Aaj Ka Kark Rashifal 12 September 2026: 12 सितंबर 2026, शनिवार के दिन सुबह 07:47 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 12:55 बजे तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शुभ योग और आपकी राशि कर्क होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन कन्या राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से 3रे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, अदम्य साहस, करेज, छोटे भाई-बहन, यात्रा व व्यावसायिक सक्रियता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 3रे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपके साहस और करेज में जबर्दस्त वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे आप हर काम को निडर होकर आगे बढ़ाएंगे. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त तथा दूसरा दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए लाभ मार्जिन का मूल्यांकन करने, सकारात्मक सोच रखने और ग्राहकों को आकर्षित करने का रहेगा. बिजनेसमैन को अपनी प्रत्येक व्यावसायिक गतिविधि और सौदे में यह बारीकी से देखना होगा कि किए गए काम के बदले में उन्हें वास्तव में कितना मुनाफा (Profit Margin) प्राप्त हो रहा है; उसी आधार पर अपनी कार्यशैली तय करें. नए कारोबारियों (New Businessmen) को अपने निजी जीवन और व्यवसाय दोनों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना होगा, क्योंकि सकारात्मकता के बल पर ही आप इस प्रतिस्पर्धी बाजार में आगे बढ़ पाएंगे. आने वाले फेस्टिवल सीजन को देखते हुए कारोबारी बाजार में अपने ग्राहकों (Customers) की प्राथमिकताओं को भली-भांति समझकर उन्हें पूरी तरह संतुष्ट करने में सफल रहेंगे, जिससे न केवल बिक्री बढ़ेगी बल्कि आपके और ग्राहक दोनों के मन को असीम संतुष्टि व विश्वास मिलेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बेहतरीन कार्यकुशलता, समय प्रबंधन और स्वास्थ्य सतर्कता का रहेगा. वर्कस्पेस पर आप पूरे दिन ऊर्जावान और स्फूर्तिदायक महसूस करेंगे; आज आपकी कार्य ऊर्जा और बहुमूल्य समय दोनों बहुत ही सही और उत्पादक दिशा में खर्च होंगे, जिससे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स समय से पूरे हो जाएंगे. हालांकि, फील्ड और मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन (Marketing Employed Person) को लगातार हो रही भागदौड़ के बीच अपनी सेहत को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की सख्त सलाह दी जाती है; काम के साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन आपसी समझ और महिलाओं के सामाजिक योगदान का रहेगा. दांपत्य जीवन में व्यर्थ के तनाव से बचने के लिए अपने जीवनसाथी (Partner) के स्वभाव और उसकी प्राथमिकताओं को गहराई से जानने-समझने की कोशिश करें. घर-परिवार की महिलाएं आज घरेलू कामकाज के साथ-साथ सामाजिक गतिविधियों और कार्यक्रमों में भी बढ़-चढ़कर भाग लेंगी, जिससे परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा और आदर में वृद्धि होगी.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अत्यंत भाग्यशाली साबित होने वाला है. 3रे भाव के चंद्रमा और शुभ योग के प्रभाव से आज का दिन आपके लिए पूर्णतः भाग्यवर्धक रह सकता है; भाग्य के सहयोग से आपके प्रयास सीधे सफलता में बदलेंगे और प्रतिभा की चारों ओर सराहना होगी.

तृतीय भाव में चंद्रमा के संचरण से शारीरिक सक्रियता और पराक्रम भरपूर रहेगा. हालांकि, मार्केटिंग और फील्ड की अत्यधिक दौड़-धूप के चलते डिहाइड्रेशन, मांसपेशियों में खिंचाव या पैरों में थकान हो सकती है. शनिवार के दिन हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व प्राणायाम का अभ्यास करें और काम के बीच खुद को पर्याप्त आराम दें.

शुभ रंग: मैरून (Maroon)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: शनिवार के पावन अवसर पर शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक प्रज्वलित करें और 7 बार परिक्रमा करें. हनुमान मंदिर जाकर संकटमोचन हनुमान जी को सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित कर हनुमान चालीसा का पाठ करें. शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद को फल, काले चने या भोजन का दान करें; इससे 3रे चंद्रमा का पूर्ण पराक्रम फल मिलेगा, मालव्य योग से मुनाफा बढ़ेगा, कस्टमर सैटिस्फैक्शन से कारोबार चमकेगा और मार्केटिंग के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

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