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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Weekly Horoscope 2026: कन्या 15-21 मार्च राशिफल, घर बनाने में आ रही दिक्कतें होंगी दूर

Kanya Weekly Horoscope 2026: कन्या 15-21 मार्च राशिफल, घर बनाने में आ रही दिक्कतें होंगी दूर

Kanya Weekly Horoscope 15 to 21 March 2026: कन्या राशि के लिए मार्च 2026 का ये हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए कन्या साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 15 Mar 2026 06:30 AM (IST)
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Kanya Weekly Horoscope 15 to 21 March 2026: कन्या राशि वालों के लिए 15 से 21 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां देखें.

  • वीक स्टार्टिंग आपको पर्सनल लाइफ और करियर को लेकर कुछ कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं.
  • इंटरनेशनल लेवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे वॉर और नए टैरिफ की वजह से आपके इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के काम में शुरुआती मंदी आ सकती है, जिससे मन थोड़ा विचलित रहेगा.
  • कुछ बड़ी चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं, जिनका सामना आपको बड़ी सूझ-बूझ और शुभचिंतकों की सलाह लेते हुए करना होगा.
  • किसी जाने-माने व्यक्ति के साथ कोई ऐसा मंच साझा कर सकते हैं. चाहे वह राजनीतिक हो या व्यापारिक हो, जिसमें आपकी प्रतिष्ठा और साख बढ़ेगी.
  • इस दौरान स्टूडेंट्स का मन स्टडी से भटक सकता है, उन्हें एकाग्रता बढ़ाने के लिए योग का सहारा लेना चाहिए.
  • घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा, जिसके लिए आपको भागदौड़ करनी पड़ सकती है.
  • यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपको इस दौरान मार्केट में लिक्विडिटी की कमी का सामना करना पड़ सकता है.
  • हालांकि, मिड-वीक में स्थितियां बदलेंगी और आपको बिजनेस पटरी पर लौटते हुए नजर आएगा.
  • आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होते नजर आएंगे और ऑफिस में सीनियर एंड जूनियर की मदद से वर्कलोड कम होगा.
  • कुल मिलाकर आपको सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा और सप्ताह के अंत तक बड़ी उपलब्धि हाथ लगेगी.
  • इस दौरान आपके द्वारा की जाने वाली मेहनत और प्रयास के पूरे फल मिलेंगे और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.
  • ऑफिस में नई संभावनाएं बनेंगी, हो सकता है आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का मौका मिले.
  •  कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन का एरिया जिसे आप बिल्ड करना चाह रहे हैं. उसमें हस्ताक्षर संबंधित अधिकारियों का हो सकता है और आपको परमीशन मिल सकती है.
  • आर्थिक दृष्टि से यह समय आपके लिए शुभ साबित होगा और पुराना अटका हुआ पैसा अप्रत्याशित रूप से वापस मिल सकता है.
  • पर्सनल लाइफ में पार्टनर की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंध पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होंगे.
  • सेहत की दृष्टि से आपको खानपान का ख्याल रखते हुए मौसमी बीमारियों और पेट के विकारों के प्रति सचेत रहना है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Mar 2026 06:30 AM (IST)
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Weekly Horoscope Kanya Rashifal 2026 Virgo Horoscope 2026
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