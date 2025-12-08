हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Tarot Rashifal 2026: कन्या टैरो राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026?

Kanya Tarot Rashifal 2026: कन्या टैरो राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026?

Virgo Yearly 2026 Tarot Horoscope: कन्या राशि के लिए 2026 करियर और व्यापार में प्रगति, नए अवसर और लाभ का साल रहेगा. यात्राएं सफल होंगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर सावधानी जरूरी रहेगी.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 08 Dec 2025 03:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Virgo Yearly Horoscope 2026: कन्या राशि के जातकों का वार्षिक भविष्यफल जारी किया है. उनके अनुसार कन्या राशि वाले परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं. आप खुद से और दूसरों से उच्च अपेक्षाएं रखते हैं और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं. यही आदत आपको सफलता की ओर लगातार आगे बढ़ाती है.

करियर और प्रोफेशनल लाइफ
साल 2026 आपके करियर के लिए बेहद शुभ रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में शानदार उन्नति के योग हैं और आप अपने क्षेत्र में एक पहचान बना सकते हैं. कई नए प्रोजेक्ट और ऑफर्स मिल सकते हैं, लेकिन आपको सोच-समझकर ही फैसले लेने होंगे. यह साल आपके काम के दायरे को और बड़ा करेगा. जो लोग अब तक असमंजस में थे, उनके लिए यह वर्ष नई दिशा देगा. कुछ लोग नया घर भी खरीद सकते हैं, जिससे पारिवारिक खुशियां बढ़ेंगी.

विवाह और निजी जीवन
सिंगल कन्या राशि वालों के लिए यह साल विवाह की शुरुआत के लिए अनुकूल माना गया है. वहीं विवाहित लोग जीवन में मानसिक संतुलन और स्थिरता का अनुभव करेंगे. यात्राओं के भी प्रबल योग हैं, जो करियर और निजी जीवन दोनों के लिए लाभदायक रहेंगी.

सेहत और आर्थिक स्थिति
स्वास्थ्य के प्रति इस वर्ष आपको विशेष सतर्कता रखनी होगी. पुरानी आदतें और लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती हैं, खासकर लीवर और किडनी से जुड़ी समस्याओं में सावधानी जरूरी होगी. मौसमी बीमारियां, तनाव और थकान भी महसूस हो सकती है. संतुलित दिनचर्या, योग और ध्यान लाभकारी रहेंगे. आर्थिक मामलों में फालतू खर्च से बचना जरूरी है. योजनाबद्ध तरीके से चलने पर ही आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी.

उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माता को लाल फूल-फल अर्पित करें, गणपति को दूर्वा चढ़ाएं, गौशाला में हरा चारा दान करें और “ॐ बुधाय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.

FAQs

Q1. क्या 2026 में कन्या राशि के जातकों को करियर में तरक्की मिलेगी?
हाँ, इस वर्ष करियर में बड़े अवसर, नए प्रोजेक्ट और उन्नति के मजबूत योग बन रहे हैं.

Q2. क्या इस साल कन्या राशि के लोगों के विवाह के योग हैं?
बिल्कुल, सिंगल जातकों के लिए विवाह के प्रबल संकेत हैं और वैवाहिक जीवन में भी स्थिरता आएगी.

Q3. कन्या राशि के जातकों को 2026 में सेहत को लेकर क्या सावधानी रखनी चाहिए?
लीवर, किडनी, मानसिक तनाव और मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए योग, संतुलित आहार और उचित आराम जरूरी होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 08 Dec 2025 03:00 PM (IST)
Tags :
Rashifal 2026 New Year 2026 Horoscope 2026 Kanya Rashi 2026 Kanya Tarot Rashifal

Frequently Asked Questions

2026 में कन्या राशि वालों के करियर के लिए कैसा रहेगा?

साल 2026 कन्या राशि के जातकों के करियर के लिए बहुत शुभ है. आपको कार्यक्षेत्र में उन्नति के योग हैं और नए प्रोजेक्ट्स व ऑफर्स मिल सकते हैं.

क्या 2026 में कन्या राशि के सिंगल लोगों के विवाह के योग हैं?

हाँ, सिंगल कन्या राशि वालों के लिए 2026 विवाह की शुरुआत के लिए अनुकूल है. वहीं, विवाहित लोग मानसिक संतुलन और स्थिरता का अनुभव करेंगे.

कन्या राशि के जातकों को 2026 में सेहत के मामले में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

इस वर्ष स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्कता बरतें, खासकर लीवर और किडनी से जुड़ी समस्याओं में. मौसमी बीमारियां, तनाव और थकान से बचने के लिए संतुलित दिनचर्या, योग और ध्यान लाभकारी रहेंगे.

