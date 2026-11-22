Aaj Ka Kark Rashifal 22 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज सुबह 05:55 बजे के बाद आपकी राशि से 10वें भाव यानी दशम भाव (कर्म, करियर, पद-प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, दयालुता व व्यवसाय विस्तार स्थान) में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं. दशम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आज आप अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध और दयालु होंगे, जिससे सामाजिक और व्यावसायिक मान-सम्मान बढ़ेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 22 November 2026)

दिनांक: 22 नवंबर 2026, रविवार

22 नवंबर 2026, रविवार तिथि: पूरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि रहेगी

पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: पूरे दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा सुबह 05:55 बजे के बाद मेष राशि (आपकी राशि से 10वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा सुबह 05:55 बजे के बाद में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, मुनाफा और बजट प्लानिंग (Business Profit & Investment Budget)

सर्वार्थसिद्धि योग में बिजनेस में होगा अच्छा मुनाफा: सर्वार्थसिद्धि योग बनने से आज बिजनेस में आपके हाथ अच्छा खासा मुनाफा लग सकता है, जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा.

इन्वेस्टमेंट से पहले बजट तैयार करें व्यापारी: यदि आप बिजनेस में नए इन्वेस्टमेंट (Investment) की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अपना बजट पहले से ही स्पष्ट रूप से तैयार कर लेना चाहिए, जिससे आगे चलकर किसी तरह की वित्तीय समस्या न हो.

2. करियर, स्मार्ट वर्क और प्रमोशन के योग (Career Smart Work & Promotion)

मन रहेगा शांत, स्मार्ट वर्क के लिए लें टेक्नोलॉजी का सहारा: अनुकूल ग्रहों का साथ मिलने से आज आपका मन काफी शांत रहेगा और आप खुद में सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे. वर्कप्लेस पर हार्ड वर्क के साथ-साथ स्मार्ट वर्क (Smart Work) करने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का सहारा लें—इससे आपके काम की गुणवत्ता बढ़ेगी और कीमती समय भी बचेगा.

नई जिम्मेदारी के साथ नई जगह प्रमोशन की संभावना: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आज का दिन बेहद उत्साहजनक है; आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ-साथ नई जगह पर प्रमोशन (Promotion) की प्रबल संभावना बनेगी.

3. पारिवारिक जीवन, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family Trust, Health Checkup & Students)

अपनों संग गैरों जैसा व्यवहार न करें, उन पर करें विश्वास: बात करें फैमिली की, तो आज आप अपनों के साथ गैरों जैसा व्यवहार न करें और अपने परिजनों पर पूरा विश्वास रखें; अविश्वास या दूरी दिखाने से आपके रिश्तों में खटास आ सकती है. लव और वैवाहिक जीवन में भी पारदर्शिता बनाए रखें.

खिलाड़ी व छात्र सेहत और दवा में न बरतें लापरवाही: स्पोर्ट्स पर्सन और स्टूडेंट्स (Sports Persons & Students) आज अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें—नियमित हेल्थ चेकअप कराते रहें और मेडिसिन (Medicine) लेने में किसी भी तरह की कोई लापरवाही न करें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: दशम भाव के चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक शांति बनी रहेगी, बस मौसम के अनुसार संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 7

रविवार विशेष अचूक उपाय: आज रविवार, कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी, सर्वार्थसिद्धि योग और दशम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल चंदन, अक्षत और गुड़ मिलाकर प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करें, देवाधिदेव महादेव का जलाभिषेक कर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें तथा किसी मंदिर या जरूरतमंद को गुड़, गेहूं, चावल या लाल फल का दान करें. इससे व्यापार में उत्तम मुनाफा होगा, पदोन्नति के मार्ग खुलेंगे और परिवार में प्रेम व विश्वास बना रहेगा.

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