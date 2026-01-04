Weekly Love Horoscope 5 to 11 January 2026: नया सप्ताह प्रेम संबंधों के लिए कई मायनों में खास रहने वाला है। इस दौरान कुछ राशियों को रिश्तों में नई शुरुआत का मौका मिलेगा, तो कुछ को अपने पार्टनर को बेहतर तरीके से समझने की जरूरत पड़ेगी. ग्रहों की चाल भावनाओं को गहराई दे रही है, जिससे पुराने गिले-शिकवे दूर हो सकते हैं. कुंडली में शुक्र की स्थिति यह तय करती है कि आपके रिश्तों में प्रेम और तालमेल कितना मजबूत होगा, बातचीत सहज होगी या चुनौतियाँ बढ़ेंगी.

इस हफ्ते के आरंभ में चंद्रमा स्वराशि कर्क में विराजमान होकर गौरी योग बनाएंगे, ज्योतिष शास्त्र अनुसार ये योग प्रेम जीवन के लिए भाग्यशाली माना जाता है. जानिए इस हफ्ते आपका प्यार क्या कहता है, रिश्तों में बढ़ेगी नजदीकी या आएगी परीक्षा, सभी 12 राशियों का साप्ताहिक लव राशिफल.

कन्या लव राशिफल

कन्या राशि वालों के प्रेम जीवन में इस सप्ताह समझदारी की जरूरत है. पार्टनर से अपेक्षाएं ज्यादा रखने से तनाव बढ़ सकता है. बेहतर होगा कि एक-दूसरे की सीमाओं का सम्मान करें. एक दूसरे की बातों को तवज्जों दें. अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें. सिंगल लोगों को कार्यक्षेत्र में किसी से लगाव हो सकता है. पुराने रिश्तों की यादें मन को विचलित कर सकती हैं. दिल से नहीं, दिमाग से फैसला लेने की जरूरत है. सही समय पर सही शब्द रिश्ते को बचा सकते हैं. पुराने एक्सपीरियंस से नए रिश्तों को तोलने की गलती न करें.

शुभ रंग: नीला

नीला उपाय: बुधवार को तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं.

