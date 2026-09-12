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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKark Rashifal 12 September 2026: 3रे चंद्रमा व मालव्य योग से साहस में वृद्धि, फेस्टिवल सीजन में संतुष्ट होंगे कस्टमर, ऊर्जावान रहेगा वर्कप्लेस

Kark Rashifal 12 September 2026: 3रे चंद्रमा व मालव्य योग से साहस में वृद्धि, फेस्टिवल सीजन में संतुष्ट होंगे कस्टमर, ऊर्जावान रहेगा वर्कप्लेस

Kark Rashifal 12 September 2026: 3रे चंद्रमा व मालव्य योग से साहस में वृद्धि, फेस्टिव सीजन में संतुष्ट होंगे कस्टमर, छात्रों के लिए भाग्यवर्धक दिन! पढ़ें 12 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 12 Sep 2026 02:24 AM (IST)
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Aaj Ka Kark Rashifal 12 September 2026: 12 सितंबर 2026, शनिवार के दिन सुबह 07:47 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 12:55 बजे तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शुभ योग और आपकी राशि कर्क होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन कन्या राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से 3रे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, अदम्य साहस, करेज, छोटे भाई-बहन, यात्रा व व्यावसायिक सक्रियता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 3रे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपके साहस और करेज में जबर्दस्त वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे आप हर काम को निडर होकर आगे बढ़ाएंगे. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त तथा दूसरा दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए लाभ मार्जिन का मूल्यांकन करने, सकारात्मक सोच रखने और ग्राहकों को आकर्षित करने का रहेगा. बिजनेसमैन को अपनी प्रत्येक व्यावसायिक गतिविधि और सौदे में यह बारीकी से देखना होगा कि किए गए काम के बदले में उन्हें वास्तव में कितना मुनाफा (Profit Margin) प्राप्त हो रहा है; उसी आधार पर अपनी कार्यशैली तय करें. नए कारोबारियों (New Businessmen) को अपने निजी जीवन और व्यवसाय दोनों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना होगा, क्योंकि सकारात्मकता के बल पर ही आप इस प्रतिस्पर्धी बाजार में आगे बढ़ पाएंगे. आने वाले फेस्टिवल सीजन को देखते हुए कारोबारी बाजार में अपने ग्राहकों (Customers) की प्राथमिकताओं को भली-भांति समझकर उन्हें पूरी तरह संतुष्ट करने में सफल रहेंगे, जिससे न केवल बिक्री बढ़ेगी बल्कि आपके और ग्राहक दोनों के मन को असीम संतुष्टि व विश्वास मिलेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बेहतरीन कार्यकुशलता, समय प्रबंधन और स्वास्थ्य सतर्कता का रहेगा. वर्कस्पेस पर आप पूरे दिन ऊर्जावान और स्फूर्तिदायक महसूस करेंगे; आज आपकी कार्य ऊर्जा और बहुमूल्य समय दोनों बहुत ही सही और उत्पादक दिशा में खर्च होंगे, जिससे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स समय से पूरे हो जाएंगे. हालांकि, फील्ड और मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन (Marketing Employed Person) को लगातार हो रही भागदौड़ के बीच अपनी सेहत को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की सख्त सलाह दी जाती है; काम के साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन आपसी समझ और महिलाओं के सामाजिक योगदान का रहेगा. दांपत्य जीवन में व्यर्थ के तनाव से बचने के लिए अपने जीवनसाथी (Partner) के स्वभाव और उसकी प्राथमिकताओं को गहराई से जानने-समझने की कोशिश करें. घर-परिवार की महिलाएं आज घरेलू कामकाज के साथ-साथ सामाजिक गतिविधियों और कार्यक्रमों में भी बढ़-चढ़कर भाग लेंगी, जिससे परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा और आदर में वृद्धि होगी.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अत्यंत भाग्यशाली साबित होने वाला है. 3रे भाव के चंद्रमा और शुभ योग के प्रभाव से आज का दिन आपके लिए पूर्णतः भाग्यवर्धक रह सकता है; भाग्य के सहयोग से आपके प्रयास सीधे सफलता में बदलेंगे और प्रतिभा की चारों ओर सराहना होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

तृतीय भाव में चंद्रमा के संचरण से शारीरिक सक्रियता और पराक्रम भरपूर रहेगा. हालांकि, मार्केटिंग और फील्ड की अत्यधिक दौड़-धूप के चलते डिहाइड्रेशन, मांसपेशियों में खिंचाव या पैरों में थकान हो सकती है. शनिवार के दिन हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व प्राणायाम का अभ्यास करें और काम के बीच खुद को पर्याप्त आराम दें.

शुभ रंग: मैरून (Maroon)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: शनिवार के पावन अवसर पर शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक प्रज्वलित करें और 7 बार परिक्रमा करें. हनुमान मंदिर जाकर संकटमोचन हनुमान जी को सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित कर हनुमान चालीसा का पाठ करें. शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद को फल, काले चने या भोजन का दान करें; इससे 3रे चंद्रमा का पूर्ण पराक्रम फल मिलेगा, मालव्य योग से मुनाफा बढ़ेगा, कस्टमर सैटिस्फैक्शन से कारोबार चमकेगा और मार्केटिंग के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Sep 2026 02:24 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kark Rashifal Cancer Horoscope Today
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