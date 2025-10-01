हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kark Masik Rashifal October 2025: गुरु के प्रभाव से अक्टूबर माह चुनौतियों से भरा! करियर, बिजनेस, लव लाइफ, परिवार में सावधानी बरतें

Kark Masik Rashifal October 2025: गुरु के प्रभाव से अक्टूबर माह चुनौतियों से भरा! करियर, बिजनेस, लव लाइफ, परिवार में सावधानी बरतें

Kark Rashi ka Masik Rashifal: कर्क राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना चुनौतियों से भरा रहने वाला है. गुरु का आपकी राशि में हंस योग बन रहा है. इसका आपके करियर, धन, लव लाइफ पर असर पड़ेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 01 Oct 2025 05:00 PM (IST)
Preferred Sources

Cancer October Month Horoscope 2025: कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना अवसरों और चुनौतियों का मिश्रण लेकर आ रहा है. इस महीने गुरु आपकी राशि में उच्च के होकर हंस योग बना रहे हैं, जिससे जीवन के कई क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे.

वहीं शनि और राहु की स्थिति आपको सावधान रहने की सलाह भी दे रही है. करियर, बिजनेस, लव लाइफ, परिवार और स्वास्थ्य से जुड़ी क्या स्थितियां बनेंगी, आइए विस्तार से जानते हैं अक्टूबर 2025 का मासिक राशिफल कैसा रहने वाला है?

बिजनेस और आर्थिक स्थिति

  • 02 से 24 अक्टूबर तक बुध की कृपा से आपके बिजनेस में स्थिरता बनी रहेगी.
  • 09 से 23 अक्टूबर तक बुध-शुक्र का परिवर्तन योग आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और आय में वृद्धि करेगा.
  • 16 से 27 अक्टूबर तक टेक्सटाइल, मेडिसिन और सी-फूड बिजनेस करने वालों को जल्दबाजी से बचना होगा.
  • 18 अक्टूबर से गुरु आपकी राशि में उच्च के होकर हंस योग बनाएंगे, जिससे बड़े पैमाने पर लाभ और सफलता के योग बनेंगे.
  • 26 अक्टूबर तक मंगल का प्रभाव सोशल मीडिया और सोलर एनर्जी बिजनेस में फायदा देगा.
  • शनि-केतु का संबंध खर्चे बढ़ा सकता है, इसलिए बजट पर नियंत्रण जरूरी रहेगा.

जॉब और प्रोफेशन

  • 10 से 23 अक्टूबर तक सूर्य-मंगल का प्रभाव नौकरीपेशा लोगों को करियर में नई ऊँचाई देगा.
  • 16 अक्टूबर तक फार्मा और टेक्सटाइल सेक्टर वालों को सावधानी रखनी होगी.
  • 17 अक्टूबर तक आईटी, पावर और कैपिटल गुड्स सेक्टर वालों के लिए ट्रांसफर और जॉब चेंज के योग रहेंगे, जो आपके हित में होंगे.
  • 17 से 26 अक्टूबर तक सूर्य-मंगल का पराक्रम योग कार्यस्थल पर भाग्य का साथ दिलाएगा.
  • 18 अक्टूबर से प्रमोशन की संभावनाएं मजबूत होंगी.
  • खासकर 3, 5, 19, 21, 22, 23, 29 और 30 अक्टूबर को आपकी मेहनत रंग लाएगी.
  • 27 अक्टूबर से मंगल पंचम भाव में स्वगृही होकर आपके करियर को मजबूती देंगे.

परिवार, लव लाइफ और रिलेशनशिप

  • 08 अक्टूबर तक प्रियतम के साथ संबंधों में उतार-चढ़ाव रह सकते हैं.
  • शनि-राहु संबंध रिश्तों में तनाव ला सकता है, इसलिए धैर्य रखें.
  • 06 से 17 अक्टूबर तक पारिवारिक माहौल अनुकूल रहेगा.
  • 09 से 23 अक्टूबर के बीच बुध-शुक्र का योग रिश्तों में मधुरता वापस लाएगा.
  • 24 अक्टूबर के बाद फेस्टिवल सीजन पर परिवार के साथ शॉपिंग और सजावट में व्यस्त रहेंगे.
  • 26 अक्टूबर तक मंगल का प्रभाव प्रेम संबंध और रोमांस को बढ़ाएगा.

स्टूडेंट्स और लर्नर्स

  • 17 अक्टूबर तक विदेश में पढ़ाई का सपना देखने वालों को वीज़ा संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है.
  • 09 अक्टूबर तक प्रतियोगी परीक्षा देने वालों को पूर्व की मेहनत का लाभ मिलेगा.
  • 13 अक्टूबर तक घर से दूर पढ़ रहे छात्रों को यात्रा करनी पड़ सकती है.
  • 18 अक्टूबर से गुरु पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे उच्च शिक्षा के अवसर मिलेंगे.
  • 27 अक्टूबर से मेडिकल स्टूडेंट्स को काउंसलिंग और मार्गदर्शन का लाभ मिलेगा.

हेल्थ और ट्रैवल

  • 02 से 23 अक्टूबर तक पुराने रोगों से राहत मिलेगी.
  • 26 अक्टूबर तक शनि-मंगल संबंध मानसिक तनाव दे सकते हैं.
  • 14 अक्टूबर के बाद सेहत पर विशेष ध्यान दें और यात्रा के दौरान सावधानी रखें.
  • 22 अक्टूबर के बाद स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है.
  • आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

अक्टूबर 2025 उपाय (कर्क राशि के लिए)

  • 02 अक्टूबर विजयदशमी पर भगवान राम और माता सीता को लाल गुलाब की माला, सुहाग सामग्री और मीठा पान अर्पित करें. “ऊँ दाशरथये विद्महे, सीतावल्लभाय धीमहि, तन्नो राम प्रचोदयात्” मंत्र का जाप करें. दूध का दान करें.
  • 06 अक्टूबर शरद पूर्णिमा पर खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें और “ऊँ ऐं क्लीं सोमाय नमः” मंत्र का जाप करें. सुबह परिवार के साथ खीर ग्रहण करें.
  • 10 अक्टूबर करवा चौथ पर महिलाएं रुपहली लहरिया साड़ी पहनकर चाँदी का आभूषण धारण करें. शिव-पार्वती का दूध और गंगाजल से अभिषेक करें और “ऊँ ईशान पुत्राय नमः” मंत्र का जाप करें. 16 श्रृंगार की सामग्री का दान करें.

FAQs (कर्क राशि अक्टूबर 2025 मासिक राशिफल)

Q1: कर्क राशि वालों का बिजनेस अक्टूबर 2025 में कैसा रहेगा?
गुरु का हंस योग और बुध-शुक्र का परिवर्तन योग आपको बिजनेस में अच्छे लाभ देंगे.

Q2: नौकरीपेशा कर्क राशि वालों के लिए समय कैसा है?
प्रमोशन और ट्रांसफर के योग हैं. मेहनत का फल जरूर मिलेगा.

Q3: प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा?
शुरुआती दिनों में तनाव रह सकता है, लेकिन बाद में रिश्तों में मधुरता आएगी.

Q4: छात्रों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा है?
प्रतियोगी परीक्षा और उच्च शिक्षा के लिए समय अनुकूल रहेगा. मेडिकल और टेक्निकल छात्रों को खास फायदा होगा.

Q5: स्वास्थ्य के मामले में क्या सावधानी रखनी होगी?
22 अक्टूबर के बाद सेहत का ध्यान रखें और तनाव से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 01 Oct 2025 05:00 PM (IST)
Tags :
Cancer Horoscope Masik Rashifal Kark Rashifal Kark Monthly Horoscope
और पढ़ें
