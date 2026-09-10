Aaj Ka Kark Rashifal 10 September 2026: 10 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन सुबह 10:34 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी, जिसके बाद भाद्रपद अमावस्या (सर्वपितृ अमावस्या) तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 02:05 बजे तक मघा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, सिद्ध योग और आपकी राशि कर्क होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन सिंह राशि में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी प्रभावशील रहेगा.

चंद्रमा आपकी राशि से 2रे भाव (द्वितीय भाव यानी संचित धन, कुटुंब, वाणी, वित्तीय स्थिरता व बचत स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 2रे चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपकी बचत और धन संचय करने की क्षमता में जबर्दस्त वृद्धि होगी, जिससे बैंक बैलेंस मजबूत बनेगा. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे,पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए वित्तीय ग्राफ को ऊपर उठाने और मानसिक संतुलन से बड़ी उपलब्धियां हासिल करने का रहेगा. नए कारोबारियों (New Businessmen) को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और उम्र में छोटों की कड़ी मेहनत से बहुत कुछ नया सीखने और कार्यप्रणाली सुधारने का मौका मिलेगा. बिजनेस में आप जितना अधिक अपने मन को शांत और एकाग्र रखकर काम करने का प्रयास करेंगे, उतनी ही सहजता और सरलता से बड़े और जटिल सौदों को अंतिम अंजाम तक पहुंचाना आपके लिए संभव हो सकेगा. ग्रहों की अनुकूल स्थिति के चलते दुकान या प्रतिष्ठान पर ग्राहकों (कस्टमर्स) का आना-जाना निरंतर लगा रहेगा; ग्राहकों की यह निरंतर आवाजाही आपके फाइनेंशियल ग्राफ को तेजी से ऊपर ले जाने में भरपूर मदद करेगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन भविष्योन्मुखी योजनाएं बनाने, कठिन लक्ष्यों को भेदने और समानता का व्यवहार अपनाने का रहेगा. सिद्ध योग के शुभ प्रभाव से वर्कस्पेस पर आपका पूरा ध्यान वर्तमान की उलझनों के बजाय अपने आने वाले सुरक्षित भविष्य पर केंद्रित रहेगा; इस दूरदर्शी सोच के कारण सबसे कठिन से कठिन प्रोजेक्ट को पूरा करते समय भी आपका आंतरिक आत्मविश्वास अडिग बना रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन इस बात का खास ख्याल रखें कि संस्थान में सभी श्रेणी के कर्मचारियों—चाहे वे छोटे पद पर हों या बड़े—का पूरा सम्मान करें और समानता के नियम का पालन करते हुए सभी के साथ एक जैसा सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखें. इसके साथ ही, कर्मचारियों को दफ्तर के अत्यंत गोपनीय मामलों (Confidential Matters) की सुरक्षा करनी होगी; किसी भी बाहरी या थर्ड पर्सन के साथ ऑफिस के आंतरिक राज भूलकर भी शेयर न करें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद, संतोषजनक और निर्णायक साबित होगा. परिवार में सभी सदस्यों के बीच आदर और प्रेम का वातावरण बना रहेगा, जिससे गृहस्थी का जीवन अत्यंत सुखद रहेगा. वहीं जो जातक लंबे समय से किसी के साथ सच्चे प्यार में हैं, वे आज अपने रिश्ते को अंतिम रूप (Formalize/Marriage Commitment) दे सकते हैं; परिजनों की सहमति से विवाह की बात पक्की होने के प्रबल योग बन रहे हैं.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन पूरी तरह शानदार और प्रेरणादायी रहेगा. द्वितीय भाव का चंद्रमा और सिद्ध योग आपकी स्मरण शक्ति व समझ को तेज करेगा, जिससे कठिन विषय भी आसानी से समझ में आएंगे.

द्वितीय भाव में चंद्रमा के संचरण से स्वास्थ्य कुल मिलाकर बेहतर रहेगा. हालांकि, केतु के साथ ग्रहण दोष के कारण कभी-कभार गले में खराश, आंखों में जलन या हल्की मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है. खान-पान में अति-उत्साह से बचें. गुरुवार के दिन शुद्ध, सात्विक और घर का बना ताजा भोजन लें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) करें और पर्याप्त विश्राम लें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 6

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: गुरुवार व चतुर्दशी-अमावस्या के पावन अवसर पर तांबे या पीतल के लोटे में जल, हल्दी, पीले पुष्प व थोड़ा सा गुड़ डालकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु व केले के वृक्ष को अर्घ्य दें. चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के शमन के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल, सफेद चंदन व अक्षत अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद को फल, अन्न या भोजन का दान करें; इससे 2रे चंद्रमा व मालव्य योग का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, संचित धन में वृद्धि होगी, सिद्ध योग से कठिन कार्य पूरे होंगे और प्रेम संबंध विवाह में परिणत होंगे.

FAQs

Q1. 10 सितंबर 2026 को कर्क राशि के कारोबारियों के वित्तीय ग्राफ में कैसे सुधार होगा?

Ans. ग्राहकों की निरंतर आवाजाही से बिक्री बढ़ेगी और शांत मन से काम करने पर बड़े प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक अंजाम देकर आर्थिक लाभ कमाएंगे.

Q2. आज कर्क राशि के नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर किन दो बातों का विशेष ध्यान रखना होगा?

Ans. सभी सहकर्मियों के साथ समानता व सम्मान का व्यवहार करें और ऑफिस की गोपनीय बातों को किसी बाहरी व्यक्ति से साझा न करें.

Q3. आज कर्क राशि के प्रेम संबंधों में क्या बड़ा फैसला हो सकता है?

Ans. जो जातक प्रेम में हैं, वे अपने रिश्ते को अंतिम रूप दे सकते हैं और विवाह की ओर ठोस कदम बढ़ा सकते हैं.

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