2026 में कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?

आर्थिक मामलों में फालतू खर्च से बचना महत्वपूर्ण है. योजनाबद्ध तरीके से चलने पर ही आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
IndiGo का लाखों यात्रियों के साथ धोखा! सेल में टिकटें बेचकर बाद में उड़ानें रद्द, नवंबर–दिसंबर की प्लानिंग एक्सपोज़
IndiGo का लाखों यात्रियों के साथ धोखा! सेल में टिकटें बेचकर बाद में उड़ानें रद्द, नवंबर–दिसंबर की प्लानिंग एक्सपोज़
बिहार
मंत्री एक साथ वेतन और पेंशन लेते पकड़े गए! RTI में खुलासा, बिहार और केंद्र सरकार के 8 नेताओं पर सवाल
मंत्री एक साथ वेतन और पेंशन लेते पकड़े गए! RTI में खुलासा, बिहार और केंद्र सरकार के 8 नेताओं पर सवाल
इंडिया
Vande Matram Debate: नेहरू पर पीएम मोदी ने ऐसा क्या बोला, भड़क गए गौरव गोगोई, बोले- 'दाग नहीं लगा सकते'
नेहरू पर पीएम मोदी ने ऐसा क्या बोला, भड़क गए गौरव गोगोई, बोले- 'दाग नहीं लगा सकते'
क्रिकेट
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
Advertisement

वीडियोज

Parliament Session: 'ये राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्रविवादी लोग..', Akhilesh Yadav का पलटवार | SP | BJP
Parliament Winter Session: Indigo संकट पर राज्यसभा में सरकार ने दिया जवाब | Rammohan Naidu
Parliament Winter Session: Indigo संकट को लेकर कांग्रेस सांसद Pramod Tiwari ने सरकार पर उठाए सवाल |
Parliament Winter Session: 'कांग्रेस ने वंदे मातरम् और देश के टुकड़े किए'- PM Modi | Congress
Parliament Session: Congress नेताओं ने किया हंगामा, PM Modi ने एक लाइन में सबका मुंह बंद कर दिया!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IndiGo का लाखों यात्रियों के साथ धोखा! सेल में टिकटें बेचकर बाद में उड़ानें रद्द, नवंबर–दिसंबर की प्लानिंग एक्सपोज़
IndiGo का लाखों यात्रियों के साथ धोखा! सेल में टिकटें बेचकर बाद में उड़ानें रद्द, नवंबर–दिसंबर की प्लानिंग एक्सपोज़
बिहार
मंत्री एक साथ वेतन और पेंशन लेते पकड़े गए! RTI में खुलासा, बिहार और केंद्र सरकार के 8 नेताओं पर सवाल
मंत्री एक साथ वेतन और पेंशन लेते पकड़े गए! RTI में खुलासा, बिहार और केंद्र सरकार के 8 नेताओं पर सवाल
इंडिया
Vande Matram Debate: नेहरू पर पीएम मोदी ने ऐसा क्या बोला, भड़क गए गौरव गोगोई, बोले- 'दाग नहीं लगा सकते'
नेहरू पर पीएम मोदी ने ऐसा क्या बोला, भड़क गए गौरव गोगोई, बोले- 'दाग नहीं लगा सकते'
क्रिकेट
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
ओटीटी
Kaantha OTT Release Date: 'कांथा' की ओटीटी पर रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे दुलकर सलमान की ये फिल्म
'कांथा' की ओटीटी पर रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म
नौकरी
Metro Jobs: इस शहर की मेट्रो ट्रेन में निकली वैकेंसी, होना चाहिए ये सर्टिफिकेट, ऐसे करें Apply
Metro Jobs: इस शहर की मेट्रो ट्रेन में निकली वैकेंसी, होना चाहिए ये सर्टिफिकेट, ऐसे करें Apply
यूटिलिटी
घर बैठे ऐसे बनाएं अपना आयुष्मान कार्ड, ये है आसान प्रोसेस
घर बैठे ऐसे बनाएं अपना आयुष्मान कार्ड, ये है आसान प्रोसेस
जनरल नॉलेज
Vande Mataram Debate: आजादी की लड़ाई में किसने शुरू किया था 'वंदे मातरम' नाम का अखबार? पीएम मोदी ने संसद में सुनाया किस्सा
आजादी की लड़ाई में किसने शुरू किया था 'वंदे मातरम' नाम का अखबार? पीएम मोदी ने संसद में सुनाया किस्सा
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget