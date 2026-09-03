Kark Rashifal 3 Septemebr 2026: 3 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन पूरे दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन कृत्तिका नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा सुबह 07:26 बजे के बाद आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, आय वृद्धि, नेटवर्किंग, बड़े भाई-बहन व इच्छा पूर्ति स्थान) में उच्च के होकर संचार करेंगे. 11वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपको अपने प्रॉफिट (मुनाफे) और आय के नए स्रोतों को बढ़ाने के गंभीर प्रयास करने चाहिए. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए धैर्य रखने और दोपहर बाद बड़े लाभ भुनाने का रहेगा. दिन की शुरुआत में बिजनेस के कुछ महत्वपूर्ण कामों में हल्का विलंब हो सकता है, जिससे आपका तय किया गया समय थोड़ा व्यर्थ लग सकता है; किंतु दोपहर बाद बाजार में अत्यंत फायदेमंद और अनुकूल स्थितियां बनेंगी, इसलिए समय का भरपूर सदुपयोग करें. व्यवसाय के सिलसिले में अचानक किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है. यह समय अपने मार्केटिंग तंत्र और संपर्क सूत्रों (Networking) को अधिक से अधिक मजबूत करने में लगाएं; निकट भविष्य में यह नेटवर्क आपको भारी आर्थिक लाभ दिलाएगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यकुशलता सिद्ध करने और उच्चाधिकारियों का विश्वास जीतने का रहेगा. ऑफिस से संबंधित काम का बोझ आज थोड़ा अधिक बना रहेगा, फिर भी आप सभी आधिकारिक कार्यों को उचित और व्यवस्थित तरीके से पूरा करने में सक्षम रहेंगे, जिससे आपकी कंपनी या संस्थान को बड़ा फायदा होगा. एंप्लॉयड पर्सन को किसी जटिल प्रोजेक्ट को पूरा करने में अपने सीनियर्स का भरपूर सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा. वहीं बेरोजगार युवाओं के अटके हुए काम आज मित्रों के सहयोग से सफलतापूर्वक पूरे होंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन सामाजिक मेलजोल और अपनों के सहयोग का रहेगा. परिवार में मित्रों और रिश्तेदारों के साथ खुशनुमा वक्त बिताने का अवसर मिलेगा. आपके भाई-बहन अपनी किसी व्यक्तिगत या करियर संबंधी समस्या को आपके समक्ष साझा करेंगे, जिसे अपनी सूझबूझ से दूर करने का आप पूरा प्रयास करेंगे और उनका संबल बनेंगे.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन सक्रियता और नई संभावनाओं से भरा रहेगा. खिलाड़ियों को अपनी किसी खेल गतिविधि, टूर्नामेंट या स्पेशल ट्रेनिंग कैंप के सिलसिले में दूर की यात्रा (Long Distance Travelling) करनी पड़ सकती है; अपनी तैयारी और किट पूरी तरह तैयार रखें.

एकादश भाव में चंद्रमा के संचरण से शारीरिक ऊर्जा और स्फूर्ति बहुत अच्छी रहेगी. यात्रा और अधिक काम के चलते शाम को हल्की थकान महसूस हो सकती है. समय पर पौष्टिक भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और मानसिक ताजगी के लिए ध्यान (Meditation) व प्राणायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, अक्षत, शहद व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही भगवान विष्णु को तुलसी दल व पीले फल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे 11वें चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, दोपहर बाद व्यापार में भारी मुनाफा होगा और नौकरी में सीनियर्स का सहयोग बना रहेगा.

FAQs

Q1. 3 सितंबर 2026 को कर्क राशि के कारोबारियों को दोपहर बाद क्या बड़ा लाभ मिलेगा?

Ans. सुबह की सुस्ती के बाद दोपहर में स्थितियां पूरी तरह अनुकूल हो जाएंगी, जिससे अच्छा मुनाफा होगा और मार्केटिंग के प्रयास सफल होंगे.

Q2. आज कर्क राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए वर्कप्लेस पर क्या स्थिति रहेगी?

Ans. काम ज्यादा रहेगा लेकिन आप कुशलता से काम निपटाकर कंपनी को फायदा पहुंचाएंगे और सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा.

Q3. आज कर्क राशि के खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए क्या योग बन रहे हैं?

Ans. किसी खेल गतिविधि या इवेंट को लेकर लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे; अपनी फिटनेस का ध्यान रखें.

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