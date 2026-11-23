Aaj Ka Kark Rashifal 23 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 10वें भाव यानी दशम भाव (कर्म, करियर, पद-प्रतिष्ठा, राजनीति, सामाजिक समझ व व्यवसाय स्थान) में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं. साथ ही आपकी राशि के लिए पंचमहापुरुष मालव्य राजयोग और वरियान योग का भी शुभ संयोग बन रहा है. दशम भाव में चंद्रमा की मजबूत स्थिति के चलते आज आप राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में लोगों की प्रवृत्ति व भावनाओं को अच्छी तरह समझने वाले होंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 23 November 2026)

दिनांक: 23 नवंबर 2026, सोमवार

23 नवंबर 2026, सोमवार तिथि: रात्रि 11:43 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष बैकुंठ चतुर्दशी तिथि , तत्पश्चात पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी

रात्रि 11:43 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष , तत्पश्चात पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी नक्षत्र: पूरे दिन भरणी नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, वरियान योग और आपकी राशि के लिए विशेष मालव्य राजयोग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, और आपकी राशि के लिए विशेष चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मेष राशि (आपकी राशि से 10वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( ) शाम काल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस, बड़ा मुनाफा और नई प्लानिंग (Business Profit & New Planning)

बिजनेस में बड़े मुनाफे की उम्मीद, जल्दबाजी से बचें: आज बिजनेस में बड़े मुनाफे (Big Profit) की प्रबल उम्मीद दिख रही है, और अन्य व्यापारियों का काम भी सुचारू रूप से चलता रहेगा. हालांकि, बिजनेस को लेकर किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें और आज कोई अत्यधिक बड़ा या जोखिम भरा काम हाथ में न लें.

नए उद्यमी स्वयं पर देंगे ध्यान, बनाएंगे नया प्लान: न्यू बिजनेसमैन (New Businessmen) इस दिन स्वयं की क्षमताओं और कौशल पर ज्यादा ध्यान देंगे और खुद के व्यापारिक भविष्य के बारे में कुछ नया व ठोस प्लान बनाएंगे.

2. करियर, सैलरी हाइक और आदतों में सुधार (Career Salary Hike & Habit Change)

मेहनत के फलस्वरूप मिलेगी सैलरी हाइक, करियर में मिलेगा नया मार्ग: करियर में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए आज आपको कोई नया और बेहतर मार्ग मिल सकता है. कठिन कार्यों को सोच-समझकर करें—हालांकि आज आपके मूड में बार-बार बदलाव महसूस हो सकता है. इस परिस्थिति में आपकी निरंतर मेहनत का मीठा फल आपको सैलरी हाइक (Salary Hike) के रूप में मिलेगा.

कार्यस्थल पर अपनी कुछ आदतों में लाएंगे सकारात्मक बदलाव: वर्कस्पेस पर आज आप अपनी कुछ पुरानी आदतों या कार्यशैली में बदलाव के बारे में सोचेंगे, जिससे आने वाले दिनों में बेहद अच्छे नतीजे हासिल होंगे.

3. पारिवारिक जीवन, खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family Peace, Sports Anger Control & Health)

दांपत्य जीवन में तनाव से मुक्ति, परिवार संग बीतेगा अच्छा समय: परिवार का माहौल आज बेहद अच्छा और सौहार्दपूर्ण रहेगा. आप अपने परिवार की जरूरतों का पूरा ध्यान रखेंगे और घरेलू सुख-सुविधाओं पर खर्चे भी करेंगे. सबसे बड़ी राहत यह रहेगी कि आज दांपत्य जीवन में चल रहे तनाव से मुक्ति मिलेगी. लव लाइफ में भी मधुरता बनी रहेगी.

खिलाड़ियों को गुस्से को सही दिशा में मोड़ने की सलाह: स्पोर्ट्स पर्सन (Sports Persons) को आज अपने गुस्से और आक्रामकता को नकारात्मकता के बजाय सही दिशा में मोड़ना होगा, जिससे वे अपने फील्ड में बड़ी सफलता का स्वाद चखेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: दशम भाव में चंद्रमा व मालव्य योग के प्रभाव से शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी, बस मूड स्विंग्स और गुस्से पर नियंत्रण रखने के लिए संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: ब्लैक (काला)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 1

सोमवार व बैकुंठ चतुर्दशी विशेष अचूक उपाय: आज सोमवार, पावन बैकुंठ चतुर्दशी (हरि-हर मिलन का महापर्व), मालव्य राजयोग और दशम भाव में स्थित राशि स्वामी चंद्रमा की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात देवाधिदेव महादेव और भगवान श्रीहरि विष्णु का एक साथ पूजन करें. शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, शुद्ध जल और अक्षत अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें, तथा भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल और मिश्री अर्पित करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को चावल, दूध, चीनी, सफेद वस्त्र या खीर का दान करें. इससे करियर व वेतन वृद्धि के योग प्रबल होंगे, व्यापारिक लाभ बढ़ेगा और दांपत्य व पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

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