की अपनी मान-मर्यादा और नियम होते हैं, जिनका सभी सदस्यों को निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए. घर में पुरानी कड़वी बातों या गड़े मुर्दों को कतई न उखाड़ें; बीती बातों को कुरेदने से परिवार की समस्याएं और विवाद ही बढ़ेंगे. घर के बड़ों का आदर करें और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर पारिवारिक शांति को बनाए रखें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन मिला-जुला यानी मध्य फलदायक रहेगा. आज बहुत बड़े चमत्कारी परिणामों की अपेक्षा करने के बजाय अपनी नियमित पढ़ाई और सिलेबस के रिवीजन पर टिके रहें; निरंतर अभ्यास ही आपको आगे रखेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

पंचम भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक स्तर पर रचनात्मकता और ताजगी बनी रहेगी. हालांकि, पारिवारिक तनाव या काम के दबाव के चलते पाचन तंत्र थोड़ा संवेदनशील हो सकता है. गुरुवार के दिन सुपाच्य, हल्का और सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और पुरानी बातों को सोचकर व्यर्थ का मानसिक तनाव न लें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण की विधिवत पूजा करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. केले के वृक्ष पर जल में थोड़ी सी हल्दी, चने की दाल व गुड़ डालकर अर्घ्य दें. 5वें चंद्रमा के पूर्ण शुभ प्रभाव और पारिवारिक शांति के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व सफेद चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद को फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे मालव्य व सर्वार्थ सिद्धि योग से पारिवारिक व्यवसाय में सफलता मिलेगी, सहकर्मियों का साथ मिलेगा और घर में खुशहाली बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 Sep 2026 02:15 AM (IST)
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