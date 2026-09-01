Kark Rashifal 1 Seotemebr 2026: 1 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन सुबह 07:42 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सर्वाअमृत योग और वृद्धि योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज मेष राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, कार्यक्षेत्र, जॉब प्रोफाइल, प्रतिष्ठा, अनुबंध व करियर विस्तार स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 10वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपकी जॉब प्रोफाइल में होने वाले सकारात्मक बदलाव से आपको बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए बड़ा मुनाफा कमाने और नए अनुबंध हासिल करने का रहेगा. व्यवसाय में कोई मनमुताबिक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट (Contract) मिलने की प्रबल संभावना है; हालांकि अपने व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वियों (Competitors) से पूरी तरह सावधान रहें और बेहतर होगा कि अपनी भविष्य की योजनाओं व व्यावसायिक गतिविधियों को दूसरों के समक्ष बिल्कुल जाहिर न करें. वृद्धि और सर्वाअमृत योग बनने से व्यापार में अच्छा मुनाफा कमाने की मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है; बाजार में आपके प्रॉडक्ट्स की अचानक डिमांड बढ़ने से आपका लाभांश (Profit Margin) तेजी से बढ़ेगा. नए बिजनेसमैन (New Startups) का अपने ऑफिस स्टाफ के साथ आपसी सामंजस्य बहुत शानदार रहेगा, जिससे कामकाज सुचारू चलेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन रुकावटों से मुक्ति और करियर में नई उम्मीदें जगाने वाला रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को करियर में आगे बढ़ने के कई बेहतरीन मौके मिल सकते हैं. कामकाज में पिछले कई दिनों से आ रही रुकावटें आज पूरी तरह दूर हो जाएंगी और कार्यक्षेत्र से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी भी आपको मिल सकती है. जॉब प्रोफाइल में होने वाला बदलाव आपके भविष्य के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा. हालांकि, अत्यधिक कार्यभार के कारण ऑफिस के काम को लेकर मन में थोड़ी बहुत चिंता बनी रह सकती है, जिसे योजनाबद्ध तरीके से काम करके दूर किया जा सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों और भावनात्मक सामंजस्य का रहेगा. लव लाइफ में लवर (प्रेमी) के साथ शॉपिंग पर जाने की सुखद प्लानिंग बन सकती है. वहीं दांपत्य जीवन में अपने जीवनसाथी (Life Partner) के साथ बातचीत करते समय वाणी में विनम्रता और कोमलता बनाए रखें, जिससे आपसी प्रेम व सम्मान में और वृद्धि होगी.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन बेहतरीन एकाग्रता का रहेगा. छात्र किसी भी भटकाव से बचते हुए अपने-अपने फील्ड और मुख्य विषयों पर पूरा ध्यान केंद्रित करने में पूरी तरह सक्षम होंगे.

दशम भाव में चंद्रमा के संचरण से आपकी समग्र सेहत ठीक और ऊर्जावान रहेगी. हालांकि, बाहर की भागदौड़ और शॉपिंग के दौरान खान-पान में पूरी सावधानी बरतें; अत्यधिक तैलीय या बाहर के खाने से बचें. नियमित रूप से भरपूर पानी पिएं और दिनचर्या को संतुलित रखें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: मंगलवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, अक्षत, शहद व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही संकटमोचन हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को फल, अन्न या भोजन का दान करें; इससे 10वें चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, वृद्धि योग से व्यापार में बड़ा लाभांश हासिल होगा और जॉब प्रोफाइल में उन्नति की राह प्रशस्त होगी.

FAQs

Q1. 1 सितंबर 2026 को कर्क राशि के कारोबारियों को नए कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में क्या सावधानी रखनी है?

Ans. मनचाहा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और अचानक डिमांड बढ़ने से मुनाफा बढ़ेगा, लेकिन प्रतिद्वंद्वियों से अपनी योजनाओं को पूरी तरह गोपनीय रखें.

Q2. आज कर्क राशि के नौकरीपेशा लोगों को क्या बड़ी खुशखबरी मिल सकती है?

Ans. जॉब प्रोफाइल में बदलाव से बड़ा लाभ मिलेगा, पुरानी रुकावटें दूर होंगी और करियर में आगे बढ़ने के शानदार अवसर प्राप्त होंगे.

Q3. आज कर्क राशि वालों को लव लाइफ और दांपत्य जीवन को बेहतर रखने के लिए क्या करना चाहिए?

Ans. प्रेमी के साथ शॉपिंग की योजना बनेगी और जीवनसाथी के साथ बातचीत में विनम्रता रखकर रिश्तों को मजबूत बनाएं.

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