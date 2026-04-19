Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अक्षय तृतीया पर कर्क राशि वालों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

कार्यक्षेत्र में नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की भूमिका रहेगी।

खिलाड़ियों और छात्रों के लिए आज का दिन ऊर्जावान रहेगा।

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, जीवनसाथी के साथ मधुरता बढ़ेगी।

Aaj ka Kark Rashifal 19 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जिसे अक्षय तृतीया के पावन पर्व के रूप में मनाया जाता है. आज सुबह 10.50 तक द्वितीया तिथि रहेगी, जिसके बाद अक्षय तृतीया का आरंभ होगा. नक्षत्रों की स्थिति देखें तो सुबह 07.10 तक भरणी और फिर कृतिका नक्षत्र रहेगा.

आज वाशि, सुनफा, आयुष्मान, रवि और त्रिपुष्कर योग का शुभ संयोग बन रहा है. चंद्रमा आज आपके 11वें भाव (आय भाव) में गोचर करेंगे, जो आर्थिक उन्नति के द्वार खोलेगा. अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य आपके जीवन में अक्षय पुण्य और समृद्धि लेकर आएगा.

बिजनेस और वेल्थ (Business & Finance)

बिजनेसमैन के लिए आज का दिन अत्यंत उत्साहजनक रहेगा. बाजार से मिलने वाला सकारात्मक फीडबैक आपको सुधार के नए रास्ते दिखाएगा. रविवार होने के बावजूद आज किसी पुराने कर्जदार से फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो आज अपने पार्टनर के साथ मिलकर किसी नई टेक्नोलॉजी को अपनाने का निर्णय लेंगे. निवेश के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है, विशेषकर उत्तर-पूर्व मुखी प्लॉट या घर खरीदना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी भूमिका एक मार्गदर्शक की रहेगी. आपकी टीम में शामिल हुए नए कर्मचारियों को आज आपको ही प्रशिक्षण देना होगा. आपकी सिखाने की शैली इतनी प्रभावी होगी कि वे काम को बहुत जल्दी सीख लेंगे. जो लोग सामाजिक क्षेत्रों या एनजीओ से जुड़े हैं, उन्हें आज किसी संगठन में मुख्य भूमिका निभाने का अवसर मिल सकता है. राजनीति और समाज सेवा में आपका प्रभाव बढ़ेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

खिलाड़ियों और छात्रों के लिए आज का दिन 'सुपर एक्टिव' रहने वाला है. विशेषकर खिलाड़ियों की आज के मैच में गजब की फुर्ती विपक्षी टीम को धूल चटा देगी. आपकी रणनीति और गति को देख विरोधी भी हैरान रह जाएंगे. पढ़ाई में भी आज आपका मन एकाग्र रहेगा और आप कठिन विषयों को आसानी से समझ पाएंगे.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मोर्चे पर आज आपको मानसिक शांति मिलेगी. पिछले कई दिनों से आपके जीवनसाथी के व्यवहार में जो चिड़चिड़ापन चल रहा था, वह आज पूरी तरह खत्म हो जाएगा. घर में सुखद माहौल होने से आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होगी और आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

आज चंद्रमा के 11वें भाव में होने से बड़ी बहन की ओर से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा. अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर परिवार के साथ धार्मिक यात्रा या दान-पुण्य के कार्य संपन्न होंगे. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और आपसी तालमेल पहले से बेहतर होगा.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: सफेद (White)

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का अभिषेक करें. सफेद वस्तुओं जैसे दूध, चावल या चीनी का दान करना आपके भाग्य में वृद्धि करेगा. उत्तर-पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करना शुभ रहेगा.

FAQs

1. क्या आज कर्क राशि वालों के लिए निवेश करना सही है?

हाँ, अक्षय तृतीया और त्रिपुष्कर योग के कारण आज का दिन निवेश के लिए बहुत शुभ है, खासकर उत्तर-पूर्व मुखी संपत्ति में.

2. आज पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?

आज आपको बड़ी बहन से शुभ समाचार मिलेगा और जीवनसाथी के साथ पुराने मतभेद दूर होंगे. घर का वातावरण मंगलमय रहेगा.

3. आज के दिन शुभ चौघड़िया समय क्या है?

आज सुबह 10.15 से 12.15 बजे तक लाभ-अमृत और दोपहर 02.00 से 03.00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा.

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