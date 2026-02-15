एक्सप्लोरर
Kanya Weekly Horoscope 2026: कन्या राशि की महिला मित्र बनेगी सहारा, प्रॉपर्टी का मामला बनेगा चिंता का विषय
Kanya Weekly Horoscope 15 to 21 February 2026: कन्या राशि के लिए फरवरी 2026 का ये हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए कन्या साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Kanya Weekly Horoscope 15 to 21 February 2026: कन्या राशि वालों के लिए 15 से 21 फरवरी 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां देखें
- वीक स्टार्टिंग अपने वाणी और व्यवहार पर कण्ट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी.
- आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि आपकी बात से ही बात बनेगी और आपकी बात से ही बात बिगड़ेगी, इसलिए लोगों की छोटी-मोटी बातों को लेकर वाद-विवाद करने की बजाय उसे इग्नोर करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा.
- मिड वीक सडनली से कुछ बड़े एक्सपेंडिचर आपका बजट बिगाड़ सकते हैं. ऑफिस में कामकाज की अधिकता आपके स्वाभाव में चिड़चिड़ापन ला सकती है.
- एन्सेस्ट्राल प्रॉपर्टी की प्राप्ति में दिक्कतें आ सकती हैं. मिड वीक आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर को सुलझाने के लिए खूब भाग-दौड़ करनी पड़ सकती है.
- कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं.
- हेल्थ की दृष्टि से समय आपके लिए सही नहीं रहेगा.
- कोई पुरानी बीमारी के उभरने या मौसमी बीमारी के चलते आपको शारीरिक-मानसिक कष्ट हो सकता है.
- अब्रॉड में करियर-बिज़नेस के लिए प्रयासरत लोगों का इंतजार बढ़ सकता है.
- किसी महिला मित्र की मदद से करियर में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सकता है.
- परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को शुभ सूचना की प्राप्ति संभव है.
- प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार की गलतफहमी न पैदा होन दें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
