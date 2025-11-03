हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKark Masik Rashifal November 2025: कर्क राशि भाग्य का साथ मिलेगा, परिवार और करियर दोनों में संतुलन

Kark Masik Rashifal November 2025: कर्क राशि भाग्य का साथ मिलेगा, परिवार और करियर दोनों में संतुलन

Cancer Monthly Horoscope November 2025: कर्क राशि के लिए नवंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से कर्क मासिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 03 Nov 2025 08:27 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kark Masik Rashifal November 2025: कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर की शुरुआत उतार-चढ़ाव से भरी रह सकती है. योजनाबद्ध कार्यों में अड़चनें आएंगी और सौभाग्य का साथ अपेक्षाकृत कम रहेगा. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों और सहकर्मियों से सहयोग की कमी के कारण मन खिन्न रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने अधिकारियों के दबाव में काम करना पड़ सकता है, जबकि व्यापारियों को बाजार में प्रतिस्पर्धा का कड़ा सामना करना पड़ेगा.

करियर और नौकरी:
करियर के क्षेत्र में प्रारंभिक सप्ताह चुनौतीपूर्ण रहेगा. आपके प्रयासों के बावजूद वांछित परिणाम तुरंत नहीं मिलेंगे. हालांकि, धैर्य और निरंतर मेहनत से आप महीने के उत्तरार्ध में स्थिति सुधारने में सफल होंगे. किसी नए अवसर को हाथ से न जाने दें, यह आगे चलकर लाभदायक सिद्ध होगा.

व्यापार और धन लाभ:
माह के मध्य में आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है. कुछ अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे, विशेषकर सुख-सुविधा से जुड़ी वस्तुओं पर. तीसरे सप्ताह में व्यवसाय में सुधार और लाभ की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन धन प्रबंधन में सावधानी जरूरी रहेगी.

शिक्षा और करियर ग्रोथ:
जो जातक उच्च शिक्षा की दिशा में प्रयासरत हैं, उन्हें माह के उत्तरार्ध में सफलता के संकेत मिलेंगे. पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखें और समय का सदुपयोग करें.

परिवार और संबंध:
पारिवारिक जीवन में शुरुआती समय में हल्के मतभेद संभव हैं. जीवनसाथी या प्रेमी के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है, जिसे संवाद के माध्यम से दूर किया जा सकेगा. रिश्तों में स्थिरता लाने के लिए अहंकार त्यागना आवश्यक रहेगा. परिवार के बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें.

स्वास्थ्य:
मानसिक तनाव और थकान बढ़ सकती है. पर्याप्त विश्राम लें और संतुलित भोजन पर ध्यान दें. जलजनित रोगों से बचने के लिए सतर्क रहें.

भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: शिव सहस्त्रनाम का पाठ करें.

FAQs:
Q1: क्या नवंबर में नौकरी बदलना उचित रहेगा?
A1: नहीं, यह महीना स्थिरता और अनुभव अर्जित करने का है; जल्दबाज़ी में बदलाव से बचें.

Q2: क्या रिश्तों में सुधार होगा?
A2: हां, मध्य माह के बाद स्थिति बेहतर होगी, बशर्ते आप अहंकार से बचें और संवाद बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 03 Nov 2025 08:27 PM (IST)
Tags :
Cancer Horoscope Masik Rashifal Kark Rashifal Kark Masik Rashifal

Frequently Asked Questions

नवंबर 2025 में कर्क राशि के जातकों का करियर कैसा रहेगा?

नवंबर का शुरुआती सप्ताह चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन धैर्य और मेहनत से महीने के उत्तरार्ध में स्थिति सुधरेगी। किसी नए अवसर को हाथ से न जाने दें।

क्या नवंबर में कर्क राशि वालों को धन लाभ होगा?

माह के मध्य में आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है और अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। तीसरे सप्ताह में व्यवसाय में सुधार और लाभ की संभावना है।

नवंबर में कर्क राशि के छात्रों के लिए शिक्षा कैसी रहेगी?

उच्च शिक्षा के इच्छुक जातकों को माह के उत्तरार्ध में सफलता के संकेत मिलेंगे। पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा।

नवंबर में कर्क राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?

शुरुआती समय में पारिवारिक मतभेद संभव हैं, जिन्हें संवाद से दूर किया जा सकता है। रिश्तों में अहंकार त्यागना आवश्यक रहेगा।

नवंबर में कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा?

