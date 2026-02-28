हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Weekly Rashifal 1 to 7 March 2026: कन्या का वीकली राशिफल, रिश्तों में आएगी मिठास, सेहत पर देना होगा ध्यान

Kanya Weekly Rashifal 1 to 7 March 2026: कन्या का वीकली राशिफल, रिश्तों में आएगी मिठास, सेहत पर देना होगा ध्यान

Weekly Rashifal 1 to 7 March 2026: मार्च का महीना आपकी लाइफ में कौन सी खुशियां लेकर आएगा या फिर चुनौतियां देंगी दस्तक. ज्योतिषाचार्य से जानें 1 से 7 मार्च तक कन्या राशि का राशिफल

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Updated at : 28 Feb 2026 06:18 AM (IST)
Preferred Sources

Kanya Weekly Rashifal 01 March to 07 March 2026: मार्च का पहला सप्ताह आपके जीवन में नए अवसर और चुनौतियां दोनों लेकर आने वाला है. चाहे करियर की दिशा में बदलाव हो, व्यक्तिगत रिश्तों में सुधार की आवश्यकता हो या मानसिक शांति पाने का समय, इस सप्ताह हर राशि के जातकों के लिए कुछ खास संदेश हैं.

हमारी विस्तृत साप्ताहिक राशिफल गाइड में जानें कि कैसे इस सप्ताह आपके प्रयास रंग लाएंगे, जाने ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से इस सप्ताह किस दिशा में ध्यान दें और कौन से उपाय अपनाकर आप भाग्य का सहारा पा सकते हैं. शुभ अंक, रंग और सरल उपायों के साथ, यह राशिफल आपको हर क्षेत्र में संतुलन और सफलता पाने में मदद करेगा.

कन्या

  • कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह व्यावसायिक और व्यक्तिगत दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहेगा.
  • कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन को मान्यता मिलेगी. काम की तारीफ होगी, नई जिम्मेदारी मिल सकती है. धैर्य रखें
  • परिवार में स्वास्थ्य और सुख-शांति पर ध्यान देना आवश्यक है.
  • प्रेम जीवन में समझदारी और धैर्य से रिश्ते मजबूत होंगे.
  • स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर आंखों और पाचन पर ध्यान दें.
  • वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी, अनावश्यक खर्चों से बचें. आध्यात्मिक साधना और ध्यान आपके मन को शांति प्रदान करेंगे.
  • मित्रों और सामाजिक संपर्कों में सक्रिय रहना लाभकारी रहेगा.
  • सप्ताह के अंत में कोई नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है.

शुभ नंबर: 4, 2

शुभ रंग: हल्का नीला

उपाय: प्रतिदिन पीले फूल किसी मंदिर में चढ़ाएं और गाय को दूध पिलाएं।

Meen March Horoscope 2026: मीन मार्च मासिक राशिफल, लव लाइफ में आएगा चुनौतिपूर्ण मोड़, जॉब में भी देनी होगी परीक्षा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Read
Published at : 28 Feb 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Weekly Rashifal Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Vrishabh Weekly Rashifal 1 to 7 March 2026: वृषभ वालों को सप्ताह के अंत में मिलेंगे शुभ समाचार, बॉस भी करेंगे तारीफ
वृषभ वालों को सप्ताह के अंत में मिलेंगे शुभ समाचार, बॉस भी करेंगे तारीफ
राशिफल
Mithun Weekly Rashifal 1 to 7 March 2026: मिथुन का वीकली राशिफल, लव लाइफ में होगी नई शुरुआत
मिथुन का वीकली राशिफल, लव लाइफ में होगी नई शुरुआत
राशिफल
Kark Weekly Rashifal 1 to 7 March 2026: कर्क का वीकली राशिफल, परिवार और काम के बीच संतुलन बनाना होगी बड़ी चुनौती
कर्क का वीकली राशिफल, परिवार और काम के बीच संतुलन बनाना होगी बड़ी चुनौती
राशिफल
Singh Weekly Rashifal 1 to 7 March 2026: सिंह का वीकली राशिफल, व्यापारियों के लिए नए सौदे देंगे फायदा या होगा नुकसान
सिंह का वीकली राशिफल, व्यापारियों के लिए नए सौदे देंगे फायदा या होगा नुकसान
Advertisement

वीडियोज

Devendra Fadnavis Full Interview: किस बात पर बीच डिबेट गुस्साए फडणवीस ? । Ideas Of India Summit
UP News: Amity School की बड़ी लापरवाही, बस में कैद रहा मासूम, 7 घंटे बाद रोता मिला... | Noida
Crime News: बैंड, बाजा और 'हाहाकार' ! | Sansani
Ishan Khattar Full Interview: बदलते समाज की आईना बन पाया बॉलीवुड ? । Ideas Of India Summit
Pranav Adani Full Interview: धारावी बनेगा महाराष्ट्र की धरा का वीर ? । Ideas Of India Summit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Who is Koel Mallick: कौन हैं कोयल मल्लिक, जिन्हें ममता बनर्जी ने बंगाल से राज्यसभा के लिए किया नॉमिनेट?
कौन हैं कोयल मल्लिक, जिन्हें ममता बनर्जी ने बंगाल से राज्यसभा के लिए किया नॉमिनेट?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ayodhya News: 19 महीने बाद रिहा हुए सपा नेता मोईद खान, बोले- 'CM योगी संत आदमी, उनका आशीर्वाद रहा तो...'
अयोध्या: 19 महीने बाद रिहा हुए सपा नेता मोईद खान, 'CM योगी संत, वो कभी गलत नहीं करेंगे'
क्रिकेट
MS Dhoni की अटूट आस्था, IPL 2026 से पहले मां देवरी के किए दर्शन; देखें वीडियो
MS Dhoni की अटूट आस्था, IPL 2026 से पहले मां देवरी के किए दर्शन; देखें वीडियो
विश्व
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
साउथ सिनेमा
थलपति विजय की पत्नी ने शादी के करीब 27 साल बाद डाली तलाक की अर्जी, लगाया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप
थलपति विजय की पत्नी ने शादी के करीब 27 साल बाद डाली तलाक की अर्जी, लगाया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
नौकरी
Jobs 2026: सफदरजंग हॉस्पिटल में निकली इन पदों पर भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी; ये कर सकते हैं अप्लाई
सफदरजंग हॉस्पिटल में निकली इन पदों पर भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी; ये कर सकते हैं अप्लाई
यूटिलिटी
फ्लाइट टिकट कैंसिल कराने पर कितने दिन में आ जाता है रिफंड, ज्यादा लेट हो तो कहां करें शिकायत?
फ्लाइट टिकट कैंसिल कराने पर कितने दिन में आ जाता है रिफंड, ज्यादा लेट हो तो कहां करें शिकायत?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget