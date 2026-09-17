Aaj Ka Kark Rashifal 17 September 2026: 17 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन सुबह 10:48 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 07:54 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, विष्कुम्भ योग और आपकी राशि कर्क होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी संतान, आकस्मिक मुलाकात, बुद्धि, रचनात्मकता, पारिवारिक व्यवसाय व निर्णय क्षमता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 5वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपकी किसी पुराने परिचित, विशिष्ट व्यक्ति या खास मित्र से अचानक मुलाकात हो सकती है, जो मन को प्रसन्नता देगी. आज शुभ व मांगलिक कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए समय प्रबंधन, व्यवस्थित कार्यशैली और पारिवारिक व्यवसाय में वृद्धि का रहेगा. बिजनेस में आज आप अपने खाली समय का भरपूर और रचनात्मक उपयोग करेंगे, जिससे आपके सभी रुके हुए व्यापारिक काम बहुत ही आसानी और सहजता से पूरे होते चले जाएंगे. ग्रह गोचर पूरी तरह आपके पक्ष में बना हुआ है, जिसके शुभ प्रभाव से पारिवारिक व्यवसाय (Family Business) से जुड़े सभी कार्य पूरी तरह सफल रहेंगे और अच्छा आर्थिक मुनाफा दिलाएंगे. अपनी कार्यप्रणाली को पूरी तरह सलीकेदार, अनुशासित और व्यवस्थित बनाने का प्रयास करें; इस सुव्यवस्थित कार्यशैली के दम पर आप बहुत जल्द अपने तय किए गए बड़े व्यापारिक लक्ष्यों को हासिल करने में कामयाब रहेंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन टीम भावना से काम करने, वर्कप्लेस का माहौल हल्का रखने और नए माहौल में ढलने का रहेगा. जो लोग नौकरी में नए हैं (New Employed Person), उन्हें वर्कप्लेस पर अपने साथी को-वर्कर्स या सीनियर्स की कार्यशैली, बातों और विचारों को गहराई से समझने में थोड़ा वक्त लग सकता है; इसलिए धैर्य रखें और सीखने की ललक बनाए रखें. ऑफिस का समग्र माहौल सकारात्मक और मधुर बनाए रखने के लिए आपको अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर अधूरे पड़े आधिकारिक कार्यों को पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए; जरूरत पड़ने पर उनके प्रोजेक्ट्स व कार्यों में भी उनका हाथ बंटाएं, जिससे आपसी तालमेल और कार्यक्षमता दोनों में जबर्दस्त सुधार होगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 5वें चंद्रमा का गोचर मर्यादा का पालन करने और पुरानी बातों को भुलाने की सख्त सलाह दे रहा है. संयुक्त परिवार (Joint Family) की अपनी मान-मर्यादा और नियम होते हैं, जिनका सभी सदस्यों को निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए. घर में पुरानी कड़वी बातों या गड़े मुर्दों को कतई न उखाड़ें; बीती बातों को कुरेदने से परिवार की समस्याएं और विवाद ही बढ़ेंगे. घर के बड़ों का आदर करें और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर पारिवारिक शांति को बनाए रखें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन मिला-जुला यानी मध्य फलदायक रहेगा. आज बहुत बड़े चमत्कारी परिणामों की अपेक्षा करने के बजाय अपनी नियमित पढ़ाई और सिलेबस के रिवीजन पर टिके रहें; निरंतर अभ्यास ही आपको आगे रखेगा.

पंचम भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक स्तर पर रचनात्मकता और ताजगी बनी रहेगी. हालांकि, पारिवारिक तनाव या काम के दबाव के चलते पाचन तंत्र थोड़ा संवेदनशील हो सकता है. गुरुवार के दिन सुपाच्य, हल्का और सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और पुरानी बातों को सोचकर व्यर्थ का मानसिक तनाव न लें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण की विधिवत पूजा करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. केले के वृक्ष पर जल में थोड़ी सी हल्दी, चने की दाल व गुड़ डालकर अर्घ्य दें. 5वें चंद्रमा के पूर्ण शुभ प्रभाव और पारिवारिक शांति के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व सफेद चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद को फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे मालव्य व सर्वार्थ सिद्धि योग से पारिवारिक व्यवसाय में सफलता मिलेगी, सहकर्मियों का साथ मिलेगा और घर में खुशहाली बनी रहेगी.

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