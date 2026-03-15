एक्सप्लोरर
Kanya Weekly Horoscope 2026: कन्या 15-21 मार्च राशिफल, घर बनाने में आ रही दिक्कतें होंगी दूर
Kanya Weekly Horoscope 15 to 21 March 2026: कन्या राशि के लिए मार्च 2026 का ये हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए कन्या साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Kanya Weekly Horoscope 15 to 21 March 2026: कन्या राशि वालों के लिए 15 से 21 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां देखें.
- वीक स्टार्टिंग आपको पर्सनल लाइफ और करियर को लेकर कुछ कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं.
- इंटरनेशनल लेवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे वॉर और नए टैरिफ की वजह से आपके इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के काम में शुरुआती मंदी आ सकती है, जिससे मन थोड़ा विचलित रहेगा.
- कुछ बड़ी चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं, जिनका सामना आपको बड़ी सूझ-बूझ और शुभचिंतकों की सलाह लेते हुए करना होगा.
- किसी जाने-माने व्यक्ति के साथ कोई ऐसा मंच साझा कर सकते हैं. चाहे वह राजनीतिक हो या व्यापारिक हो, जिसमें आपकी प्रतिष्ठा और साख बढ़ेगी.
- इस दौरान स्टूडेंट्स का मन स्टडी से भटक सकता है, उन्हें एकाग्रता बढ़ाने के लिए योग का सहारा लेना चाहिए.
- घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा, जिसके लिए आपको भागदौड़ करनी पड़ सकती है.
- यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपको इस दौरान मार्केट में लिक्विडिटी की कमी का सामना करना पड़ सकता है.
- हालांकि, मिड-वीक में स्थितियां बदलेंगी और आपको बिजनेस पटरी पर लौटते हुए नजर आएगा.
- आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होते नजर आएंगे और ऑफिस में सीनियर एंड जूनियर की मदद से वर्कलोड कम होगा.
- कुल मिलाकर आपको सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा और सप्ताह के अंत तक बड़ी उपलब्धि हाथ लगेगी.
- इस दौरान आपके द्वारा की जाने वाली मेहनत और प्रयास के पूरे फल मिलेंगे और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.
- ऑफिस में नई संभावनाएं बनेंगी, हो सकता है आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का मौका मिले.
- कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन का एरिया जिसे आप बिल्ड करना चाह रहे हैं. उसमें हस्ताक्षर संबंधित अधिकारियों का हो सकता है और आपको परमीशन मिल सकती है.
- आर्थिक दृष्टि से यह समय आपके लिए शुभ साबित होगा और पुराना अटका हुआ पैसा अप्रत्याशित रूप से वापस मिल सकता है.
- पर्सनल लाइफ में पार्टनर की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंध पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होंगे.
- सेहत की दृष्टि से आपको खानपान का ख्याल रखते हुए मौसमी बीमारियों और पेट के विकारों के प्रति सचेत रहना है.
Chaitra Navratri 2026 Colors: चैत्र नवरात्रि के 9 रंग, जानें किस दिन पहनें कौन से रंग के कपड़े
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
राशिफल
कन्या 15-21 मार्च राशिफल, घर बनाने में आ रही दिक्कतें होंगी दूर
राशिफल
सिंह 15-21 मार्च राशिफल, करियर में कठिन फैसले लेने का समय, सेहत में रहना होगा सचेत
राशिफल
कर्क 15-21 मार्च राशिफल, सरकारी टेंडर मिल सकता है, छिपे विरोधी बनेंगे बाधा
राशिफल
मिथुन 15-21 मार्च राशिफल, इंक्रीमेंट के योग, बस अफवाहों से दूर रहें
Advertisement
राशिफल
12 Photos
Tarot Horoscope 23 January 2026: बसंत पंचमी पर जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का टैरो भविष्यफल
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL