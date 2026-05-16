Aaj ka Kark Rashifal 16 May 2026: आज शनि जयंती और ज्येष्ठ अमावस्या का पावन पर्व है. कर्क राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 10वें भाव (कर्म और राजकीय स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आज आपकी राशि में रूचक योग, सौभाग्य योग और लक्ष्मी योग का त्रिवेणी संयोग बन रहा है, जो आपको राजनीतिक उन्नति के साथ-साथ करियर और व्यापार में अपार शक्ति और सम्मान दिलाएगा.

व्यापार और वित्त (Business & Finance)

आर्थिक और व्यापारिक मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए "पावर और पोजीशन" लेकर आया है. आपकी मैनेजमेंट स्किल की हर जगह सराहना होगी, जिससे बड़े और प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट्स आपके हाथ लगेंगे. वैश्विक स्तर पर चल रही राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का सीधा लाभ आपके बिजनेस को मिलेगा, जिससे आपके प्रॉडक्ट्स की डिमांड अचानक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ जाएगी.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी तूती बोलेगी. मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग में आपकी पैठ इतनी मजबूत रहेगी कि आपके द्वारा लिए गए फैसले ही अंतिम माने जाएंगे. सौभाग्य योग के प्रभाव से दफ्तर के विरोधी और गुप्त शत्रु आज पूरी तरह शांत और परेशान रहेंगे, उनकी कोई भी चाल आपके खिलाफ सफल नहीं हो पाएगी. आप ऑफिस में एक निर्विवाद लीडर (Undisputed Leader) के रूप में उभरेंगे.

परिवार और खुशियाँ (Family & Happiness)

शनि जयंती के इस वीकेंड पर आपके परिवार में किसी धार्मिक आयोजन या उत्सव जैसा माहौल रहेगा. भाई-बहनों के साथ चल रहे पुराने मतभेद समाप्त होंगे और उनके साथ आपके संबंध पहले से कहीं अधिक मधुर और सहयोगात्मक बनेंगे. माता-पिता का आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाएगा.

खेल और स्वास्थ्य (Sports & Health)

खिलाड़ियों और फिजिकल एक्टिविटी से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित हो सकता है. पुरानी मांसपेशियों का दर्द ठीक होगा, जिससे आपकी परफॉर्मेंस शानदार रहेगी. आज आप किसी बड़े मुकाबले में 'मैन ऑफ द मैच' जैसी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (शालीनता और मानसिक स्पष्टता का प्रतीक)

सिल्वर (शालीनता और मानसिक स्पष्टता का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 4

4 अशुभ अंक: 6

6 आज का उपाय: शनि जयंती पर शनि देव को नीले फूल अर्पित करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें. हनुमान जी को चोला चढ़ाना भी अति शुभ रहेगा.

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