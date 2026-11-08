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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kark Rashifal 8 November 2026:  चौथे चंद्रमा का प्रभाव, ऑफिस में को-वर्कर्स संग तालमेल की चुनौती और छात्रों को योग की सलाह; पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Kark Rashifal 8 November 2026:  चौथे चंद्रमा का प्रभाव, ऑफिस में को-वर्कर्स संग तालमेल की चुनौती और छात्रों को योग की सलाह; पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Kark Rashifal 8 November 2026: कर्क राशि का दैनिक राशिफल! 4th चंद्रमा, फैमिली बिजनेस में विवाद, प्रोजेक्ट डिले, जीवनसाथी संग संयम, लव लाइफ अलर्ट व आज के अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 08 Nov 2026 08:00 AM (IST)
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Aaj Ka Kark Rashifal 8 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव (माता, सुख, आंतरिक शांति, संपत्ति, वाहन, प्रतिष्ठा व पद स्थान) में तुला राशि में संचरण कर रहे हैं. चतुर्थ भाव में चंद्रमा की प्रतिकूल स्थिति के चलते सरकारी क्षेत्र, प्रशासन या किसी उच्च पद की प्राप्ति के प्रयास अंतिम मोड़ पर आकर रुक सकते हैं; यानी उच्च पद मिलते-मिलते रह जाने की निराशा का सामना करना पड़ सकता है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 8 November 2026)

  • दिनांक: 8 नवंबर 2026, रविवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:28 बजे तक, तत्पश्चात अमावस्या तिथि (दीपावली महापर्व आरंभ)
  • नक्षत्र: पूरे दिन-रात स्वाति नक्षत्र रहेगा
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और आयुष्मान योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात तुला राशि (आपकी राशि से चौथे भाव) में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • दोपहर काल: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): शाम 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Partnership Issues)

शुरुआत में टारगेट पूरा करने के लिए ज्यादा मेहनत: बिजनेस की शुरुआत में सोचे हुए प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने और फेस्टिव सीजन के तय टारगेट को हासिल करने के लिए आपको सामान्य से थोड़ा अधिक शारीरिक प्रयास और मानसिक पसीना बहाना पड़ सकता है.

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आलस्य त्यागकर करें कड़ी मेहनत: ग्रह स्थिति पूरी तरह आपके अनुकूल न होने के कारण आपको हर प्रकार के आलस्य और टालमटोल की आदत को दूर भगाना होगा; कड़ी मेहनत ही आपको अपेक्षित परिणाम दिलाएगी.

फैमिली बिजनेस में हिस्सेदारी पर विवाद: पारिवारिक या पैतृक कारोबार (Family Business) से जुड़े जातकों के बीच संपत्ति, मुनाफे या हिस्सेदारी (Share) को लेकर आपसी मतभेद और तनातनी की सिचुएशन बन सकती है; मामले को बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें.

2. करियर और नौकरी (Career & Workplace Balance)

को-वर्कर्स संग तालमेल में अड़चन, प्रोजेक्ट डिले से तनाव: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को कार्यस्थल पर काम के दबाव और सहकर्मियों (Co-workers) के साथ सामंजस्य बैठाने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. वर्कस्पेस पर किसी जरूरी प्रोजेक्ट के अचानक डिले (लेट) हो जाने से आपका मन थोड़ा परेशान और खिन्न रह सकता है.

इच्छाशक्ति से दूर होंगी करियर की बाधाएं: करियर के मोर्चे पर कुछ छोटी-मोटी अड़चनें और चुनौतियां जरूर सामने आएंगी, लेकिन अपनी मजबूत इच्छाशक्ति और पूर्व अनुभव के दम पर आप उन सभी रुकावटों पर सफलतापूर्वक काबू पा लेंगे.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love Alert & Health)

घर में अप्रिय बातों का सामना, जीवनसाथी पर न चिल्लाएं: पारिवारिक मोर्चे पर कुछ अप्रिय बातों और घरेलू समस्याओं से निपटना पड़ सकता है. जीवनसाथी (Spouse) पर बेवजह अपना गुस्सा न निकालें और न ही उन पर चिल्लाएं; शांति बनाए रखना ही रिश्ते को सुरक्षित रखेगा. युवाओं को सलाह है कि फिलहाल व्यर्थ के प्रेम प्रपंच में उलझने के बजाय अपने करियर और भविष्य को संवारने में पूरी ऊर्जा लगाएं.

लव लाइफ में थर्ड पर्सन की एंट्री का अंदेशा: प्रेम संबंधों (Love Life) में किसी तीसरे व्यक्ति (Third Person) का अनावश्यक हस्तक्षेप या एंट्री होने से गलतफहमियां और शक की स्थिति पैदा हो सकती है; आपसी संवाद से सच्चाई को परखें.

छात्रों को योग-प्राणायाम का सहारा: विद्यार्थी वर्ग (Students) अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत को दुरुस्त रखने के लिए योग और प्राणायाम का सहारा लें; इससे एकाग्रता बढ़ेगी और आप बेहतर स्टडी करके अपने स्वर्णिम भविष्य की मजबूत नींव रख पाएंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: चतुर्थ चंद्रमा के प्रभाव से सीने में भारीपन, मानसिक बेचैनी और तनाव रह सकता है. गरिष्ठ भोजन से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और वाहन चलाते समय पूरी सतर्कता बरतें.

लकी कलर: गोल्डन (सुनहरा)

लकी नंबर: 6

अनलकी नंबर: 9

रविवार व रूप चौदस/अमावस्या विशेष अचूक उपाय: आज चतुर्दशी और अमावस्या तिथि के पावन संयोग पर चतुर्थ भाव के चंद्रमा के दोषों को शांत करने और मां लक्ष्मी व सूर्य देव की कृपा पाने हेतु प्रातः काल तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल चंदन, अक्षत और गुड़ मिलाकर भगवान सूर्य को 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' बोलते हुए अर्घ्य दें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन और मिश्री मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. सायंकाल के समय घर के मुख्य द्वार पर यमराज और पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक चौमुखा दीपक जलाएं तथा महालक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाकर 'कनकधारा स्तोत्र' या 'श्री सूक्त' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को दूध, चावल, चीनी या सफेद वस्त्र का दान करें. इससे पारिवारिक मतभेद दूर होंगे, प्रोजेक्ट्स की रुकावटें समाप्त होंगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Nov 2026 08:00 AM (IST)
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