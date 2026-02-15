Kark Rashifal 15 February 2026 in Hindi: कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज आपके 7वें भाव (सप्तम स्थान) में गोचर कर रहे हैं. भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का यह दिन आपके लिए रिश्तों में मिठास और पेशेवर जीवन में स्थिरता लेकर आया है.

आज लक्ष्मी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग आपके मान-सम्मान में वृद्धि करेगा. चंद्रमा की सप्तम भाव में स्थिति आपके व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा करेगी और आपके रुके हुए कार्यों को गति प्रदान करेगी.

बिजनेस और धन राशिफल (Business & Wealth): आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन "सर्वार्थ सिद्धि योग" के कारण अत्यंत लाभकारी है. व्यापार में आपको कोई ऐसा व्यावसायिक लाभ मिल सकता है, जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे. सहयोगियों और बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे, जिससे भविष्य की स्ट्रेटजी बनाना आसान होगा. धन लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देंगे.

नौकरी और करियर (Job & Career): नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. ऑफिस में आपकी करुणा और रचनात्मकता की सराहना होगी. विशेष रूप से यदि आप स्वास्थ्य सेवा, परामर्श, शिक्षण या कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज आप बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope): सेहत के मामले में आज का दिन मिश्रित परिणाम वाला रहेगा. सुबह के समय ऊर्जा का स्तर थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन शिव आराधना और मंदिर जाने से मानसिक शांति और शारीरिक शक्ति का अनुभव होगा. महाशिवरात्रि पर शुद्ध सात्विक आहार लें और तले-भुने भोजन से परहेज करें ताकि पेट संबंधी समस्या न हो.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family): महाशिवरात्रि का यह पावन दिन कर्क राशि के लव पार्टनर्स के लिए वरदान साबित होगा. आपके रिश्तों में बॉन्डिंग बहुत मजबूत होगी. संडे का अधिकांश समय परिवार के साथ मनोरंजन, ऑनलाइन शॉपिंग और धार्मिक चर्चाओं में बीतेगा. घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए कवच का काम करेगा. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा.

विद्यार्थी और कलाकार (Student, Artist & Sports): विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन एकाग्रता का है. आप अपने काम को पूरी तन्मयता के साथ करेंगे. शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव का ध्यान करने से छात्रों की स्मरण शक्ति बढ़ेगी और कलाकारों को नई प्रेरणा मिलेगी.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

ब्राउन (भूरा) शुभ अंक: 3

3 अशुभ अंक: 5

5 महाशिवरात्रि विशेष उपाय: आज शिवलिंग पर गन्ने का रस या पंचामृत अर्पित करें. "ॐ नमः शिवाय" का जाप करते हुए सफेद चंदन का तिलक लगाएं.

(FAQs)

1. महाशिवरात्रि पर कर्क राशि वालों के लिए कौन सा समय पूजन हेतु श्रेष्ठ है?

आज सुबह 10:15 से 12:15 बजे (लाभ-अमृत चौघड़िया) और दोपहर 02:00 से 03:00 (शुभ चौघड़िया) पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है.

2. आज निवेश करना कैसा रहेगा?

'सर्वार्थ सिद्धि योग' होने के कारण आज किया गया निवेश भविष्य में अच्छा मुनाफा दे सकता है, बस राहुकाल (दोपहर 04:30 - 06:00) का ध्यान रखें.

3. क्या आज की यात्रा सुखद रहेगी?

जी हाँ, आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ और आनंददायक रहेगा.

