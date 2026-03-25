Kark Rashifal 25 March 2026 in Hindi: कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन सतर्कता और समझदारी की मांग करेगा. चन्द्रमा आपके बारहवें भाव में होने के कारण नए संपर्क और रिश्तों में नुकसान या भ्रम की संभावना बनी हुई है. इसलिए किसी भी नए प्रस्ताव या व्यवसायिक साझेदारी में आज तुरंत निर्णय न लें.

दिन की शुरुआत में मानसिक तनाव और अप्रत्याशित परिस्थितियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन संयम बनाए रखने से आप मुश्किलों को संभाल सकते हैं.

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करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. ऑफिस मीटिंग या टीमवर्क में नजरअंदाज किए जाने की संभावना है, जिससे अकेलापन महसूस हो सकता है.

आपका वर्क सिस्टम या सॉफ्टवेयर क्रैश होने से आज की मेहनत बेकार हो सकती है. टारगेट बेस्ड जॉब करने वालों को विशेष रूप से निराशा का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में धैर्य और संयम बनाए रखना बेहद जरूरी है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन कठिनाइयों भरा रहेगा. कोई पुरानी व्यावसायिक गलती सार्वजनिक हो सकती है, जिससे मार्केट में आपकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ सकता है.

सप्लाई चेन में रुकावटें आने से कच्चे माल की आवक प्रभावित होगी और प्रोडक्शन यूनिट में सुस्ती देखने को मिल सकती है. लाइसेंस रिन्यूअल या किसी लीगल नोटिस को लेकर कानूनी सलाह लेने की आवश्यकता पड़ सकती है. ऐसे में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें और विशेषज्ञ सलाह जरूर लें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मामले में आज पेट संबंधी समस्या रह सकती है. गैस या जलन की समस्या बनी रहेगी, इसलिए बाहर का तीखा या भारी भोजन न करें. हल्का और सुपाच्य भोजन करें, और पर्याप्त पानी पीते रहें. मानसिक तनाव से बचने के लिए दिन में थोड़ी देर ध्यान या हल्की योग एक्सरसाइज करें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम जीवन में आज सतर्कता की जरूरत है. अविवाहितों की शादी संबंधी बातें बनते-बनते बिगड़ सकती हैं, इसलिए वाणी पर संयम रखें. भाई-बहनों या घर के अन्य सदस्यों से किसी भी छोटी बात को बढ़ावा देने से विवाद हो सकता है. रिश्तों में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखना आज आवश्यक है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. एकाग्रता कम रहेगी और मानसिक भ्रम की स्थिति बन सकती है. आज किसी बड़े प्रोजेक्ट या प्रैक्टिस की शुरुआत न करें. पुराने कार्यों को पूरा करना और छोटे नोट्स रिवाइज करना बेहतर रहेगा.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 5

लकी रंग: ब्राउन

अनलकी नंबर: 8

उपाय (Remedy)

आज सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनें और वाणी में संयम बनाए रखें. शाम के समय थोड़ी देर ध्यान या प्राणायाम करने से मानसिक शांति मिलेगी और अनावश्यक तनाव से बचाव होगा.

FAQs

Q1. क्या आज कर्क राशि वालों के लिए बिजनेस में लाभ संभव है?

आज बिजनेस में कठिनाइयां अधिक हैं, इसलिए बड़े निवेश या निर्णय टालें और विशेषज्ञ से सलाह लें.

Q2. नौकरीपेशा लोग आज कैसा महसूस करेंगे?

आज नजरअंदाज किया जा सकता है, और वर्क सिस्टम क्रैश होने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है.

Q3. स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानियां जरूरी हैं?

तेज, भारी और बाहर का भोजन न करें, हल्का भोजन और पर्याप्त पानी लें.

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