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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 19 April 2026: अक्षय तृतीया पर कर्क राशि वालों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, धन लाभ और तरक्की के बन रहे हैं प्रबल योग

Aaj ka Kark Rashifal 19 April 2026: अक्षय तृतीया पर कर्क राशि वालों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, धन लाभ और तरक्की के बन रहे हैं प्रबल योग

Cancer Horoscope: 19 अप्रैल 2026 कर्क राशिफल अक्षय तृतीया पर आय भाव में चंद्रमा से धन लाभ होगा. बड़ी बहन से खुशखबरी मिलेगी. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Apr 2026 02:15 AM (IST)
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  • अक्षय तृतीया पर कर्क राशि वालों को आर्थिक लाभ मिलेगा।
  • कार्यक्षेत्र में नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की भूमिका रहेगी।
  • खिलाड़ियों और छात्रों के लिए आज का दिन ऊर्जावान रहेगा।
  • पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, जीवनसाथी के साथ मधुरता बढ़ेगी।

Aaj ka Kark Rashifal 19 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जिसे अक्षय तृतीया के पावन पर्व के रूप में मनाया जाता है. आज सुबह 10.50 तक द्वितीया तिथि रहेगी, जिसके बाद अक्षय तृतीया का आरंभ होगा. नक्षत्रों की स्थिति देखें तो सुबह 07.10 तक भरणी और फिर कृतिका नक्षत्र रहेगा.

आज वाशि, सुनफा, आयुष्मान, रवि और त्रिपुष्कर योग का शुभ संयोग बन रहा है. चंद्रमा आज आपके 11वें भाव (आय भाव) में गोचर करेंगे, जो आर्थिक उन्नति के द्वार खोलेगा. अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य आपके जीवन में अक्षय पुण्य और समृद्धि लेकर आएगा.

बिजनेस और वेल्थ (Business & Finance)
बिजनेसमैन के लिए आज का दिन अत्यंत उत्साहजनक रहेगा. बाजार से मिलने वाला सकारात्मक फीडबैक आपको सुधार के नए रास्ते दिखाएगा. रविवार होने के बावजूद आज किसी पुराने कर्जदार से फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो आज अपने पार्टनर के साथ मिलकर किसी नई टेक्नोलॉजी को अपनाने का निर्णय लेंगे. निवेश के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है, विशेषकर उत्तर-पूर्व मुखी प्लॉट या घर खरीदना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)
कार्यक्षेत्र में आज आपकी भूमिका एक मार्गदर्शक की रहेगी. आपकी टीम में शामिल हुए नए कर्मचारियों को आज आपको ही प्रशिक्षण देना होगा. आपकी सिखाने की शैली इतनी प्रभावी होगी कि वे काम को बहुत जल्दी सीख लेंगे. जो लोग सामाजिक क्षेत्रों या एनजीओ से जुड़े हैं, उन्हें आज किसी संगठन में मुख्य भूमिका निभाने का अवसर मिल सकता है. राजनीति और समाज सेवा में आपका प्रभाव बढ़ेगा.

 शिक्षा और छात्र (Education & Students)
खिलाड़ियों और छात्रों के लिए आज का दिन 'सुपर एक्टिव' रहने वाला है. विशेषकर खिलाड़ियों की आज के मैच में गजब की फुर्ती विपक्षी टीम को धूल चटा देगी. आपकी रणनीति और गति को देख विरोधी भी हैरान रह जाएंगे. पढ़ाई में भी आज आपका मन एकाग्र रहेगा और आप कठिन विषयों को आसानी से समझ पाएंगे.

 स्वास्थ्य (Health)
सेहत के मोर्चे पर आज आपको मानसिक शांति मिलेगी. पिछले कई दिनों से आपके जीवनसाथी के व्यवहार में जो चिड़चिड़ापन चल रहा था, वह आज पूरी तरह खत्म हो जाएगा. घर में सुखद माहौल होने से आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होगी और आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे.

 प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)
आज चंद्रमा के 11वें भाव में होने से बड़ी बहन की ओर से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा. अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर परिवार के साथ धार्मिक यात्रा या दान-पुण्य के कार्य संपन्न होंगे. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और आपसी तालमेल पहले से बेहतर होगा.

 भाग्यशाली कारक और उपाय
 भाग्यशाली रंग: सफेद (White)
 भाग्यशाली अंक: 2
 अशुभ अंक: 7
 आज का उपाय: अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का अभिषेक करें. सफेद वस्तुओं जैसे दूध, चावल या चीनी का दान करना आपके भाग्य में वृद्धि करेगा. उत्तर-पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करना शुभ रहेगा.

FAQs

1. क्या आज कर्क राशि वालों के लिए निवेश करना सही है?
हाँ, अक्षय तृतीया और त्रिपुष्कर योग के कारण आज का दिन निवेश के लिए बहुत शुभ है, खासकर उत्तर-पूर्व मुखी संपत्ति में.

2. आज पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?
आज आपको बड़ी बहन से शुभ समाचार मिलेगा और जीवनसाथी के साथ पुराने मतभेद दूर होंगे. घर का वातावरण मंगलमय रहेगा.

3. आज के दिन शुभ चौघड़िया समय क्या है?
आज सुबह 10.15 से 12.15 बजे तक लाभ-अमृत और दोपहर 02.00 से 03.00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Apr 2026 02:15 AM (IST)
Tags :
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Frequently Asked Questions

आज कर्क राशि वालों के लिए निवेश के अवसर क्या हैं?

आज का दिन निवेश के लिए अत्यंत लाभकारी है, खासकर उत्तर-पूर्व मुखी प्लॉट या घर खरीदना शुभ रहेगा।

कर्क राशि वालों के नौकरी और करियर के लिए आज का दिन कैसा है?

कार्यक्षेत्र में आप मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे और नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे। सामाजिक क्षेत्रों में भी आपकी मुख्य भूमिका हो सकती है।

आज खिलाड़ियों और छात्रों के लिए क्या खास है?

खिलाड़ियों के लिए आज का दिन 'सुपर एक्टिव' रहेगा और वे मैदान में अपनी फुर्ती से विपक्षी टीम को हैरान कर देंगे। छात्रों की पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी।

कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज आपको मानसिक शांति मिलेगी और जीवनसाथी के व्यवहार में चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा, जिससे घर में सुखद माहौल रहेगा।

आज कर्क राशि वालों के प्रेम और पारिवारिक जीवन के बारे में क्या कहा गया है?

बड़ी बहन से खुशखबरी मिल सकती है और परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा। जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी।

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