Aaj Ka Kark Rashifal 11 September 2026: 11 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि (पिठोरी/सर्वपितृ अमावस्या) रहेगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के उपरांत उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग और सुनफा योग का प्रभाव प्राप्त होगा. चंद्रमा आज शाम 07:08 बजे तक सिंह राशि में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष प्रभावशील रहेगा, उसके बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 2रे भाव (द्वितीय भाव यानी पैतृक संपत्ति, संचित धन, कुटुंब, वित्तीय योजनाएं व वाणी स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 2रे चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज लंबे समय से अटके हुए पैतृक संपत्ति और पारिवारिक जायदाद से जुड़े मामले सुलझते हुए नजर आएंगे. आज नए व शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक तथा दूसरा दोपहर 01:15 से 02:15 बजे के मध्य रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए व्यावसायिक विस्तार, पुराने निवेश से शानदार मुनाफे और ठोस वित्तीय योजनाएं बनाने का रहेगा. आपके बिजनेस के विभिन्न पहलुओं को संवारने और मजबूत करने के कई बेहतरीन मौके बनते नजर आएंगे. यदि आप किसी नए कार्य या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, तो इसके लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक अथवा दोपहर 01:15 से 02:15 बजे के मध्य का समय अत्यंत शुभ और फलदायी रहेगा. यदि आपने पूर्व में कोई पुराना निवेश (Past Investment) कर रखा है, तो उस पर मिलने वाला ब्याज या रिटर्न आज बिजनेसमैन को अच्छा-खासा धन लाभ कराएगा. इसके साथ ही, कारोबारियों के भविष्य से जुड़ी कोई दीर्घकालिक योजना आकार लेगी और नए निवेश से संबंधित सभी जरूरी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन करियर में सकारात्मक बदलाव, लंबित कार्यों के निपटारे और ऊर्जावान प्रदर्शन का रहेगा. वर्कस्पेस पर आप अपने आधिकारिक दायित्वों और जिम्मेदारियों के प्रति पहले से अधिक सचेत व गंभीर नजर आएंगे; सकारात्मक सोच के साथ आप काफी समय से अटके हुए पेंडिंग कार्यों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे. मार्केटिंग और फील्ड से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन पूरे जोश, ऊर्जा और लगन से प्रयासरत रहें; अपनी कार्यक्षमता साबित करने के लिए वर्तमान में अत्यंत अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं. कार्यरत जातकों को आज दफ्तर में कुछ ऐसे सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे, जो उनके करियर में नया मोड़ और सकारात्मक बदलाव लाने में काफी हद तक मददगार साबित होंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन कुल मिलाकर सहज और संतुलित बना रहेगा. आपका वैवाहिक और पारिवारिक जीवन पूरी तरह सामान्य (Normal) और शांतिपूर्ण रहेगा; परिजनों के बीच पैतृक मामलों के सुलझने से राहत महसूस होगी. हालांकि, लव लाइफ में दैनिक व्यस्तता और थकान के चलते हल्की नीरसता और बोरियत की सामान्य भावना रह सकती है; एक-दूसरे को समय दें और सहजता बनाए रखें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अटूट संकल्प और असीम ऊर्जा का रहेगा. आपके भीतर का आत्मविश्वास और लगन इस स्तर पर होगी कि आपको अपने लक्ष्यों के लिए जी-तोड़ कड़ी मेहनत करने से कोई रोक नहीं सकता; यह समर्पण आपको आगामी प्रतियोगिताओं में बड़ी सफलता दिलाएगा.

द्वितीय भाव में चंद्रमा के संचरण से शारीरिक स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक रहेगा, किंतु शाम 07:08 बजे तक चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष और काम की अधिकता के चलते दिन के अंत में थकान व सुस्ती का अनुभव हो सकता है. आंखों में जलन या गले में हल्का भारीपन रह सकता है. शुक्रवार के दिन हल्का व पौष्टिक सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) करें और मन को तरोताजा रखें.

शुभ रंग: ऑफ व्हाइट (हल्का सफेद/क्रीम)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: शुक्रवार व भाद्रपद अमावस्या के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल, सफेद चंदन व अक्षत अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के शमन के लिए शाम के समय किसी पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. किसी जरूरतमंद को फल, चावल, दूध, खीर या भोजन का दान करें; इससे 2रे चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, पैतृक संपत्ति के विवाद सुलझेंगे, पुराने निवेश से भरपूर धन लाभ होगा और करियर में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे.

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