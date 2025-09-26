Kanya Saptahik Rashifal 28 September to 4 October 2025: कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. भूमि-भवन या पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सामने आ सकते हैं.

स्वजनों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन मनभेद न बनने के लिए धैर्य और विवेक से काम लेना आवश्यक है. पढ़िए कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल

व्यवसाय और धन लाभ

नौकरीपेशा जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत थकान भरी रहेगी. काम का अतिरिक्त बोझ और खराब सेहत परेशानी का कारण बन सकती है. व्यवसाय से जुड़े लोगों को धन लेन-देन में सावधानी बरतनी होगी. बाजार में फंसे पैसे को निकालने में मुश्किलें आ सकती हैं.

परिवार और सामाजिक जीवन

सप्ताह के मध्य में घर की मरम्मत या अन्य जरूरतों पर अधिक खर्च हो सकता है. सप्ताह के उत्तरार्ध में माता की सेहत चिंता का विषय बन सकती है. दिनचर्या और खान-पान पर विशेष ध्यान दें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम-प्रसंग में उतार-चढ़ाव से बचें और लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें. वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय जीवनसाथी के लिए निकालें.

स्वास्थ्य राशिफल

पुराने रोग या मौसमी बीमारियों से सतर्क रहें. खान-पान संतुलित रखें और पर्याप्त नींद व आराम सुनिश्चित करें.

उपाय

नारायण कवच का पाठ करें.

