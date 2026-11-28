Aaj Ka Kark Rashifal 28 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज सुबह 07:22 बजे के बाद आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न, व्यक्तित्व, सृजनात्मकता, ऊर्जा व आत्मविश्वास स्थान) में संचरण कर रहे हैं. साथ ही आपकी राशि के लिए पंचमहापुरुष मालव्य राजयोग, शुक्ल योग और शनि पुष्य नक्षत्र का अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है, जिसके चलते सृजनात्मक कार्यों को करने में आपकी अच्छी-खासी रुचि होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 28 November 2026)

दिनांक: 28 नवंबर 2026, शनिवार

28 नवंबर 2026, शनिवार तिथि: पूरे दिन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि रहेगी

पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: दोपहर 12:50 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र, तत्पश्चात पुष्य नक्षत्र (शनि पुष्य संयोग) रहेगा

दोपहर 12:50 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र, तत्पश्चात रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, शुक्ल योग और आपकी राशि के लिए विशेष मालव्य राजयोग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, और आपकी राशि के लिए विशेष चंद्र गोचर: चंद्रमा सुबह 07:22 बजे के बाद कर्क राशि (आपकी ही राशि यानी 1st हाउस) में संचरण करेंगे

चंद्रमा सुबह 07:22 बजे के बाद में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया व अभिजीत):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक ( अभिजीत मुहूर्त )

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक ( ) अपराह्न काल: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस, एक्स्ट्रा प्रॉफिट और लोन राहत (Business Extra Profit & Loan Relief)

सेल्स बढ़ने से होगा एक्स्ट्रा प्रॉफिट, बैंक लोन की किस्त व ब्याज का बोझ होगा कम: आज बिजनेस में सेल्स बढ़ने और एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने से आप बैंक से लोन अप्रूवल (Loan Approval) बहुत आसानी से ले पाएंगे, और बैंक लोन की किस्त टाइम से पहले जमा करके अपने लोन की किस्त व ब्याज का बोझ कम कर सकेंगे. शुक्ल योग बनने से बिजनेसमैन को सरकारी एवं देनदारियों से संबंधित मामलों में भी बड़ी राहत मिलेगी.

डीलर संग रखें पारदर्शिता, पूरी एनर्जी से संपन्न करेंगे काम: बिजनेसमैन मार्केट में पार्टी एंड डीलर के साथ परसेंटेज को लेकर ट्रांसपेरेंसी (पारदर्शिता) रखें—इससे उनके साथ आपका व्यवहार और तालमेल बेहतर होगा. आज काम की अधिकता रहेगी, परंतु आप पूरी एनर्जी से उन्हें संपन्न करने में सक्षम भी रहेंगे.

2. करियर, भाग्य का साथ और वीकेंड सेलिब्रेशन (Career Luck Stroke & Target Celebration)

कार्यस्थल पर भाग्य का सकारात्मक स्ट्रोक रखेगा सबसे आगे: वर्कस्पेस पर आज भाग्य का सकारात्मक स्ट्रोक आपको दूसरों से आगे रखेगा—आपके लिए दिन बेहद शानदार रहेगा. मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े जातकों के लिए यह वीकेंड पर टारगेट से जुड़ा सेलिब्रेशन लेकर आया है.

नकारात्मकता और क्रोध पर रखें नियंत्रण: एंप्लॉयड पर्सन (Employed Persons) के लिए अच्छा होगा कि वे आज अपनी नकारात्मकता और क्रोध को पूरी तरह नियंत्रण में रखें, ताकि सफलता का पूरा आनंद ले सकें.

3. आध्यात्मिक जीवन, पारिवारिक सुख, खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Spiritual Interest, Active Athletes & Health)

धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी रुचि, परिवार में रहेगा सौहार्द: आज आप धार्मिक व आध्यात्मिक कार्यों में अधिक रुचि लेंगे, जिससे मन को शांति मिलेगी. पारिवारिक, प्रेम और वैवाहिक जीवन में भी मधुर संवाद और सहयोग बना रहेगा.

फिजिकल और मेंटली एक्टिव रहेंगे खिलाड़ी: स्पोर्ट्स पर्सन (Sports Persons) और विद्यार्थी आज फिजिकल एंड मेंटली रूप से बेहद एक्टिव दिखाई देंगे, जो उनके प्रदर्शन के लिए अच्छी बात रहेगी.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: आपकी राशि में चंद्रमा व मालव्य योग के शुभ प्रभाव से ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 3

शनिवार विशेष अचूक उपाय: आज शनिवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी, शनि पुष्य नक्षत्र, मालव्य राजयोग और आपकी राशि में स्थित चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात संकटमोचन हनुमान जी और न्याय के देवता शनिदेव का विधिवत पूजन करें. हनुमान जी को सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित कर 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें, तथा शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जप करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल, चावल, दूध या सरसों के तेल का दान करें. इससे आर्थिक व व्यापारिक कार्यों में निरंतर उन्नति होगी, कर्ज व देनदारियों से मुक्ति मिलेगी और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.