मानसिक तनाव और थकान बढ़ सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम करें और संतुलित भोजन लें। जलजनित रोगों से सावधान रहें।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
SIR पर सियासी संग्राम! DMK सुप्रीम कोर्ट पहुंची, स्टालिन ने ECI पर लगाया षड्यंत्र रचने का आरोप
SIR पर सियासी संग्राम! DMK सुप्रीम कोर्ट पहुंची, स्टालिन ने ECI पर लगाया षड्यंत्र रचने का आरोप
मध्य प्रदेश
'छोटे कस्बों में भी है प्रतिभा', धार जिले के मुकुंद आगीवाल बने CA टॉपर, पिता हैं स्टेशनरी व्यवसायी
'छोटे कस्बों में भी है प्रतिभा', धार जिले के मुकुंद आगीवाल बने CA टॉपर, पिता हैं स्टेशनरी व्यवसायी
क्रिकेट
इस क्रिकेट लीग में हुआ फ्रॉड, क्रिस गेल जैसे खिलाड़ियों का पैसा लेकर फरार आयोजक! FIR दर्ज
इस क्रिकेट लीग में हुआ फ्रॉड, क्रिस गेल जैसे खिलाड़ियों का पैसा लेकर फरार आयोजक! FIR दर्ज
बॉलीवुड
‘बाहुबली: द एपिक’ इन 2 फिल्मों को पछाड़ेगी, जल्द बनेगी टॉप 3 कमाई वाली री-रिलीज
‘बाहुबली: द एपिक’ इन 2 फिल्मों को पछाड़ेगी, जल्द बनेगी टॉप 3 कमाई वाली री-रिलीज
Advertisement

वीडियोज

बिहार में पप्पू-टप्पू के जवाब में गप्पू? | Bihar Election 2025 | CM Yogi | Tejashwi | Tej Pratap
Sneha को हुआ Shock, Siddhu निकला उसी औरत का बेटा जिससे वो नफरत करती है #sbs
BollyWood News: किंग खान का बर्थडे बना ब्लॉकबस्टर | KFH
Amit Shah Bihar Visit: Amit Shah ने जंगलराज पर दिया बड़ा बयान | ABP NEWS
King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SIR पर सियासी संग्राम! DMK सुप्रीम कोर्ट पहुंची, स्टालिन ने ECI पर लगाया षड्यंत्र रचने का आरोप
SIR पर सियासी संग्राम! DMK सुप्रीम कोर्ट पहुंची, स्टालिन ने ECI पर लगाया षड्यंत्र रचने का आरोप
मध्य प्रदेश
'छोटे कस्बों में भी है प्रतिभा', धार जिले के मुकुंद आगीवाल बने CA टॉपर, पिता हैं स्टेशनरी व्यवसायी
'छोटे कस्बों में भी है प्रतिभा', धार जिले के मुकुंद आगीवाल बने CA टॉपर, पिता हैं स्टेशनरी व्यवसायी
क्रिकेट
इस क्रिकेट लीग में हुआ फ्रॉड, क्रिस गेल जैसे खिलाड़ियों का पैसा लेकर फरार आयोजक! FIR दर्ज
इस क्रिकेट लीग में हुआ फ्रॉड, क्रिस गेल जैसे खिलाड़ियों का पैसा लेकर फरार आयोजक! FIR दर्ज
बॉलीवुड
‘बाहुबली: द एपिक’ इन 2 फिल्मों को पछाड़ेगी, जल्द बनेगी टॉप 3 कमाई वाली री-रिलीज
‘बाहुबली: द एपिक’ इन 2 फिल्मों को पछाड़ेगी, जल्द बनेगी टॉप 3 कमाई वाली री-रिलीज
विश्व
ट्रंप लगवा देंगे दुनिया में न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग की होड़! जानें भारत के हथियारों की ताकत और गिनती
ट्रंप लगवा देंगे दुनिया में न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग की होड़! जानें भारत के हथियारों की ताकत और गिनती
जम्मू और कश्मीर
फिर शुरू हुई 'दरबार मूव' की परंपरा, फारूक अब्दुल्ला बोले- 'जम्मू कश्मीर को बांटने की चाहत...'
फिर शुरू हुई 'दरबार मूव' की परंपरा, फारूक अब्दुल्ला बोले- 'जम्मू कश्मीर को बांटने की चाहत...'
ट्रेंडिंग
सैयारा गाने पर छोटी बच्ची ने किया गजब का डांस! एक्सप्रेशनंस पर यूजर्स ने हारा दिल- वीडियो वायरल
सैयारा गाने पर छोटी बच्ची ने किया गजब का डांस! एक्सप्रेशनंस पर यूजर्स ने हारा दिल- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
सर्दियों में कपड़े खरीदने का बना रहे हैं प्लान, दिल्ली की ये मार्केट हैं सबसे बेस्ट
सर्दियों में कपड़े खरीदने का बना रहे हैं प्लान, दिल्ली की ये मार्केट हैं सबसे बेस्ट
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget