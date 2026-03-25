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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kark Rashifal 25 March 2026: करियर, स्वास्थ्य, और रिश्तों में आ सकती हैं बड़ी चुनौतियां! पढ़ें आज का कर्क राशिफल?

Aaj Ka Kark Rashifal 25 March 2026: करियर, स्वास्थ्य, और रिश्तों में आ सकती हैं बड़ी चुनौतियां! पढ़ें आज का कर्क राशिफल?

Cancer Horoscope 25 March 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 25 Mar 2026 03:30 AM (IST)
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Kark Rashifal 25 March 2026 in Hindi: कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन सतर्कता और समझदारी की मांग करेगा. चन्द्रमा आपके बारहवें भाव में होने के कारण नए संपर्क और रिश्तों में नुकसान या भ्रम की संभावना बनी हुई है. इसलिए किसी भी नए प्रस्ताव या व्यवसायिक साझेदारी में आज तुरंत निर्णय न लें.

दिन की शुरुआत में मानसिक तनाव और अप्रत्याशित परिस्थितियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन संयम बनाए रखने से आप मुश्किलों को संभाल सकते हैं.

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करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. ऑफिस मीटिंग या टीमवर्क में नजरअंदाज किए जाने की संभावना है, जिससे अकेलापन महसूस हो सकता है.

आपका वर्क सिस्टम या सॉफ्टवेयर क्रैश होने से आज की मेहनत बेकार हो सकती है. टारगेट बेस्ड जॉब करने वालों को विशेष रूप से निराशा का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में धैर्य और संयम बनाए रखना बेहद जरूरी है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन कठिनाइयों भरा रहेगा. कोई पुरानी व्यावसायिक गलती सार्वजनिक हो सकती है, जिससे मार्केट में आपकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ सकता है.

सप्लाई चेन में रुकावटें आने से कच्चे माल की आवक प्रभावित होगी और प्रोडक्शन यूनिट में सुस्ती देखने को मिल सकती है. लाइसेंस रिन्यूअल या किसी लीगल नोटिस को लेकर कानूनी सलाह लेने की आवश्यकता पड़ सकती है. ऐसे में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें और विशेषज्ञ सलाह जरूर लें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मामले में आज पेट संबंधी समस्या रह सकती है. गैस या जलन की समस्या बनी रहेगी, इसलिए बाहर का तीखा या भारी भोजन न करें. हल्का और सुपाच्य भोजन करें, और पर्याप्त पानी पीते रहें. मानसिक तनाव से बचने के लिए दिन में थोड़ी देर ध्यान या हल्की योग एक्सरसाइज करें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम जीवन में आज सतर्कता की जरूरत है. अविवाहितों की शादी संबंधी बातें बनते-बनते बिगड़ सकती हैं, इसलिए वाणी पर संयम रखें. भाई-बहनों या घर के अन्य सदस्यों से किसी भी छोटी बात को बढ़ावा देने से विवाद हो सकता है. रिश्तों में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखना आज आवश्यक है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. एकाग्रता कम रहेगी और मानसिक भ्रम की स्थिति बन सकती है. आज किसी बड़े प्रोजेक्ट या प्रैक्टिस की शुरुआत न करें. पुराने कार्यों को पूरा करना और छोटे नोट्स रिवाइज करना बेहतर रहेगा.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 5
लकी रंग: ब्राउन
अनलकी नंबर: 8

उपाय (Remedy)

आज सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनें और वाणी में संयम बनाए रखें. शाम के समय थोड़ी देर ध्यान या प्राणायाम करने से मानसिक शांति मिलेगी और अनावश्यक तनाव से बचाव होगा.

FAQs

Q1. क्या आज कर्क राशि वालों के लिए बिजनेस में लाभ संभव है?
आज बिजनेस में कठिनाइयां अधिक हैं, इसलिए बड़े निवेश या निर्णय टालें और विशेषज्ञ से सलाह लें.

Q2. नौकरीपेशा लोग आज कैसा महसूस करेंगे?
आज नजरअंदाज किया जा सकता है, और वर्क सिस्टम क्रैश होने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है.

Q3. स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानियां जरूरी हैं?
तेज, भारी और बाहर का भोजन न करें, हल्का भोजन और पर्याप्त पानी लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 Mar 2026 03:30 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Cancer Horoscope Aaj Ka Kark Rashifal Kark Rashifal Horoscope 2026
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