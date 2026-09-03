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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKark Rashifal 3 September 2026: 11वें चंद्रमा से बढ़ेंगे लाभ के रास्ते, दोपहर बाद बिजनेस में बनेगी बड़ी मुनाफे की स्थिति

Kark Rashifal 3 September 2026: 11वें चंद्रमा से बढ़ेंगे लाभ के रास्ते, दोपहर बाद बिजनेस में बनेगी बड़ी मुनाफे की स्थिति

Kark Rashifal 3 September 2026: 11वें चंद्रमा से कर्क राशि वालों को दोपहर बाद मिलेगा बड़ा बिजनेस लाभ, सीनियर्स का सहयोग! पढ़ें 3 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 03 Sep 2026 08:08 AM (IST)
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Kark Rashifal 3 Septemebr 2026: 3 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन पूरे दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन कृत्तिका नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा सुबह 07:26 बजे के बाद आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, आय वृद्धि, नेटवर्किंग, बड़े भाई-बहन व इच्छा पूर्ति स्थान) में उच्च के होकर संचार करेंगे. 11वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपको अपने प्रॉफिट (मुनाफे) और आय के नए स्रोतों को बढ़ाने के गंभीर प्रयास करने चाहिए. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए धैर्य रखने और दोपहर बाद बड़े लाभ भुनाने का रहेगा. दिन की शुरुआत में बिजनेस के कुछ महत्वपूर्ण कामों में हल्का विलंब हो सकता है, जिससे आपका तय किया गया समय थोड़ा व्यर्थ लग सकता है; किंतु दोपहर बाद बाजार में अत्यंत फायदेमंद और अनुकूल स्थितियां बनेंगी, इसलिए समय का भरपूर सदुपयोग करें. व्यवसाय के सिलसिले में अचानक किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है. यह समय अपने मार्केटिंग तंत्र और संपर्क सूत्रों (Networking) को अधिक से अधिक मजबूत करने में लगाएं; निकट भविष्य में यह नेटवर्क आपको भारी आर्थिक लाभ दिलाएगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यकुशलता सिद्ध करने और उच्चाधिकारियों का विश्वास जीतने का रहेगा. ऑफिस से संबंधित काम का बोझ आज थोड़ा अधिक बना रहेगा, फिर भी आप सभी आधिकारिक कार्यों को उचित और व्यवस्थित तरीके से पूरा करने में सक्षम रहेंगे, जिससे आपकी कंपनी या संस्थान को बड़ा फायदा होगा. एंप्लॉयड पर्सन को किसी जटिल प्रोजेक्ट को पूरा करने में अपने सीनियर्स का भरपूर सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा. वहीं बेरोजगार युवाओं के अटके हुए काम आज मित्रों के सहयोग से सफलतापूर्वक पूरे होंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन सामाजिक मेलजोल और अपनों के सहयोग का रहेगा. परिवार में मित्रों और रिश्तेदारों के साथ खुशनुमा वक्त बिताने का अवसर मिलेगा. आपके भाई-बहन अपनी किसी व्यक्तिगत या करियर संबंधी समस्या को आपके समक्ष साझा करेंगे, जिसे अपनी सूझबूझ से दूर करने का आप पूरा प्रयास करेंगे और उनका संबल बनेंगे.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन सक्रियता और नई संभावनाओं से भरा रहेगा. खिलाड़ियों को अपनी किसी खेल गतिविधि, टूर्नामेंट या स्पेशल ट्रेनिंग कैंप के सिलसिले में दूर की यात्रा (Long Distance Travelling) करनी पड़ सकती है; अपनी तैयारी और किट पूरी तरह तैयार रखें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

एकादश भाव में चंद्रमा के संचरण से शारीरिक ऊर्जा और स्फूर्ति बहुत अच्छी रहेगी. यात्रा और अधिक काम के चलते शाम को हल्की थकान महसूस हो सकती है. समय पर पौष्टिक भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और मानसिक ताजगी के लिए ध्यान (Meditation) व प्राणायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, अक्षत, शहद व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही भगवान विष्णु को तुलसी दल व पीले फल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे 11वें चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, दोपहर बाद व्यापार में भारी मुनाफा होगा और नौकरी में सीनियर्स का सहयोग बना रहेगा.

FAQs 

Q1. 3 सितंबर 2026 को कर्क राशि के कारोबारियों को दोपहर बाद क्या बड़ा लाभ मिलेगा?
Ans. सुबह की सुस्ती के बाद दोपहर में स्थितियां पूरी तरह अनुकूल हो जाएंगी, जिससे अच्छा मुनाफा होगा और मार्केटिंग के प्रयास सफल होंगे.

Q2. आज कर्क राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए वर्कप्लेस पर क्या स्थिति रहेगी?
Ans. काम ज्यादा रहेगा लेकिन आप कुशलता से काम निपटाकर कंपनी को फायदा पहुंचाएंगे और सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा.

Q3. आज कर्क राशि के खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए क्या योग बन रहे हैं?
Ans. किसी खेल गतिविधि या इवेंट को लेकर लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे; अपनी फिटनेस का ध्यान रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 Sep 2026 06:22 AM (IST)
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