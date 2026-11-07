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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kark Rashifal 7 November 2026: जटिलताओं के बीच बिजनेस में बनेगा नया मार्ग, दोस्तों संग पुरानी यादें होंगी ताजा; पढ़ें अचूक उपाय

Aaj Ka Kark Rashifal 7 November 2026: जटिलताओं के बीच बिजनेस में बनेगा नया मार्ग, दोस्तों संग पुरानी यादें होंगी ताजा; पढ़ें अचूक उपाय

Aaj Ka Kark Rashifal 7 November 2026: कर्क राशि का दैनिक राशिफल! 3rd चंद्रमा, प्रीति योग, पैसों की आमद, ऑफिस में अधिकारियों से मतभेद से बचाव, लव प्लानिंग व शनिवार के अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 07 Nov 2026 01:20 AM (IST)
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Aaj Ka Kark Rashifal 7 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से तीसरे भाव यानी तृतीय भाव (पराक्रम, धर्म-कर्म, संचार, भाई-बहन, ऊर्जा व सामाजिक प्रभाव स्थान) में कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं. तृतीय भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते धार्मिक उपलब्धियों, पूजा-अनुष्ठान और आध्यात्मिक आयोजनों के माध्यम से आपको विशेष सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 7 November 2026)

  • दिनांक: 7 नवंबर 2026, शनिवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि सुबह 10:48 बजे तक, तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि (नरक चतुर्दशी / रूप चौदस)
  • नक्षत्र: पूरे दिन-रात चित्रा नक्षत्र रहेगा
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और प्रीति योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात कन्या राशि (आपकी राशि से तीसरे भाव) में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया व अभिजीत):
  • अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक
  • दोपहर काल: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Money Inflow)

प्रीति योग से खुलेगा नया मार्ग, पैसों की बंपर आमद: प्रीति योग और त्योहारी सीजन (Festive Season) के प्रभाव से व्यापारिक मोर्चे पर कुछ शुरुआती जटिलताओं और चुनौतियों से जूझते हुए भी आप अपने लिए मुनाफे का नया मार्ग बनाने में कामयाब रहेंगे. आपके अथक और निरंतर प्रयासों से बाजार से पैसों की जोरदार आवक (Money Inflow) होने के मजबूत आसार हैं, साथ ही कारोबार की नई प्लानिंग पर काम भी आगे बढ़ेगा.

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दोस्तों के साथ बिताएंगे फुर्सत के पल: फेस्टिव सीजन की भागदौड़ के बीच व्यापारी वर्ग कुछ सुकून भरा समय अपने पुराने और खास दोस्तों (Friends) के साथ बिताएंगे, जहां पुरानी यादें ताजा होने से मन प्रसन्न और तरोताजा रहेगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Workplace Afternoon Alert)

दोपहर बाद कामकाज में रुकावट, काम में अरुचि: कार्यस्थल (Workspace) पर दिन की शुरुआत में काम बनने के अच्छे योग दिखाई देंगे. हालांकि, दोपहर बाद स्थितियां थोड़ी सुस्त हो सकती हैं; पेंडिंग काम समय पर पूरे नहीं हो पाएंगे और मानसिक भटकाव के कारण काम में मन भी नहीं लगेगा.

बॉस व अधिकारियों से मतभेद का अंदेशा: ऑफिस में उच्चाधिकारियों या सीनियर्स के साथ किसी बात को लेकर तीखा मतभेद होने की आशंका बन रही है. दफ्तर के रिश्तों के मामले में अत्यधिक संभलकर और संयमित रहें, अन्यथा मानसिक और शारीरिक रूप से बेवजह तनाव झेलना पड़ सकता है.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Love Outing & Health)

लवर संग मूवी व आउटिंग की योजना: प्रेम संबंधों (Love Life) में मधुरता घुली रहेगी; प्रेमी के साथ किसी पसंदीदा मूवी को देखने जाने या कहीं बाहर घूमने (Outing) की शानदार प्लानिंग बन सकती है. दांपत्य जीवन में भी आपसी संवाद से गलतफहमियां दूर होंगी.

छात्रों का पढ़ाई पर फोकस, खिलाड़ी रहेंगे चुस्त: प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी में जुटे विद्यार्थी (Competitive & General Students) बाहरी भटकाव से दूर रहकर अपनी स्टडी पर पूरा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, जो उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए बेहद सही साबित होगा. वहीं, खेल जगत से जुड़े जातक (Sports Persons) दिनभर शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त बने रहेंगे, जिससे उनके किसी भी जरूरी टास्क या अभ्यास में देरी नहीं होगी.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: तृतीय चंद्रमा से स्फूर्ति बनी रहेगी, लेकिन दोपहर बाद मानसिक चिंताओं के कारण हल्का सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है. रूप चौदस की तैयारियों में समय पर पौष्टिक आहार लें और खुद को डिहाइड्रेशन से बचाएं.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 6

शनिवार व रूप चौदस विशेष अचूक उपाय: आज रूप चतुर्दशी और शनिवार के पावन संयोग पर तृतीय भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि और शनि देव व मां लक्ष्मी की कृपा पाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध, लाल चंदन, शहद और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' का जप करें. रूप चौदस के निमित्त उबटन लगाकर स्नान करें. सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं तथा हनुमान चालीसा और 'सुंदरकांड' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या सफाईकर्मी को काले तिल, उड़द की दाल या लाल फल का दान करें. इससे कार्यक्षेत्र में अधिकारियों संग होने वाले मतभेद शांत होंगे, व्यापार में धन की निरंतर आवक होगी और जीवन में यश-कीर्ति का विस्तार होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Nov 2026 01:20 AM (IST)
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