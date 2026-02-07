Kark February Rashifal 2026: कर्क फरवरी राशिफल, ऑफिस में बढ़ेगा वर्कलोड, शनि की कृपा से पारिवारिक विवाद खत्म होगा
Kark February Rashifal 2026: कर्क राशि वालों के लिए फरवरी 2026 का महीना उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला है. करियर और बिजनेस के लिहाज ये महीना नए अवसरों से भरा रहेगा. पढ़े मिथुन राशि का मासिक राशिफल.
बिजनस एंड वेल्थ
- 03 फरवरी से बुध अष्टम भाव में रहते गुरू से नवम-पंचम सम्बध रहने से रियल एस्टेट में निवेश, जमीन खरीदना, संपत्ति में पैसा लगाना, प्लॉट का सौदा, फ्लैट की बुकिंग और कानूनी जांच की आवश्यकता से धीमी प्रगति लेकिन सुरक्षित निवेश और भविष्य में मूल्य वृद्धि मिलेगी.
- 05 फरवरी से अष्टम भाव में बुध-शुक्र का लक्ष्मीनारायण योग रहने से वित्तीय साक्षरता से धीरे-धीरे क्लाइंट बेस बनना, विश्वास अर्जित करना, और कमीशन आय में स्थिरता आएगी.
- नवम भाव में विराजित शनि का सप्तम भाव से 3-11 का सम्बध रहने से कारपेंटरी काम, होम स्टेजिंग को घर सुधार का सीजन, नवीनीकरण की मांग, और सौंदर्याकरण रुझान से परियोजना अनुबंध, ग्राहक संतुष्टि, और रेफरल व्यापार में वृद्धि होगी.
- 13 फरवरी से अष्टम भाव में सूर्य-राहु का ग्रहण दोष व सूर्य-शनि का 2-12 का सम्बध रहने से पारिवारिक व्यवसाय, विरासत में मिला काम, पुश्तैनी दुकान, परिवार के साथ साझेदारी को पीढ़ीगत मतभेद, आधुनिक बनाम पारंपरिक टकराव, और निर्णय लेने में संघर्ष से आंतरिक तनाव, पारिवारिक बहस, लेकिन अंततः समझौता और नई दिशा मिलेगी.
- 1,5,6,7,13,14,20,21,22,24 फरवरी को नैतिक व्यापार मॉडल को उद्देश्य-संचालित उपभोक्ता, सामाजिक जिम्मेदारी, और प्रभाव निवेश से धीमी शुरुआत लेकिन गहरा संतोष और दीर्घकालिक स्थिरता मिलेगी. समाज को कुछ देना चाहते हो? सामाजिक काम करना चाहते हो? तो व्यापार मॉडल बनाओ दान नहीं टिकाऊपन चाहिए.
- 22 फरवरी तक मंगल सप्तम भाव में उच्च के होकर रूचक योग बनाएगे जिससे हस्तलिखित सेवाएं, कैलीग्राफी, निमंत्रण डिजाइन, व्यक्तिगत पत्र लेखन, हस्तनिर्मित कार्ड, कस्टम स्टेशनरी को डिजिटल थकान, व्यक्तिगत स्पर्श की मांग, और अद्वितीय उपहार रुझान से आला बाजार, प्रीमियम मूल्य निर्धारण, और रचनात्मक संतुष्टि मिलेगी.
- बुध-केतु का दृष्टि सम्बध रहने से व्यापारी को पुराने ऋण, बकाया भुगतान, क्रेडिट समस्याएं, उधार वसूली, EMI दबाव, वित्तीय दायित्वों से नकदी संकट, तनाव वृद्धि, और व्यापार संचालन में कठिनाई हो सकती है.
जॉब एंड प्रॉफेशन
- महीने की शुरूआत से 12 फरवरी तक सूर्य सप्तम भाव में रहते दशम भाव से 4-10 का सम्बध रहने से सरकारी नौकरी, बैंक कर्मचारी, सरकारी विभाग की प्रणालीगत कठोरता से निराशा, धैर्य परीक्षा, लेकिन अनुशासन और दृढ़ता से अंततः मान्यता मिलेगी।
- 7,13,14,20,21,22 फरवरी को ऑफिशियल टूर पर विदेश यात्रा के योग.
