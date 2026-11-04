Aaj Ka Kark Rashifal 4 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव (धन, वाणी, संचित कोष, परिवार व वित्तीय प्रबंधन) में सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं.

दूसरे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के चलते वित्तीय प्रबंधन (फाइनेंशियल मैनेजमेंट) में कुछ उलझनों और अप्रत्याशित खर्चों का सामना करना पड़ सकता है. इसके साथ ही सिंह राशि में चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण आज किसी भी प्रकार के उधारी लेन-देन में बेहद सतर्क रहने की सलाह दी जाती है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 4 November 2026)

दिनांक: 4 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष दशमी तिथि सुबह 11:04 बजे तक, तत्पश्चात एकादशी तिथि

नक्षत्र: पूरे दिन-रात पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, ब्रह्म योग, ऐन्द्र योग और मालव्य योग

अशुभ योग: चंद्रमा सिंह राशि में केतु के साथ युति में रहने से चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष प्रभावी रहेगा

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात सिंह राशि (आपकी राशि से 2वें भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

सांध्य काल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Finance)

ऑनलाइन कारोबार में तेजी, लेन-देन में बरतें सावधानी: व्यापारिक दृष्टि से आज आपकी सतर्कता और चौकन्ना रवैया ऑनलाइन बिजनेस और ई-कॉमर्स गतिविधियों में बड़ा लाभ दिलाएगा. नए ग्राहक जुड़ेंगे और मुनाफे के बेहतरीन अवसर हाथ लगेंगे. हालांकि, द्वितीय भाव के ग्रहण दोष को देखते हुए उधारी या लेन-देन के मामलों में ढिलाई न बरतें; आज अटका हुआ पैसा वापस मिलने में लंबा समय लग सकता है.

सामाजिक व त्योहारी गतिविधियों में बीतेगा समय: ब्रह्म और ऐन्द्र योग के प्रभाव से सामाजिक संपर्कों का दायरा बढ़ेगा. दिन का अधिकांश हिस्सा फेस्टिव सीजन की खरीदारी, मेल-मिलाप और समाज सेवा से जुड़े कार्यों में व्यतीत होगा, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

करियर और नौकरी (Career & Workplace)

कार्यप्रणाली में सुधार, तय समय से पहले पूरा होगा काम: कार्यस्थल पर आज आप अपने काम करने के तौर-तरीके खुद तय करेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा और आउटपुट में सुधार दिखेगा. आपकी कार्यकुशलता को देखकर सीनियर्स और बॉस खुले दिल से तारीफ करेंगे. तय डेडलाइन से पहले काम पूरा करने पर कंपनी आपको किसी प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप सकती है.

ऑफिस में बड़ा फेरबदल संभव: नौकरीपेशा जातकों की कार्यशैली या जिम्मेदारियों में बॉस द्वारा कोई बड़ा रणनीतिक बदलाव किया जा सकता है. इस बदलाव को सकारात्मक रूप से स्वीकार करें, क्योंकि यह आगे चलकर आपके प्रमोशन का रास्ता खोलेगा.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)

जीवनसाथी का साथ देगा नई ऊर्जा, संतान से सुकून: दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ बेहतरीन तालमेल आपके तनाव को दूर कर एक टॉनिक की तरह मानसिक स्फूर्ति देगा. संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जिससे घर में उत्सव का माहौल रहेगा. घरेलू सुख-सुविधाओं में इजाफा होगा.

छात्र, कलाकार व खिलाड़ी भविष्य की योजना में व्यस्त: विद्यार्थी वर्ग, कला से जुड़े जातक और स्पोर्ट्स पर्सन अपने आगामी करियर और गोल्स को लेकर नई रणनीतियां तैयार करने में व्यस्त रहेंगे. मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन काम के दबाव के बीच खानपान का समय बिगड़ने न दें.

लकी कलर: ऑफ व्हाइट

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 1

बुधवार विशेष अचूक उपाय: बुधवार और द्वितीय भाव में चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष को शांत करने हेतु प्रातः काल भगवान श्री गणेश को दूर्वा दल अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का 108 बार जप करें. इसके साथ ही भगवान शिव का कच्चे गाय के दूध व मिश्री मिले जल से अभिषेक करें.

जरूरतमंदों को हरी मूंग की दाल, खीर या सफेद मिठाई का दान करें. इस उपाय से धन प्रबंधन की रुकावटें दूर होंगी, वाणी में मधुरता आएगी और कार्यक्षेत्र में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे.

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