Virgo Weekly Horoscope 2025: इस हफ्ते पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद की स्थिति, गंभीरत से लें निर्णय! पढ़ें कन्या साप्ताहिक राशिफल

Virgo Weekly Horoscope: कन्या राशि के लिए आने वाला हफ्ता उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है. विवाद से बचें. व्यापार, धन, परिवार, प्यार और सेहत का हाल जानने के लिए पढ़े कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 26 Sep 2025 02:50 PM (IST)
Preferred Sources

Kanya Saptahik Rashifal 28 September to 4 October 2025: कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. भूमि-भवन या पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सामने आ सकते हैं.

स्वजनों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन मनभेद न बनने के लिए धैर्य और विवेक से काम लेना आवश्यक है. पढ़िए कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल

व्यवसाय और धन लाभ

नौकरीपेशा जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत थकान भरी रहेगी. काम का अतिरिक्त बोझ और खराब सेहत परेशानी का कारण बन सकती है. व्यवसाय से जुड़े लोगों को धन लेन-देन में सावधानी बरतनी होगी. बाजार में फंसे पैसे को निकालने में मुश्किलें आ सकती हैं.

परिवार और सामाजिक जीवन

सप्ताह के मध्य में घर की मरम्मत या अन्य जरूरतों पर अधिक खर्च हो सकता है. सप्ताह के उत्तरार्ध में माता की सेहत चिंता का विषय बन सकती है. दिनचर्या और खान-पान पर विशेष ध्यान दें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम-प्रसंग में उतार-चढ़ाव से बचें और लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें. वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय जीवनसाथी के लिए निकालें.

स्वास्थ्य राशिफल

पुराने रोग या मौसमी बीमारियों से सतर्क रहें. खान-पान संतुलित रखें और पर्याप्त नींद व आराम सुनिश्चित करें.

उपाय

नारायण कवच का पाठ करें.

FAQs
प्र.1 सप्ताह कैसा रहेगा?
उत्तर उतार-चढ़ाव वाला, विवाद और थकान से सतर्क रहें.

प्र.2 व्यवसाय और धन में क्या सावधानी रखें?
उत्तर निवेश और लेन-देन में सतर्क रहें, बाजार में फंसे पैसे निकालने में ध्यान रखें.

प्र.3 परिवार और रिश्ते कैसे रहेंगे?
उत्तर परिवार में मतभेद हो सकते हैं, धैर्य और विवेक से तालमेल बनाए रखें.

प्र.4 प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें और समय निकालें.

प्र.5 शुभ उपाय क्या है?
उत्तर नारायण कवच का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 26 Sep 2025 02:50 PM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Kanya Rashifal Kanya Saptahik Rashifal Virgo Horoscope
और पढ़ें
