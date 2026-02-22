Kark Rashifal 22 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी राशि से 10वें भाव (कर्म भाव) में स्थित हैं. यह समय पूरी तरह से अपने काम और करियर पर फोकस करने का है. दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद और सकारात्मक भावना के साथ होगी, जो आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगी. शुक्ल और सर्वार्थ सिद्धि योग का बनना आपके करियर को एक नई और ऊँची दिशा देने वाला साबित होगा.

व्यापार और धन (Business & Finance)

बिजनेस करने वाले जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. एक तरफ जहाँ सही फाइनेंस मैनेजमेंट के दम पर आप सफलता के नए आयाम छुएंगे, वहीं दूसरी ओर कानूनी बारीकियों पर ध्यान देना होगा. आज आपको GST या टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेकर कोई सरकारी नोटिस मिल सकता है. अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और तुरंत अपने अकाउंटेंट से सलाह लें. इसे नजरअंदाज करना पेनल्टी का कारण बन सकता है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन आत्म-संतुष्टि वाला रहेगा. आप कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी की मदद करेंगे, जिससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा. आपकी पुरानी बाधाएं और मुश्किलें अब स्वतः ही दूर होने लगेंगी. आपके सभी काम बहुत ही सुनियोजित (Planned) ढंग से पूरे होंगे, जिससे बॉस और सीनियर आपसे प्रभावित रहेंगे.

परिवार और प्रेम (Family & Love)

पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अनुकूल है. आपके दैनिक जीवन में जीवनसाथी का सहयोग आपके लिए किसी 'लाइफ लाइन' से कम नहीं होगा. उनकी सलाह और साथ से आप मुश्किल फैसलों को आसानी से ले पाएंगे. घर में सुख-शांति का माहौल बना रहेगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students)

जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करने या वहां करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए आज का दिन उम्मीद की नई किरण लेकर आया है. आपकी इस चाहत को आज पंख लग सकते हैं, बस अपना हौसला बुलंद रखें और प्रयासों में कमी न आने दें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन राहत भरा है. यदि आप पिछले कुछ समय से दांतों के दर्द या मुख संबंधी किसी समस्या से परेशान थे, तो आज आपको उससे काफी राहत महसूस होगी.

भाग्यशाली रंग: पिंक (Pink)

पिंक (Pink) भाग्यशाली अंक: 8

8 अशुभ अंक: 2

2 आज का उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें. "ॐ नमः शिवाय" का जाप करना शुभ रहेगा.

(FAQs)

1. बिजनेस में टैक्स संबंधी नोटिस मिलने पर क्या करें?

घबराने की जरूरत नहीं है, बस इसे हल्के में न लें. अपने सभी वित्तीय दस्तावेजों को व्यवस्थित करें और तुरंत किसी प्रोफेशनल अकाउंटेंट से संपर्क करें ताकि समय रहते सही जवाब दिया जा सके.

2. विदेश में पढ़ाई के योग कैसे बन रहे हैं?

आज ग्रहों की स्थिति आपके संकल्प को मजबूती दे रही है. यदि आप विदेशी यूनिवर्सिटी या वीजा प्रक्रिया में लगे हैं, तो आज की गई मेहनत या बातचीत सकारात्मक परिणाम दे सकती है.

3. आज कार्यक्षेत्र में सफलता का मंत्र क्या है?

आज आपकी सफलता का मंत्र "सहायता और योजना" है. दूसरों की मदद करें और अपने हर काम को प्लानिंग के साथ करें, बाधाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.