हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKark Love & Family Rashifal 2026: कर्क राशि 2026 परिवार में उतार-चढ़ाव के बीच प्रेम विवाह और सगाई के मजबूत योग

Kark Love & Family Rashifal 2026: कर्क राशि 2026 परिवार में उतार-चढ़ाव के बीच प्रेम विवाह और सगाई के मजबूत योग

Cancer Family and Love Horoscope 2026: कर्क राशि 2026 में परिवार और प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव के साथ विवाह योग भी देगा, जहां समझदारी से रिश्ते मजबूत होंगे और खुशियां लौटेंगी.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Dec 2025 05:30 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Cancer Family and Love Horoscope 2026:  पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार, कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से मिला-जुला रहेगा. साल की शुरुआत से लेकर 2 जून 2026 तक बृहस्पति आपके दूसरे भाव के कारक बनकर शुभ स्थिति में रहेंगे, जिससे घर-परिवार में मांगलिक कार्य, रिश्तों में सहयोग और सगाई-विवाह के योग बनेंगे. इस दौरान परिजन भले ही कुछ असंतुष्ट दिखें, लेकिन आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव बना रहेगा.

हालांकि, दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि यह संकेत देती है कि रिश्तों को मधुर बनाए रखने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच विवाह और पारिवारिक मामलों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति फिर से शुभ होकर सगाई-विवाह जैसे कार्यों में प्रगति दिलाएंगे. दांपत्य जीवन में भी सतर्कता जरूरी होगी, क्योंकि वर्ष की शुरुआत से 5 दिसंबर तक सप्तम भाव पर राहु-केतु का प्रभाव कुछ गलतफहमियां और तनाव पैदा कर सकता है, हालांकि गुरु की कृपा से स्थितियां संभल जाएंगी.

प्रेम जीवन की बात करें तो 2026 कर्क राशि वालों के लिए काफी अनुकूल रहने वाला है. साल की शुरुआत से 2 जून तक पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति लाभ भाव में रहकर प्रेम संबंधों को मजबूत बनाएंगे. इस दौरान नए रिश्ते बन सकते हैं और पुराने संबंधों में भी मिठास आएगी. जिनके रिश्तों में पहले तनाव था, वे भी दूर हो सकते हैं. 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच गुरु द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे कुछ भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव हैं, लेकिन उच्च अवस्था के कारण कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा. साल के दूसरे भाग में रिश्तों में फिर से स्थिरता और समझ बढ़ेगी. प्रेम विवाह के योग भी प्रबल होंगे और विवाहित दंपतियों को रोमांटिक समय, यात्राएं और आपसी नजदीकियां मिलेंगी.

ज्योतिष उपाय
भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा.अनीष व्यास ने बताया कि भगवान शिव की पूजा करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें. रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें. इस जल में थोड़ा सा गुड़ मिला लें. भगवान शिव को अक्षत अर्पित करें और शिवलिंग का अभिषेक करें. गरीब बच्चों एवं दिव्यांग व्यक्तियों को मिठाई तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं दान दें.

FAQs

1. क्या कर्क राशि वालों के लिए 2026 में विवाह योग है?
हाँ, विशेष रूप से साल की शुरुआत से 2 जून तक और फिर 31 अक्टूबर के बाद विवाह व सगाई के मजबूत योग बनेंगे.

2. प्रेम जीवन में किन महीनों में सावधानी जरूरी है?
फरवरी से मार्च के आसपास कुछ तनाव हो सकता है और 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच भावनात्मक उतार-चढ़ाव रहेंगे.

3. क्या पारिवारिक जीवन पूरे साल स्थिर रहेगा?
नहीं, शुरुआत में शुभ योग रहेंगे, लेकिन मध्य भाग में कुछ उतार-चढ़ाव आएंगे. फिर साल के अंत में हालात सुधरेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 24 Dec 2025 05:30 PM (IST)
Tags :
Kark Rashi YEAR 2026 Cancer Family And Love Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

क्या कर्क राशि वालों के लिए 2026 में विवाह योग है?

हाँ, 2026 में कर्क राशि वालों के लिए विवाह और सगाई के मजबूत योग बन रहे हैं. विशेष रूप से साल की शुरुआत से 2 जून तक और फिर 31 अक्टूबर के बाद स्थितियाँ अनुकूल रहेंगी.

2026 में कर्क राशि वालों का प्रेम जीवन कैसा रहेगा?

2026 में कर्क राशि वालों का प्रेम जीवन काफी अनुकूल रहेगा. साल की शुरुआत में रिश्ते मजबूत होंगे और साल के अंत में भी स्थिरता और समझ बढ़ेगी, जिससे प्रेम विवाह के योग भी प्रबल होंगे.

क्या 2026 में कर्क राशि वालों के पारिवारिक जीवन में कोई रुकावटें आएंगी?

हाँ, 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच विवाह और पारिवारिक मामलों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं. हालांकि, साल की शुरुआत और अंत में पारिवारिक जीवन में सहयोग और सकारात्मकता बनी रहेगी.

कर्क राशि वालों को 2026 में दांपत्य जीवन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

साल की शुरुआत से 5 दिसंबर तक राहु-केतु के प्रभाव से दांपत्य जीवन में गलतफहमियां और तनाव पैदा हो सकता है. ऐसे में सतर्कता बरतना आवश्यक है, हालांकि गुरु की कृपा से स्थितियां संभल जाएंगी.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
महाराष्ट्र
अजित पवार की पार्टी पर सुप्रिया सुले का बड़ा बयान, 'गठबंधन तब तक नहीं होगा जब तक...'
अजित पवार की पार्टी पर सुप्रिया सुले बोलीं, 'कार्यकर्ताओं की शंकाएं दूर किए बिना गठबंधन नहीं'
विश्व
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
क्रिकेट
बिहार बनाम अरुणाचल प्रदेश मैच में टूटे 6 बड़े रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी और सकीबुल गनी ने लगाया ऐतिहासिक शतक
बिहार बनाम अरुणाचल प्रदेश मैच में टूटे 6 बड़े रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी और सकीबुल गनी ने लगाया ऐतिहासिक शतक
Advertisement

वीडियोज

Kuldeep Sengar को किस आधार पर मिली Bail, पीड़ित परिवारों को ये कैसा न्याय ? Unnao Case
Isro Satellite Launch: रॉकेट LVM3-M6 लॉन्च, रच दिया इतिहास, इस मिशन से क्या मिलेगा फायदा ?
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Defence से PSU Banks तक: 2026 के लिए India का सबसे Strong Stock Story?| Paisa Live
India 2025: Economy, Markets और RBI – 7 बड़े Trends जो Investors को ज़रूर जानने चाहिए | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
महाराष्ट्र
अजित पवार की पार्टी पर सुप्रिया सुले का बड़ा बयान, 'गठबंधन तब तक नहीं होगा जब तक...'
अजित पवार की पार्टी पर सुप्रिया सुले बोलीं, 'कार्यकर्ताओं की शंकाएं दूर किए बिना गठबंधन नहीं'
विश्व
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
क्रिकेट
बिहार बनाम अरुणाचल प्रदेश मैच में टूटे 6 बड़े रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी और सकीबुल गनी ने लगाया ऐतिहासिक शतक
बिहार बनाम अरुणाचल प्रदेश मैच में टूटे 6 बड़े रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी और सकीबुल गनी ने लगाया ऐतिहासिक शतक
बॉलीवुड
शाहरुख खान vs सलमान खान: 2026 में बॉक्स ऑफिस का असली किंग कौन? किसके पास हैं सबसे बड़ी फिल्में
शाहरुख खान vs सलमान खान: 2026 में बॉक्स ऑफिस का असली किंग कौन? किसके पास हैं सबसे बड़ी फिल्में
इंडिया
'मैंने न तो BJP का जिक्र किया और न ही किसी CM का', नालंदा यूनिवर्सिटी की तारीफ कर घिरे शशि थरूर की सफाई
'मैंने न तो BJP का जिक्र किया और न ही किसी CM का', नालंदा यूनिवर्सिटी की तारीफ कर घिरे शशि थरूर की सफाई
यूटिलिटी
अब किसी से भी नहीं खरीद सकेंगे सेकेंड हैंड कार, यह गलती की तो जब्त हो जाएगी गाड़ी
अब किसी से भी नहीं खरीद सकेंगे सेकेंड हैंड कार, यह गलती की तो जब्त हो जाएगी गाड़ी
शिक्षा
बैंक ऑफ इंडिया में 400 पदों पर भर्ती, हर महीने मिलेंगे इतने हजार रुपये; पढ़ें डिटेल्स
बैंक ऑफ इंडिया में 400 पदों पर भर्ती, हर महीने मिलेंगे इतने हजार रुपये; पढ़ें डिटेल्स
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget