हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 15 February 2026: कर्क राशि महाशिवरात्रि पर चमकेगा भाग्य, 'सर्वार्थ सिद्धि योग' से व्यापार में होगी धन वर्षा

Aaj ka Kark Rashifal 15 February 2026: कर्क राशि महाशिवरात्रि पर चमकेगा भाग्य, 'सर्वार्थ सिद्धि योग' से व्यापार में होगी धन वर्षा

Cancer Horoscope 15 February 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 15 Feb 2026 02:15 AM (IST)
Preferred Sources

Kark Rashifal 15 February 2026 in Hindi: कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज आपके 7वें भाव (सप्तम स्थान) में गोचर कर रहे हैं. भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का यह दिन आपके लिए रिश्तों में मिठास और पेशेवर जीवन में स्थिरता लेकर आया है.

आज लक्ष्मी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग आपके मान-सम्मान में वृद्धि करेगा. चंद्रमा की सप्तम भाव में स्थिति आपके व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा करेगी और आपके रुके हुए कार्यों को गति प्रदान करेगी.

बिजनेस और धन राशिफल (Business & Wealth): आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन "सर्वार्थ सिद्धि योग" के कारण अत्यंत लाभकारी है. व्यापार में आपको कोई ऐसा व्यावसायिक लाभ मिल सकता है, जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे. सहयोगियों और बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे, जिससे भविष्य की स्ट्रेटजी बनाना आसान होगा. धन लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देंगे.

नौकरी और करियर (Job & Career): नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. ऑफिस में आपकी करुणा और रचनात्मकता की सराहना होगी. विशेष रूप से यदि आप स्वास्थ्य सेवा, परामर्श, शिक्षण या कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज आप बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे. 

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope): सेहत के मामले में आज का दिन मिश्रित परिणाम वाला रहेगा. सुबह के समय ऊर्जा का स्तर थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन शिव आराधना और मंदिर जाने से मानसिक शांति और शारीरिक शक्ति का अनुभव होगा. महाशिवरात्रि पर शुद्ध सात्विक आहार लें और तले-भुने भोजन से परहेज करें ताकि पेट संबंधी समस्या न हो.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family): महाशिवरात्रि का यह पावन दिन कर्क राशि के लव पार्टनर्स के लिए वरदान साबित होगा. आपके रिश्तों में बॉन्डिंग बहुत मजबूत होगी. संडे का अधिकांश समय परिवार के साथ मनोरंजन, ऑनलाइन शॉपिंग और धार्मिक चर्चाओं में बीतेगा. घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए कवच का काम करेगा. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा.

विद्यार्थी और कलाकार (Student, Artist & Sports): विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन एकाग्रता का है. आप अपने काम को पूरी तन्मयता के साथ करेंगे. शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव का ध्यान करने से छात्रों की स्मरण शक्ति बढ़ेगी और कलाकारों को नई प्रेरणा मिलेगी.

  • शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)
  • शुभ अंक: 3
  • अशुभ अंक: 5
  • महाशिवरात्रि विशेष उपाय: आज शिवलिंग पर गन्ने का रस या पंचामृत अर्पित करें. "ॐ नमः शिवाय" का जाप करते हुए सफेद चंदन का तिलक लगाएं.

 (FAQs)

1. महाशिवरात्रि पर कर्क राशि वालों के लिए कौन सा समय पूजन हेतु श्रेष्ठ है?
    आज सुबह 10:15 से 12:15 बजे (लाभ-अमृत चौघड़िया) और दोपहर 02:00 से 03:00 (शुभ चौघड़िया) पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है.

2. आज निवेश करना कैसा रहेगा?
     'सर्वार्थ सिद्धि योग' होने के कारण आज किया गया निवेश भविष्य में अच्छा मुनाफा दे सकता है, बस राहुकाल (दोपहर 04:30 - 06:00) का ध्यान रखें.

3. क्या आज की यात्रा सुखद रहेगी?
    जी हाँ, आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ और आनंददायक रहेगा.

Aaj ka Mithun Rashifal 15 February 2026: मिथुन राशि वाले रहें सावधान! लेन-देन में धोखे का अंदेशा, संयम से ही सुलझेंगे घर के जटिल मामले

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 15 Feb 2026 02:15 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Cancer Horoscope Kark Rashifal Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सिर्फ बयानबाजी से नहीं होती जीत', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डींगे हांक रहा था पाक, CDS ने सुनाईं खरी-खरी
'बयानबाजी से जीत नहीं होती', ऑपरेशन सिंदूर पर डींगे हांक रहा था पाक, CDS ने सुनाईं खरी-खरी
क्रिकेट
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते...,' उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते', उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
विश्व
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
Advertisement

वीडियोज

Janhit: India के धुरंधुर फिर रचेंगे इतिहास ! | IND vs Pak T20 World Cup | Chitra Pathi
Shankracharya vs CM Yogi: Shankracharya पर सियासी भूचाल ! | UP Politics | Controversy
Sansani: प्यार का पंचनामा...'वेलेंटाइन डेट' के दरिंदे ! | Crime News
Sandeep Chaudhary: शंकराचार्य पर महासंग्राम...Debate में हो गया योगी vs अखिलेश | Shankaracharya News
Sadhguru के आश्रम में कैसे बनता है लोगों का खाना? सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सिर्फ बयानबाजी से नहीं होती जीत', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डींगे हांक रहा था पाक, CDS ने सुनाईं खरी-खरी
'बयानबाजी से जीत नहीं होती', ऑपरेशन सिंदूर पर डींगे हांक रहा था पाक, CDS ने सुनाईं खरी-खरी
क्रिकेट
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते...,' उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते', उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
विश्व
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
बॉलीवुड
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने बताया सच
इंडिया
‘क्वाड शिखर सम्मेलन कभी कैंसिल नहीं हुई’, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस. जयशंकर
‘क्वाड शिखर सम्मेलन कभी कैंसिल नहीं हुई’, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस. जयशंकर
लाइफस्टाइल
गर्म पानी से नहाने के क्या हैं नुकसान? जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान
गर्म पानी से नहाने के क्या हैं नुकसान? जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान
हेल्थ
आयुष्मान कार्ड  से एक साल में कितनी बार करा सकते हैं इलाज, जानें क्या होते हैं नियम?
आयुष्मान कार्ड  से एक साल में कितनी बार करा सकते हैं इलाज, जानें क्या होते हैं नियम?
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Embed widget