हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Weekly Horoscope 2026: कन्या साप्ताहिक राशिफल आलस्य त्यागने पर ही मिलेगी कामयाबी, प्रतियोगी परीक्षा वाले छात्रों के लिए सुखद परिणाम

Kanya Weekly Horoscope 2026: कन्या साप्ताहिक राशिफल आलस्य त्यागने पर ही मिलेगी कामयाबी, प्रतियोगी परीक्षा वाले छात्रों के लिए सुखद परिणाम

Kanya Weekly Horoscope 8 to 14 February 2026: कन्या राशि के लिए 8-14 फरवरी 2026 तक करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कन्या साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Feb 2026 08:26 PM (IST)
Kanya Weekly Horoscope 8 to 14 February 2026: कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपने आलस्य पर कितनी विजय पाते हैं. यदि आप समय का सही प्रबंधन करते हैं, तो परिणाम सुखद होंगे, अन्यथा हाथ आए अवसर निकल सकते हैं.

आज का दिन और सामान्य स्थिति

सप्ताह की शुरुआत में मन थोड़ा सुस्त रह सकता है. याद रखें, काम को टालने की प्रवृत्ति (Procrastination) आपके बने-बनाए काम बिगाड़ सकती है. किसी भी विवाद में न पड़ें और नियम-कानून का सख्ती से पालन करें. झूठी गवाही या गलत संगत से दूर रहना ही आपके हित में होगा.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के लिहाज से यह सप्ताह थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है. अनियमित खान-पान और खराब दिनचर्या के कारण पेट या शरीर में दर्द की शिकायत हो सकती है. अपने भोजन में तली-भुनी चीजों से परहेज करें और समय पर सोएं. मानसिक शांति के लिए थोड़ा समय एकांत में बिताएं.

बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)

आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें. सप्ताह के मध्य में व्यापार की स्थिति सुधरेगी. यदि आप साझेदारी में काम करते हैं, तो पारदर्शिता बनाए रखें. मिड-वीक में सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग मिलने से आपके रुके हुए प्रोजेक्ट्स फिर से शुरू हो सकते हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career)

ऑफिस में अपने काम को किसी और के भरोसे न छोड़ें. अपनी जिम्मेदारियों को खुद निभाना ही आपको बॉस की नजरों में लाएगा. मिड-वीक के बाद कार्यस्थल का माहौल आपके पक्ष में होने लगेगा, जिससे आप राहत की सांस लेंगे.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय बहुत अच्छा है. आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको मनचाही सफलता मिल सकती है. बस अपने फोकस को सोशल मीडिया से हटाकर किताबों पर केंद्रित रखें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

प्रेम संबंधों में यह सप्ताह मजबूती लेकर आएगा. जब आप मुश्किल में होंगे, तब आपका लव पार्टनर एक ढाल बनकर आपके साथ खड़ा रहेगा. वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. वीकेंड पर परिवार के साथ किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में जाने का मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 5 और 6
  • भाग्यशाली रंग: गहरा हरा और भूरा
  • उपाय: बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं और 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जाप करें.

(FAQs)

1. क्या इस सप्ताह नया काम शुरू करना चाहिए?
    सप्ताह की शुरुआत में रुकना बेहतर है. मिड-वीक (बुधवार या गुरुवार) के बाद ही नई योजनाओं पर काम शुरू करें.

2. कानूनी मामलों में क्या सावधानी बरतें?
    किसी भी दस्तावेज़ पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें और नियम-कानून का उल्लंघन करने से बचें, अन्यथा कानूनी उलझनें पैदा हो सकती हैं.

3. रिश्तों में सुधार के लिए क्या करें?
    अपने पार्टनर की छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करें और उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करें. संवाद बनाए रखना ही श्रेष्ठ उपाय है.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 09 Feb 2026 08:26 PM (IST)
Virgo Kanya Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