- 13 फरवरी से अष्टम भाव में सूर्य-राहु का ग्रहण दोष रहने से पार्ट टाइम जॉब करने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा.
- 22 फरवरी से दशम भाव के लॉर्ड मंगल सप्तम भाव में उच्च के होकर रूचक योग बनाकर चौथी दृष्टि दशम भाव पर होने से प्रमोशन का सुखा खत्म हो सकता है.
- द्वितीय भाव में विराजित केतु की पाचवीं व नौवीं दृष्टि षष्ठ भाव व दशम भाव पर होने से Office में वर्क लाइप बैलेंस नही हो पाएगी जिससे आप पर वर्क लोड हेगा.
- 23 फरवरी से मंगल अष्टम भाव में रहते षष्ठ भाव व दशम भाव 3-11 का सम्बध रहने से एक्सट्रा इनकम के योग बन सकते है.
- द्वादशभाव में विराजित गुरू की सातवीं दृष्टि षष्ठ भाव पर होने से वर्किंग वुमन को कार्यक्षेत्र और घर के मध्य कॉर्डिनेशन बनाने में मुश्किलें जरूर आ सकती हैं, लेकिन कठिन समय में लाइफ पार्टनर का फुल सपोर्ट मिलेगा और वे सभी चुनौतियों से पार पाने में कामयाब हो जाएंगी.
फैमिली लाइफ, लव लाइफ एंड रिलेशनशिप
- 05 फरवरीसेशुक्र से अष्टम भाव में बुध के साथ लक्ष्मीनारायण योग रहने से परिवार एकजुटता, जिम्मेदारी साझा करना, और करुणा दिखाना से पारिवारिक मूल्य परीक्षा, प्राथमिकता स्पष्टता, और रिश्तों की नाजुकता का एहसास होगा.
- नवम भाव में विराजित शनि की सातवीं दृष्टि तृतीय भाव पर होने से भाईबहन से पुराना विवाद, भूली हुई लड़ाई, संपत्ति विवाद, पैसे का झगड़ा, गलतफहमी सुलझाना को खुली बातचीत, माफी मांगना, और अहंकार त्यागना से रिश्ता सुधार, परिवार शांति, और भाई-बहन बंधन मजबूती आएगी.
- 13 फरवरीसेअष्टम भाव में सूर्य-शुक्र की युति व 14 फरवरी Valentine's Day पर विवाहित जोड़ों के लिए घर में रोमांटिक समय, साथ खाना बनाना, पुरानी यादें याद करना, फोटो एल्बम देखना, पहली मुलाकात की बातें को नोस्टैल्जिया, भावनात्मक अंतरंगता, और प्रतिबद्धता नवीनीकरण से रिश्ता गहराई, प्यार पुनर्जीवन, और साथ का महत्व समझ आएगी.
- 1,5,6,7,13,14,20,21 अविवाहितलोगोंके लिए परिवार का दबाव, शादी की बातें, रिश्ते देखना, मिलना-जुलना, माता पिता की अपेक्षाएं को धैर्यपूर्वक सुनना, अपनी पसंद बताना, और सम्मान के साथ असहमति से परिवार समझ, समय मिलना, और दबाव कम होना या फिर सही व्यक्ति से परिचय मिलेगा.
- 23 फरवरी से मंगल अष्टम भाव में रहते चतुर्थ भाव से नवम पंचम सम्बध रहने से घर खरीदना, साथ रहने का निर्णय, परिवार बढ़ाना, बच्चे की योजना को गंभीर चर्चा, वित्तीय योजना, और दीर्घकालिक सोच से परिवार नींव मजबूत होना, भविष्य सुरक्षित करना, और साझा सपने की दिशा में कदम बढ़ाना होगा.
- बच्चोंके साथ संघर्ष, विद्रोह, नियम तोड़ना, बात न मानना, अपनी मर्जी करना को धैर्य, समझ, और खुला संवाद से पीढ़ीगत अंतर पाटना, विश्वास बनाना, और स्वस्थ सीमाएं स्थापित करना जरूरी होगा.
स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स
- महीनेकी शुरूआत से 12 फरवरी तक सप्तम भाव में सूर्य मंगल का पराक्रम योग रहने से कठिन विषय, मुश्किल अध्याय, समझ न आना, पढ़ाई में संघर्ष, अवधारणा की जटिलता को अतिरिक्त प्रयास, ट्यूशन की जरूरत, और बार-बार अभ्यास से धीरे-धीरे समझ आना, आत्मविश्वास बढ़ना, और मजबूत नींव बनेगी.
- द्वादशभाव में विराजित गुरू का पंचम भाव से षडाष्टक सम्बध रहने से परीक्षा चिंता, तनाव, डर, नींद न आना, भूख न लगना, अत्यधिक चिंता को परीक्षा तैयारी संतुलन, स्वास्थ्य ध्यान, और सकारात्मक आत्म-संवाद से मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा, प्रदर्शन अनुकूलन, और परीक्षा सामना करने की क्षमता बनेगी.
- 13 फरवरीसेअष्टम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग रहने से लिखने का कौशल, निबंध लेखन, रचनात्मक लेखन, कहानी लिखना, कविता, ब्लॉग लेखन को शब्द चयन, अभिव्यक्ति स्पष्टता, और विचार संगठन से लेखन सुधार, प्रतियोगिता जीत, और साहित्यिक पहचान बनेगी.
- 22 फरवरीतकपंचम भाव के लॉर्ड मंगल सप्तम भाव में उच्च के होकर विराजित होने से पढ़ाई को देखते करियर स्पष्टता, लक्ष्य निर्धारण, भविष्य योजना, पाठचक्रम चयन, करियर मार्गदर्शन को आत्म-खोज, रुचि पहचानना, और व्यावहारिक दृष्टिकोण से सही दिशा मिलना, पाठ्यक्रम स्पष्टता, और उद्देश्य-संचालित पढ़ाई करने की प्रेरणा आएगी.
- 23 फरवरीसेमंगल अष्टम भाव में रहते गुरू से नवम-पंचम सम्बध रहने से घर पर अध्ययन, आरामदायक वातावरण, परिवार का साथ, घर में शांति, अपने कमरे में पढ़ना को विबने बेहतर होना, concentration बढ़ना, और घरेलू सहायता से पढ़ाई प्रगति, समय प्रबंधन, और परीक्षा तैयारी में सुधार होगा.
हेल्थ एंड ट्रेवल
- महीनेकी शुरूआत से 12 फरवरी तक सूर्य सप्तम भाव में रहते अष्टम भाव से पापकर्त्तरी दोष मध्य होने से छाती में भारीपन, सांस लेने में तकलीफ, हृदय की धड़कन, सांस लेने में दिक्कत, तनाव से हृदय स्वास्थ्य ध्यान, शीघ्र निदान, और उपचार शुरू करना जरूरी होगा.
- 03 फरवरीसेअष्टम भाव में बुध-राहु का जड़त्व दोष व 13 फरवरी से सूर्य-राहु का ग्रहण दोष व 23 फरवरी से अष्टम भाव में मंगल-केतु का अंगारक दोष रहने से आंख की समस्या, दृष्टि धुंधली, आंख में दर्द, स्क्रीन टाइम ज्यादा, चश्मे का नंबर बदलना को आंखों का चेकअप और दृष्टि संरक्षण होगा.
- 14 फरवरीकेबाद यात्रा योजना, घरेलू फैमिली ट्रिप के साथ जाना, रिश्तेदारों से मिलना, पुराने घर जाना मन को शांति, रिश्ते मजबूत होगें.
उपाय
09 फरवरी सीताअष्टमी पर माता सीता को दूध और चावल का भोग लगाएं और ॐ सीता रामाय नमः मंत्र का जाप करें.
15 फरवरी महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर दूध और चावल अर्पित करते हुए ऊँ चंद्रमौलेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें. गरीबों को सफेद वस्त्र और मिठाई दान करें.
27 फरवरी आमलकी एकादशी पर - आंवले के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए और आंवले की जड़ की थोड़ी-सी मिट्टी लेकर माथे पर तिलक लगाना चाहिए. एकाक्षी नारियल का दान विष्णु मंदिर में करें.
