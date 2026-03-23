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Aaj Ka Kark Rashifal 23 March 2026: कर्क राशि नई नौकरी जॉइन करने वालों के लिए सुखद रहेगा दिन
Cancer Horoscope 23 March 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?
Kark Rashifal 23 March 2026 in Hindi: कर्क राशि आज चन्द्रमा 11वें भाव में स्थित हैं, जिससे आपकी आय में वृद्धि के प्रबल संकेत हैं. विष्कुम्भ और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से आज का दिन आपके लिए लाभ, प्रतिष्ठा और नई उपलब्धियों से भरा रहेगा.
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Source: IOCL