Kanya Weekly Love Horoscope 2026: पार्टनर से ज्यादा अपेक्षाएं बढ़ा सकती है तनाव, वाणी पर कंट्रोल रखना होगा

Kanya Weekly Love Horoscope 2026: पार्टनर से ज्यादा अपेक्षाएं बढ़ा सकती है तनाव, वाणी पर कंट्रोल रखना होगा

Weekly Love Horoscope 5 to 11 January 2026: नए साल का पहला सप्ताह किन राशियों की लव लाइफ में लाएगा खुशियां, किसे करना होगा अभी और इंतजार जानें 5 से 11 जनवरी तक कन्या राशि का साप्ताहिक लव राशिफल.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Updated at : 04 Jan 2026 03:56 PM (IST)
Weekly Love Horoscope 5 to 11 January 2026: नया सप्ताह प्रेम संबंधों के लिए कई मायनों में खास रहने वाला है। इस दौरान कुछ राशियों को रिश्तों में नई शुरुआत का मौका मिलेगा, तो कुछ को अपने पार्टनर को बेहतर तरीके से समझने की जरूरत पड़ेगी. ग्रहों की चाल भावनाओं को गहराई दे रही है, जिससे पुराने गिले-शिकवे दूर हो सकते हैं. कुंडली में शुक्र की स्थिति यह तय करती है कि आपके रिश्तों में प्रेम और तालमेल कितना मजबूत होगा, बातचीत सहज होगी या चुनौतियाँ बढ़ेंगी. 

इस हफ्ते के आरंभ में चंद्रमा स्वराशि कर्क में विराजमान होकर गौरी योग बनाएंगे, ज्योतिष शास्त्र अनुसार ये योग प्रेम जीवन के लिए भाग्यशाली माना जाता है. जानिए इस हफ्ते आपका प्यार क्या कहता है, रिश्तों में बढ़ेगी नजदीकी या आएगी परीक्षा, सभी 12 राशियों का साप्ताहिक लव राशिफल.

कन्या लव राशिफल

कन्या राशि वालों के प्रेम जीवन में इस सप्ताह समझदारी की जरूरत है. पार्टनर से अपेक्षाएं ज्यादा रखने से तनाव बढ़ सकता है. बेहतर होगा कि एक-दूसरे की सीमाओं का सम्मान करें. एक दूसरे की बातों को तवज्जों दें. अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें. सिंगल लोगों को कार्यक्षेत्र में किसी से लगाव हो सकता है. पुराने रिश्तों की यादें मन को विचलित कर सकती हैं. दिल से नहीं, दिमाग से फैसला लेने की जरूरत है. सही समय पर सही शब्द रिश्ते को बचा सकते हैं. पुराने एक्सपीरियंस से नए रिश्तों को तोलने की गलती न करें.

  • शुभ रंग: नीला
  • उपाय: बुधवार को तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं.

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Published at : 04 Jan 2026 03:56 PM (IST)
