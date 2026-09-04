Kark Rashifal 4 September 2026: जन्माष्टमी पर 11वें उच्च चंद्रमा व हर्षण योग से कर्क राशि को मिलेगी व्यावसायिक सफलता, बड़ों से मजबूत होंगे रिश्ते
Kark Rashifal 4 September 2026: जन्माष्टमी पर 11वें चंद्रमा व हर्षण योग से कर्क राशि को मिलेगी व्यावसायिक सफलता, बड़ों का साथ! पढ़ें 4 सितंबर राशिफल.
Kark Rashifal 4 Septemebr 2026: 4 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन पूरे दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी तथा आज भगवान श्री कृष्ण का पावन जन्मोत्सव यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज रात्रि 11:04 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत मृगशिरा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और हर्षण योग का अत्यंत शुभ प्रभाव रहेगा.
चंद्रमा आज वृषभ राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, आय, बड़े भाई-बहन, वरिष्ठजन, नेटवर्किंग व महत्वाकांक्षा पूर्ति स्थान) में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं. 11वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज अपने से बड़ों और वरिष्ठजनों के साथ आपके संबंधों में जबरदस्त मजबूती और आत्मीयता आएगी. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति और जटिलताओं को सुलझाकर लाभ कमाने का रहेगा. बिजनेसमैन अपनी क्लाइंट पार्टियों द्वारा दिए गए टारगेट्स पर पूरा फोकस रखें; समय की कीमत को अच्छी तरह समझें और व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद करने से बचें. आप दिन भर चुस्त-दुरुस्त और ऊर्जावान बने रहेंगे, जिससे आपके किसी भी महत्वपूर्ण काम में देरी होने की कोई संभावना नहीं रहेगी. व्यापार में समय पूरी तरह अनुकूल है; इस समय जरूरतमंद सहयोगियों या साझेदारों का उचित सहयोग करें. हर्षण योग बनने से व्यावसायिक मोर्चे पर आ रही कुछ पुरानी जटिलताओं से जूझते हुए भी आप अपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स और सौदों को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब रहेंगे.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन टारगेट्स को पूरा करने और करियर में अनुकूल बदलाव लाने का रहेगा. वर्कप्लेस पर मासिक या प्रोजेक्ट टारगेट्स को अचीव करने का हल्का दबाव बना रह सकता है, किंतु किसी अनुभवी सीनियर के समय पर मिले सहयोग से आपका जटिल कार्य आसानी से हल हो जाएगा. नौकरी में आपकी इच्छानुसार अनुकूल परिवर्तन या मनपसंद पदभार मिलने के योग बन रहे हैं, कुल मिलाकर समय मिले-जुले लेकिन सकारात्मक प्रभाव वाला रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन को सलाह दी जाती है कि वे दिन की शुरुआत (Day Starting) में कुछ समय निकालकर अपने परिवार और अपने भविष्य के करियर लक्ष्यों पर विचार-विमर्श अवश्य करें.
लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)
पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से आज जन्माष्टमी का पावन पर्व घर में सौहार्द और खुशहाली लेकर आएगा. घर का वातावरण सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह परिपूर्ण रहेगा. प्रेम संबंधों (Love Relationships) में जुड़े जातकों के लिए एक-दूसरे की भावनाओं और प्राथमिकताओं का सम्मान करना बेहद जरूरी रहेगा; ऐसा करने से आपके रिश्ते में विश्वास और प्रगाढ़ता बढ़ेगी.
शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)
विद्यार्थियों और खिलाड़ियों (Students & Sports Persons) के लिए आज का दिन मानसिक एकाग्रता और आत्म-विकास का है. छात्र और खिलाड़ी दिन का कुछ समय मेडिटेशन (ध्यान) और योगा जैसी सकारात्मक गतिविधियों में जरूर लगाएं. इससे आपका मन एकाग्र होगा, आंतरिक तनाव दूर होगा और आप अपनी पढ़ाई व खेल के अभ्यास में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
एकादश भाव में उच्च चंद्रमा के संचरण से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत उत्तम बना रहेगा. ध्यान और योग करने से आप खुद को शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ और तरोताजा महसूस करेंगे. जन्माष्टमी के उपवास के दौरान संतुलित और सुपाच्य फलाहार लें तथा भरपूर मात्रा में पानी पिएं.
शुभ रंग: क्रीम (Cream)
शुभ अंक: 1
अशुभ अंक: 5
आज का उपाय: श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का पंचामृत, गंगाजल व कच्चे दूध से अभिषेक करें. उन्हें माखन-मिश्री, तुलसी दल व पीले पुष्प अर्पित कर 'ॐ क्लीं कृष्णाय नमः' और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें. शिवलिंग पर कच्चा दूध व अक्षत अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को फल या भोजन का दान करें तथा घर के बड़े-बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें; इससे 11वें चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, हर्षण योग से बिजनेस की जटिलताएं समाप्त होंगी और नौकरी में इच्छानुकूल लाभ प्राप्त होगा.
FAQs
Q1. 4 सितंबर 2026 को कर्क राशि के कारोबारियों को हर्षण योग से क्या फायदा मिलेगा?
Ans. व्यावसायिक जटिलताएं दूर होंगी, पार्टी द्वारा दिए गए टारगेट्स समय पर पूरे होंगे और काम को सही अंजाम तक पहुंचाने में सफलता मिलेगी.
Q2. आज कर्क राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए वर्कप्लेस पर क्या योग बन रहे हैं?
Ans. टारगेट का प्रेशर रहेगा लेकिन सीनियर की मदद से काम हल होगा, नौकरी में मनचाहा बदलाव संभव है और दिन की शुरुआत में करियर प्लानिंग करें.
Q3. आज कर्क राशि के विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए?
Ans. नियमित रूप से कुछ समय योग व मेडिटेशन में लगाएं, जिससे मानसिक शांति बनी रहेगी और स्वास्थ्य पूरी तरह उत्तम रहेगा.
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